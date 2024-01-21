Украине грозит повторение судьбы других союзников США, преданных, когда в их услугах больше не нуждались, предупреждает Breizh Info. Как поясняет издание, политики в США опасаются влияния возможного поражения Киева на исход президентских выборов в Америке, а поэтому намерены завершить конфликт как можно скорее.

Глобальный Запад, похоже, хочет отвернуться от украинского конфликта, а особое отношение к Зеленскому и его популярность оказались под вопросом, отмечает Breizh Info. Как напоминает автор статьи, сегодня страны ЕС страдают от экономического спада и инфляции из-за вернувшихся бумерангом санкций против России, а американцы больше обеспокоены конфликтом на Ближнем Востоке, чем судьбой Украины. И по мере приближения президентских выборов в США искушение демократов и Джо Байдена решить украинский вопрос по примеру афганского становится всё сильнее.

Всё дело в том, что поражение Киева до выборов в США неизбежно имело бы последствия для результатов голосования. Таким образом, украинский кризис должен быть урегулирован как можно скорее, пишет издание. В этом контексте отказ западных покровителей от помощи Киеву выглядит весьма вероятной перспективой. Зеленский, в конечном счёте, может продолжить список людей, когда-то опиравшихся на Вашингтон и оказавшихся брошенными. Среди них: генерал Норьега, Саддам Хусейн, Слободан Милошевич, бен Ладен, Муаммар Каддафи и Виктор Янукович.

«Вся история Соединённых Штатов Америки основана на предательстве, с момента их основания и до наших дней. Все, кто считал себя друзьями или покровителями Вашингтона, испытали болезненное разочарование», — заключает Breizh Info. Издание также напоминает о высказывании экс-министра юстиции Франции: «У Соединённых Штатов нет союзников, только мишени или вассалы». В данном случае мишенью является Россия, а вассалом — Украина.