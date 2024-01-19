NTD: в три раза больше площади Нью-Йорка — фотографу-натуралисту удалось заснять самый большой айсберг в мире

В Антарктиде фотографу удалось заснять самый большой айсберг в мире. Как передаёт NTD, его площадь — примерно 4000 квадратных километров, что в три раза больше площади Нью-Йорка. Более 30 лет айсберг сидел на мели в центральной части моря Уэдделла, однако четыре года назад он снова начал двигаться.

Фотограф-натуралист запечатлел самый большой в мире айсберг A23a. Сейчас он дрейфует у северного побережья Антарктического полуострова.

Площадь айсберга — примерно 4000 квадратных километров. Это в три раза больше площади Нью-Йорка. Толщина массивной ледяной глыбы — 400 метров, вес — почти триллион тонн.

Некоторое время самым большим айсбергом был A-76. Но потом он раскололся на три части, и первенство вернулось к A23a.

Этот айсберг — один из старейших на планете. Он откололся от шельфового ледника Фильхнера 38 лет назад. При этом более 30 лет айсберг сидел на мели в центральной части моря Уэдделла.

Четыре года назад он снова начал двигаться. Исследователи сообщили, что айсберг проплывает 150 километров за месяц. Некоторые учёные считают, что A23a может ещё долго продержаться в Южном океане и даже продвинуться дальше в сторону ЮАР.

Дата выхода в эфир 17 января 2024 года.