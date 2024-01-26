Politico: главного борца Норвегии против плагиата поймали на воровстве чужих работ

Норвежский министр, активист по борьбе с плагиатом, оказалась в центре скандала из-за использования чужих работ в собственной диссертации, пишет Politico. Сандру Борх разоблачил студент, возмущённый жёсткими действиями политика в отношении самоплагиата.
Норвежский министр, занимающаяся борьбой с плагиатом, подала в отставку после того, как выяснилось, что десять лет назад она сама использовала чужие материалы в части своей магистерской диссертации, сообщает Politico. Её действия «несовместимы с доверием, которое необходимо министру исследований и высшего образования», прокомментировал ситуацию премьер-министр Йонас Гар Стёре.
Сандра Борх, теперь бывший министр исследований и высшего образования Норвегии, признала наличие плагиата в своей диссертации на пресс-конференции 19 января. Инцидент вызвал общественный резонанс в сети, отмечает Politico. «Когда я писала магистерскую диссертацию около 10 лет назад, я совершила большую ошибку. Я взяла текст из других работ, не указав источник», — подтверждает Борх. Ранее экс-министр образования выступала за жёсткие меры для студентов в случае самоплагиата. Борх довела до Верховного суда дело студента, заимствовавшего материалы из собственной работы, настаивая, что «важно, чтобы для всех студентов, университетов и колледжей были понятны правила касательно жульничества».
Студент из Осло, возмущённый решением министра выступить против самоплагиата, опубликовал на платформе Х (ранее Twitter. — ИноТВ) подробные обвинения Сандры Борх в использовании чужих материалов в своей диссертации, включая орфографические ошибки, которые якобы были скопированы из других исследований. По данным издания, более 20% диссертации Борх были заимствованы из шести других студенческих работ.
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила выплачивать пособия по уходу за ребёнком-инвалидом одиноким родителям независимо от условия ведения трудовой деятельности. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Экс-лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал штаты направить в Техас силы для защиты границы от проникновения нелегальных мигрантов. Об этом сказано в заявлении в его социальной сети Truth Social.
Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов выразил мнение, что увольнение директора Института общей генетики имени Вавилова РАН Александра Кудрявцева неэтично.
Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Даниил Медведев в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года должен будет обыграть Александра Зверева.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров призвал рассмотреть возможность создания специализированной служебной памятки для отечественных педагогов об основах ведения социальных сетей, виртуального общения со своими учениками и их родителями, а также для противодействия травле или троллингу. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
Мещанский суд Москвы арестовал банковские счета в разной валюте на сумму почти 42 млн рублей по уголовному делу против экс-замглавы Минэнерго Павла Нидзельского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать голкипера екатеринбургского мини-футбольного клуба «Синара» Ивана Ишкова за нарушение антидопинговых правил.
В США проверяют информацию о том, что при ударе по самолёту Ил-76 с украинскими пленными на борту в Белгородской области использовалось американское оружие, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Руководство Международной федерации парусного спорта (World Sailing) приняло решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в квалификационных соревнованиях на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.
В ООН не получали обращений о проведении международного расследования авиакатастрофы в Белгородской области с Ил-76, на борту которого находились военнопленные ВСУ, заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.