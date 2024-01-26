Как считает эксперт по международным делам Гилберт Доктороу из Брюсселя, дальнейшее расследование обстоятельств крушения российского военно-транспортного самолёта над Белгородом должно прояснить роль украинского руководства в этой трагедии. По его мнению, данный инцидент имеет параллели и с авиакатастрофой самолёта, выполнявшего рейс MH17, и с бомбардировкой российского центра, где содержались украинские пленные. Если подтвердится информация о том, что самолёт действительно был сбит ракетой Patriot, это напрямую говорит об ответственности Владимира Зеленского, подчеркнул эксперт в эфире WION.

А ранее моя коллега побеседовала с доктором Гилбертом Доктороу, который присоединился к нам из Брюсселя во время прямого эфира. Это аналитик по международным делам. И он объясняет роль, которую сыграла Украина в этой авиакатастрофе. Давайте послушаем!



Как вы оцениваете эту последнюю авиакатастрофу, в результате которой погибли украинские пленные?



ГИЛБЕРТ ДОКТОРОУ, эксперт: Я думаю, что эта авиакатастрофа чрезвычайно важна, поскольку она говорит о роли правительства в Киеве, кто этим всем руководил и с какой целью. Это разрушительное событие имеет определённые параллели с катастрофой MH17, оно также имеет параллели и с бомбардировкой российского центра, где содержались украинские пленные — в результате которой также погибли десятки, если не сотня или более военнопленных, из-за действий киевских властей.



Так что этот инцидент имеет крайне важное значение. И вопрос о том, каким именно оружием был сбит самолёт «Илюшин», находится сейчас в центре внимания журналистов всего мира абсолютно не напрасно. Ведь если этот самолёт был сбит ракетой Patriot, как сообщило сегодня информационное агентство France Press, или парой таких ракет — это напрямую говорит о том, что такое решение было принято в самых высоких кругах украинского правительства.



Что это вооружение было перевезено из Киева, где оно использовалось для защиты города, в Харьков, откуда были затем выпущены эти ракеты. И это напрямую говорит об ответственности господина Зеленского и генерала Залужного...



Верно!



ГИЛБЕРТ ДОКТОРОУ: За принятие решения о том, чтобы его сбить.



Дата выхода в эфир 25 января 2024 года.