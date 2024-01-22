El País: ЕС задолжал €7 млрд за поставленное Украине оружие

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19:40 Семья убитого в зоне СВО американского наёмника не может вернуть его тело в США Семья американского наёмника Итана Хёртуэка, убитого в зоне СВО в декабре, не может вернуть в США его останки. Морской пехотинец, уволенный со службы, погиб в районе Авдеевки в результате боестолкновения с российскими военнослужащими, утверждает газета Springfield News-Leader. Как отмечается, тело американца всё так же остаётся «под обломками и во льду».

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19:39 Найденную на мусорообрабатывающем заводе в Петербурге собаку приютят сотрудники Йоркширского терьера, найденного на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге, пока приютят сотрудники предприятия. Об этом RT рассказал один из работников завода.

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19:23 Кафельников: Калинская большая молодец, будем болеть за неё Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о победе Анны Калинской над итальянкой Ясмине Паолини в матче Australian Open.

19:22 Военкор RT показал кадры последствий обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ Военный корреспондент RT Сами Абу Деяб показал кадры последствий обстрела рынка в Донецке со стороны Вооружённых сил Украины, в результате которого погибли 28 человек.

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19:19 Булатов не понимает назначение тренеров уровня Абаскаля в «Спартак» Трёхкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов считает, что у Гильермо Абаскаля недостаточно опыта для работы на посту главного тренера красно-белых.

19:17 Лолита: критика за пост о Зеленском — результат работы украинской стороны Певица Лолита Милявская прокомментировала ситуацию с постом 2019 года, в котором она поздравляла Владимира Зеленского. Она отметила, что критика в её адрес является результатом работы украинской стороны.

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18:32 Лавров: США на Украине утилизируют «рухлядь» из вооружений Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты на Украине утилизируют «рухлядь» из вооружений.

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18:31 Лавров: Запад маниакально подталкивает Украину к продолжению конфликта с Россией Запад маниакально подталкивает Украину к продолжению бессмысленного конфликта с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.

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