Politico: главного борца Норвегии против плагиата поймали на воровстве чужих работ

Норвежский министр, активист по борьбе с плагиатом, оказалась в центре скандала из-за использования чужих работ в собственной диссертации, пишет Politico. Сандру Борх разоблачил студент, возмущённый жёсткими действиями политика в отношении самоплагиата.

Норвежский министр, занимающаяся борьбой с плагиатом, подала в отставку после того, как выяснилось, что десять лет назад она сама использовала чужие материалы в части своей магистерской диссертации, сообщает Politico. Её действия «несовместимы с доверием, которое необходимо министру исследований и высшего образования», прокомментировал ситуацию премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Сандра Борх, теперь бывший министр исследований и высшего образования Норвегии, признала наличие плагиата в своей диссертации на пресс-конференции 19 января. Инцидент вызвал общественный резонанс в сети, отмечает Politico. «Когда я писала магистерскую диссертацию около 10 лет назад, я совершила большую ошибку. Я взяла текст из других работ, не указав источник», — подтверждает Борх. Ранее экс-министр образования выступала за жёсткие меры для студентов в случае самоплагиата. Борх довела до Верховного суда дело студента, заимствовавшего материалы из собственной работы, настаивая, что «важно, чтобы для всех студентов, университетов и колледжей были понятны правила касательно жульничества».

Студент из Осло, возмущённый решением министра выступить против самоплагиата, опубликовал на платформе Х (ранее Twitter. — ИноТВ) подробные обвинения Сандры Борх в использовании чужих материалов в своей диссертации, включая орфографические ошибки, которые якобы были скопированы из других исследований. По данным издания, более 20% диссертации Борх были заимствованы из шести других студенческих работ.