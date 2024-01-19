NTD: в три раза больше площади Нью-Йорка — фотографу-натуралисту удалось заснять самый большой айсберг в мире

01:56
В Севастополе автомобиль упал в котлован
Машина опрокинулась в котлован на участке дорожных работ в Севастополе.
01:55
Вяльбе считает двуличными решения МОК в отношении российских спортсменов
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов слишком политизированные.
01:43
Генерал: ВСУ при контрнаступлении потеряли более 180 единиц западной техники
Начальник инженерных войск ВС России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал в интервью газете «Красная звезда», что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли на российской линии обороны более 180 единиц военной техники, поставленной Западом.
01:36
Ольховский: в женском теннисе сейчас откровенных лидеров нет
Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил выступление теннисисток на старте Открытого чемпионата Австралии 2023 года.
01:33
Falcon 9 стартовала во Флориде с группой туристов
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблём Dragon, который должен доставить на МКС миссию Ax-3 с экипажем из четырёх человек.
01:26
Хантер Байден даст показания юридическому комитету конгресса 28 февраля
Сын президента США Хантер Байден даст показания юридическому комитету палаты представителей 28 февраля.
01:24
Сотников надеется, что «КАМАЗ-мастер» скоро вернётся на ралли «Дакар»
Пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников признался, что с нетерпением ждёт снятия санкций и возвращения на ралли-рейд «Дакар».
01:24
Al Masirah: хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну в Аденском заливе
Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари заявил, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе.
01:10
РБК: здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах не было застраховано
Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге не было застраховано.
01:09
Вяльбе ожидает выступления Устюгова на Спартакиаде
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пригласила олимпийского чемпиона Сергея Устюгова принять участие в Спартакиаде сильнейших спортсменов России.
01:01
Конгресс США утвердил проект финансирования ведомств страны до начала марта
Палата представителей конгресса США утвердила инициативу, предусматривающую продление финансирования структур федерального правительства страны до начала марта.
00:58
Египет и Гана сыграли вничью на Кубке Африки по футболу
Сборная Египта и команда Ганы не смогли выявить победителя в матче группового этапа Кубка африканских наций по футболу.
00:51
Журналист Путконен назвал удар по наёмникам в Харькове ответом на обстрелы Белгорода
Финский журналист Янус Путконен заявил в эфире RT, что удары ВС России по пунктам дислокации иностранных наёмников в Харькове являются ответом на террористические обстрелы Белгорода.
00:48
Попов: Севикян перешёл в «Ференцварош» ради еврокубков
Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов считает правильным решение полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна перейти в венгерский «Ференцварош».
00:40
Epoznan.pl: причиной сбоя GPS над Польшей могут быть испытания российских сил РЭБ
Над большей частью территории Польши наблюдается массовый сбой в работе системы GPS, что может быть связано с испытаниями российских средств РЭБ.
00:35
Кавазашвили: Сафонов не видит себя в другой российской команде
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что голкипер Матвей Сафонов вряд ли покинет «Краснодар» в будущем.
00:33
Al Jazeera: хуситы заявили о новой атаке на американский корабль у города Эль-Мукалла
Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об атаке на американское судно у йеменского побережья в районе города Эль-Мукалла.
00:22
Росстат: больше всего в 2023 году в России подорожали яйца, помидоры и груши
Самыми подорожавшими товарами в России по итогам прошлого года стали яйца, помидоры и груши.
00:20
«Наполи» разгромил «Фиорентину» и вышел в финал Суперкубка Италии
«Наполи» нанёс разгромное поражение «Фиорентине» в 1/2 финала Суперкубка Италии по футболу.
00:14
Дзюба выложил фото похожего на Слуцкого мужчины в футболке Месси
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба в шутливой форме обратился к главному тренеру китайского «Шанхай Шэньхуа» Леониду Слуцкому.
00:11
В Главном храме ВС России начались мероприятия, посвящённые Крещению
В Главном храме ВС России в подмосковной Кубинке начались торжественные мероприятия, посвящённые празднику Крещения Господня.
00:05
Байден заявил, что сделал фото с женщиной, которая находилась в другом штате
Президент США Джо Байден рассказал, что сфотографировался на мероприятии в Северной Каролине с конгрессвумен Деборой Росс, хотя она в тот момент находилась в другом месте.
00:04
Рофаль решением судей победил Вирчакова на турнире «Наше Дело»
Артём Рофаль нанёс поражение Юрию Вирчакову на турнире по смешенным единоборствам «Наше Дело» в Москве.
00:01
Уроки о грамотном уходе за домашними питомцами могут появиться в школах России
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность дополнить школьные уроки обществознания или домоводства разделом о грамотном уходе за домашними питомцами. Кроме того, согласно инициативе общественника, на базе школ можно было бы проводить выставки животных из приютов, чтобы дети могли бесплатно забирать их к себе домой под присмотром родителей и педагогов.
23:55
В Белоруссии задержали агента СБУ, который доставлял через границу оружие и БПЛА
В Белоруссии задержали украинца, который по заданию СБУ переправлял через границу на территорию Белоруссии оружие и БПЛА.
