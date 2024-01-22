El País: ЕС задолжал €7 млрд за поставленное Украине оружие

ЕС накопил долг в размере €7,16 млрд в виде неосуществлённых возмещений расходов странам — членам блока за военные поставки Киеву, пишет El País со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей. Для решения данной проблемы авторы этого документа призывают членов блока как можно скорее договориться о создании нового фонда помощи Украине, посредством которого этой стране ежегодно будет выделяться €5 млрд.
Зависимость Украины от западных вооружений становится всё более острой, пишет El País.
Из-за опасений, что в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах в США ЕС может остаться в одиночестве в своей поддержке Киева, Брюссель завершает работу над созданием фонда помощи Украине — специального инструмента, в рамках которого ей на вооружения и военную подготовку ежегодно будет выделяться €5 млрд.
Этот фонд также установит для членов ЕС ставки по возмещению расходов за поставки на Украину.
С начала украинского конфликта Евросоюз одобрил выделение €3,5 млрд на вооружение Киева и ещё €2 млрд на программы по его снабжению боеприпасами. Тем не менее, согласно документу Европейской службы внешних связей, к которому получило доступ издание El País, ЕС накопил долг в размере €7,16 млрд в виде неосуществлённых возмещений расходов странам — членам блока.
В этом документе, призывающем для решения данной проблемы как можно быстрее договориться о создании фонда помощи Украине, также говорится, что возмещение расходов должно осуществляться на «более строгих» условиях, чем нынешние.
По словам высокопоставленного дипломатического источника, задержки с возвратом средств в страны — члены блока могут затруднить осуществление поставок Киеву. Эта проблема, как отмечает El País, добавляет трудностей оборонной промышленности Европы с поддержанием темпов производства.
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