АР: американское ЖКХ не справляется с последствиями морозов

На территории США случился настоящий коллапс, и виной тому морозы и ненадёжные дороги, сообщает Associated Press. Даже южные штаты вроде Техаса и Флориды находятся во власти арктического циклона, который уже унёс по меньшей мере 72 жизни по всей стране в январе этого года. А в сфере ЖКХ морозы лишь обнажили старые проблемы.

На территории США случился настоящий коллапс, и виной тому морозы и ненадёжные дороги, сообщает Associated Press. Даже южные штаты вроде Техаса и Флориды находятся во власти арктического циклона, который уже унёс по меньшей мере 72 жизни по всей стране в январе этого года. Причём многие из этих смертей были вызваны переохлаждением или ДТП.

В Мемфисе, штат Теннесси, низкие температуры привели к прорыву труб и, как результат, вызвали низкое давление воды по всей системе. По информации агентства, около 700 тыс. человек остались без воды. Коммунальные службы трудятся над восстановлением водоснабжения и просят жителей потуже закручивать краны, чтобы хоть как-то помочь повысить давление.

Кроме того, людям рекомендовано использовать только кипячёную воду в ближайшие несколько дней. Городские службы уверены, что в будущем ситуация может усугубиться. Так ранее был отремонтирован 41 повреждённый водопровод и было обнаружено 4 тыс. протечек. По мнению специалистов, их количество увеличится, когда земля начнёт оттаивать.

Местный колледж начал отправлять проживающих на территории кампуса студентов домой и расселять тех, у кого нет возможности уехать. В ближайшее время занятия будут проходить в режиме онлайн. «Мы просим вас не приходить в кампус из-за сохраняющейся ситуации с водой и возникающих опасностей», — цитирует АР объявление в колледже.

Один из студентов в беседе с АР рассказал, что решил уехать домой, поскольку воду кипятить надо, даже если останавливаешься в отеле. «Наши краны перестали работать, и нам сказали не пользоваться туалетами на нашем этаже, и душевые тоже работали очень плохо», — рассказал он о ситуации в общежитии.

Ресторанам и барам приходится использовать бутилированную воду для обслуживания клиентов. Некоторые заведения общепита и вовсе закрылись, ссылаясь на проблему с водой, другие изменили меню.

Однако Мемфис оказался не единственным пострадавшим городом в штате Теннесси, столкнувшимся с проблемами водоснабжения из-за погоды. По данным агентства штата по чрезвычайным ситуациям, ещё 28 пунктов обнародовали уведомления о необходимости кипячения воды. В некоторых местах жителей предупредили, чтобы они были готовы к многодневному отключению воды.

В частности, мэр города Мейсон признался в интервью, что у них были проблемы с водоснабжением и в прошлом из-за того, что о системе «долгое время никто не заботился» и она нуждается в обновлении.

«Весь город был без воды в течение пяти дней», — сказала возмущённая жительница Мейсона Кристина Рэй. Пожарной службе приходится раздавать воду жителям, а их 1300 человек. Но делается это один раз в день, на одно домохозяйство. Кристина признаётся, что выдаваемой воды недостаточно, и её семья была вынуждена собирать снег, чтобы спустить воду в туалетах.

«Трудно готовить. Трудно спускать воду в туалетах. Трудно мыть посуду. Мы не можем стирать бельё», — рассказала она АР. На этой неделе прогнозируют повышение температуры. Но Кристина считает, что это лишь усугубит уже существующие проблемы, поскольку может привести к разрыву труб.

По данным Министерства здравоохранения штата, продолжающиеся морозы также стали причиной по меньшей мере 27 смертей в Теннесси. К югу от Миссисипи только в период с 14 января 11 человек умерли от причин, связанных с холодной погодой.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что в некоторых районах штатов Канзас и Оклахома поездки на машинах будут крайне опасны из-за ледяного дождя, мокрого снега и сильных порывов ветра. А в штате Вермонт пришлось спасать 23 лыжника и сноубордиста, которые в мороз заблудились в сельской местности.