23:51
Путин поручил увеличить вычислительные мощности суперкомпьютеров в России
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству проработать меры, направленные на наращивание вычислительных мощностей суперкомпьютеров в стране.
23:48
Ольховский: Медведев показал, что умеет выбираться из сложных ситуаций
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что Даниил Медведев продемонстрировал характер в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии с Эмилем Руусувуори.
23:43
В Пентагоне не знают, когда глава ведомства Остин вернётся к очной работе
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у неё нет информации о том, когда именно глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин вернётся к очной работе.
23:37
Международная федерация киберспорта приостановила членство России
Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство России после жалобы Украины.
23:36
Люк Риве: если Запад будет отправлять наёмников на Украину, мир подойдёт к войне
Независимый журналист Люк Риве выразил мнение, что, если Запад продолжит отправлять наёмников на Украину, мир рискует подойти к третьей мировой войне.
23:28
Глава МИД Кулеба ожидает новой помощи Украине от США «в любой день»
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Соединённые Штаты могут одобрить выделение нового пакета помощи Украине «в любой день».
23:26
«Барселона» победила «Унионистас де Саламанку» в 1/8 финала Кубка Испании
«Барселона» в гостях в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу нанесла поражение клубу «Унионистас де Саламанка».
23:19
Сафонов — о контракте с «Краснодаром»: это результат доверительных отношений
Голкипер Матвей Сафонов признался, что испытывает только положительные эмоции после подписания нового контракта с «Краснодаром».
23:15
Британские ВМС заявили о новом инциденте с атакой на судно у берегов Йемена
В Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС заявили об инциденте с атакой на судно у берегов Йемена.
23:12
ВКС России провели патрулирование линии разграничения Сирии и Израиля
Воздушно-космические силы (ВКС) России провели воздушное патрулирование вдоль границы зоны разъединения Вооружённых сил Израиля и Вооружённых сил Сирии по линии «Браво».
23:07
Карацев успешно перенёс операцию на колене
Российский теннисист Аслан Карацев сообщил, что успешно перенёс операцию на колене.
23:01
Корр RT Александра Чуканова награждена ведомственным знаком «За содействие МВД»
Корреспондента RT Александру Чуканову на торжественном приёме наградили ведомственным знаком «За содействие МВД» за объективное и компетентное освещение деятельности министерства.
23:00
Кулеба связал провал контрнаступления ВСУ с разведывательными дронами
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возможной причиной провала контрнаступления Вооружённых сил Украины стали разведывательные дроны.
22:50
СЦКК ДНР: ВС Украины выпустили два снаряда по Горловке
Вооружённые силы Украины выпустили по Горловке два снаряда кассетного типа.
22:48
Гол Файзуллаева принёс Узбекистану победу над Индией на Кубке Азии по футболу
Сборная Палестины и команда ОАЭ сыграли в матче группового этапа Кубка Азии по футболу 2023 года в Катаре.
22:48
NYT: ракетный потенциал Ирана заставил страны Запада задуматься об обороне
Ракетный потенциал Ирана, который был продемонстрирован в ходе недавних ударов, заставил западные страны задуматься о своей обороне.
22:37
Генсек ООН призвал Иран и Пакистан проявлять сдержанность и избегать эскалации
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность недавним обменом ударами между Пакистаном и Ираном, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
22:35
Пентагон: число атак на объекты США в Ираке и Сирии увеличилось до 140
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что число атак на американские объекты, расположенные в Ираке и Сирии, увеличилось до 140 с начала обострения ситуации в ближневосточном регионе.
22:31
Нигерия обыграла Кот-д'Ивуар на Кубке Африки по футболу
Сборная Нигерии нанесла поражение команде Кот-д'Ивуара в матче группового этапа Кубка африканских наций по футболу 2023 года.
22:25
Мелик-Гусейнов: я перфекционист, и каждая неправильно растущая травинка вызывает у меня вопросы
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов признался, что любит принимать участие во всех делах нижегородского клуба.
22:24
Сенат США принял резолюцию о предотвращении остановки работы правительства
Американский сенат принял новую резолюцию о предотвращении частичной остановки работы правительства США для продления его финансирования до начала марта менее чем за двое суток до предстоящего шатдауна.
22:20
Гендиректор «Пари НН»: флеш-интервью в РПЛ следует давать не только наставникам, но и рефери
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов уверен, что арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) должны публично разъяснять свои решения.
22:13
Венгрия возмутилась намерением ЕП подать в суд за разморозку её денег на ЕК
Будапешт прокомментировал намерение ЕП подать в суд на Еврокомиссию за разморозку денег Венгрии.
22:10
FT: арабские страны работают над решением конфликта Палестины и Израиля
Арабские страны планируют в скором времени представить план по нормализации отношений с Израилем в ответ на создание независимого палестинского государства.
22:05
Непомнящий потерпел первое поражение на турнире в Нидерландах в пятом туре
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от индийца Гукеши Доммараджи в партии пятого тура турнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).