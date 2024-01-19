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NTD: в три раза больше площади Нью-Йорка — фотографу-натуралисту удалось заснять самый большой айсберг в мире
В Антарктиде фотографу удалось заснять самый большой айсберг в мире. Как передаёт NTD, его площадь — примерно 4000 квадратных километров, что в три раза больше площади Нью-Йорка. Более 30 лет айсберг сидел на мели в центральной части моря Уэдделла, однако четыре года назад он снова начал двигаться.
Фотограф-натуралист запечатлел самый большой в мире айсберг A23a. Сейчас он дрейфует у северного побережья Антарктического полуострова.
 
Площадь айсберга — примерно 4000 квадратных километров. Это в три раза больше площади Нью-Йорка. Толщина массивной ледяной глыбы — 400 метров, вес — почти триллион тонн.
 
Некоторое время самым большим айсбергом был A-76. Но потом он раскололся на три части, и первенство вернулось к A23a.
 
Этот айсберг — один из старейших на планете. Он откололся от шельфового ледника Фильхнера 38 лет назад. При этом более 30 лет айсберг сидел на мели в центральной части моря Уэдделла.
 
Четыре года назад он снова начал двигаться. Исследователи сообщили, что айсберг проплывает 150 километров за месяц. Некоторые учёные считают, что A23a может ещё долго продержаться в Южном океане и даже продвинуться дальше в сторону ЮАР.
 
Дата выхода в эфир 17 января 2024 года.
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NTD США Северная Америка
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