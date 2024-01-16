Breaking Points: смерть американца в украинской тюрьме никого не беспокоит, потому что он думал неправильно

Украина — совсем не та диснеевская сказка, в которую заставляют верить западную общественность, считает ведущий Breaking Points. Киев предпринял много недемократических шагов. И вот последний из них — американский гражданин Гонзало Лира умер в украинской тюрьме из-за жестокого обращения. Его вина — он считал действия России абсолютно оправданными.

Мы много слышим о том, как Соединённые Штаты должны поддерживать Украину, потому что это случай противостояния демократии и автократии. Неудобным, однако, для администрации Байдена и для СМИ является то, что Украина не так давно была открыто признана одним из самых коррумпированных государств на Земле, а её демократические основы были, скажем так, не очень-то прочными.

Это, конечно, не означает, что они заслуживают того, чтобы на них нападали. Но это значит, что это совсем не та диснеевская история, которую они пытаются вам преподнести, когда оправдывают отправку оружия на сотни миллиардов долларов.

С момента начала войны Украина предприняла много недемократических шагов. Они запретили оппозиционные партии, они отменили выборы, они объявили военное положение, они похищали людей, чтобы отправить их на фронт, — и ещё много чего другого.

Всё это важно, но до определённой степени не настолько плохо, как то, что мы собираемся обсудить. Для нас задержание американского гражданина, который в настоящее время скончался под стражей в результате жестокого обращения, — это сложная история, потому что человек, стоящий за ней, сам очень непростой.

Гонзало Лира был чилийско-американским гражданином и проживал в Харькове на Украине, когда началась война. Ранее он был хорошо представлен в сети, но вскоре начал критиковать украинское правительство, и, конечно, имел на это право.

Его статус американского гражданина осложнял ситуацию для Украины, которая давным-давно уже упекла бы его в тюрьму, если бы у них была такая возможность. В конце концов, спустя несколько лет выступлений против Украины, в мае 2023 года, они сломались и решили арестовать Лиру. А он перед задержанием опубликовал сообщение.

В обвинительном заключении в отношении Лиры на территории Украины на английском языке говорится, что он подвергается судебному преследованию за «производство и распространение материалов, содержащих оправдание, признание законным, отрицание вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины».

Когда читаешь обвинительное заключение, становится ясно: Лира никоим образом физически не помогал российскому вторжению. Всё, что он сделал, так это заявил в соцсетях, что оно было оправданно. Вы можете что угодно думать о его заявлении, меня беспокоит лишь его американский паспорт, потому что там написано «Соединённые Штаты Америки».

Кем себя возомнил этот киевский режим, если они задерживают и бросают в тюрьму американского гражданина! После того как их профинансировало наше правительство. У Лиры было одно последнее послание, которое ему удалось опубликовать с пункта пропуска перед арестом. Посмотрите, что он сказал, и как это мрачно.

ГОНЗАЛО ЛИРА, американский гражданин: У меня было мнение, идущее вразрез с официальной политикой. Именно поэтому я был отправлен в тюрьму. И именно поэтому, если меня снова арестуют, я умру в тюрьме. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, как можно больше людей. Американский государственный департамент точно знает, кто я такой и ситуацию, в которой я в настоящий момент нахожусь. И они знают, какая судьба меня ждёт.

Есть такая фраза, не помню её дословно, я в стрессе, как вы понимаете. Но есть такая фраза о том, что люди в основе своей добры, но для того, чтобы зло восторжествовало, всё, что нужно, — это безразличие добрых людей. Пожалуйста, не будьте безразличны к моей судьбе. Я очень смиренно прошу вас об этом.

Пожалуйста, осознайте буквальную смерть, которая меня ожидает. Если это не сработает. Поймите, что происходит.

Мне грустно признавать, но он был прав. Его семья вчера сообщила журналистам, что Гонзало Лира скончался в украинском заключении. Через шесть месяцев после задержания, после опубликования этого видео.

Правительство Соединённых Штатов не сделало абсолютно ничего, чтобы его вызволить. Несмотря на финансирование всего режима и тот факт, что мы вообще-то можем приказать Зеленскому делать всё что пожелаем. Это было осознанное решение — позволить Лире гнить и умирать в украинском заключении.

Государственный департамент подтвердил журналистам смерть Лиры и заявил, что они, цитирую, «выражают самые искренние соболезнования семье в связи с их потерей». И это всё. Это всё, что он получил, несмотря на его предполагаемое право на то, что его правительство будет делать всё, что в его силах, бороться до последнего за любого гражданина, несправедливо помещённого в иностранную тюрьму.

Лира своей работой выполнял журналистскую функцию. Давайте возьмём для сравнения, например, случай задержания Россией репортёра газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. И Госдеп, и Белый дом справедливо протестовали против его несправедливого задержания и часто поднимали этот вопрос во время двусторонних контактов с Путиным.

Повторю ещё раз, Эвана задержали необоснованно, я хочу, чтобы его освободили, как можно скорее. И в его случае мы по крайней мере уверены, что Белый дом делает всё возможное для его освобождения. Но вот в случае с Лирой они просто позволили ему гнить. Они не выступили ни с одним заявлением протеста!

В своих исследованиях я даже не нашёл случая, чтобы в Белом доме Байдена упомянули его имя. Причина проста. Он неправильно мыслил. Он считал, что российское вторжение было оправданно. Хорошо, и что теперь?!

Его мыслей об иностранном конфликте, который на нас вообще не влияет, достаточно для того, чтобы наше правительство приговорило его к смерти на Украине?! Просто подумайте, какое это безумие. А ещё подумайте о том, как молчат СМИ.

Даже когда они сообщают о его смерти, это происходит примерно так. Newsweek: «Кто такой Гонзало Лира? Пропутинский американский экспат умер в украинской тюрьме». Или вот Yahoo: «Пророссийский блогер Гонзало Лира предположительно умирает в украинском центре содержания под стражей».

Предположительно? Вообще-то Госдеп уже это подтвердил. Но в обоих случаях сразу видно его преступление. Пропутинский. Я снова повторил, кому есть до этого дело? Быть на стороне диктатора другой страны — ваше право в этой стране.

Конечно, он находился на украинской земле, но разве мы сомневаемся хоть на секунду, что результат был бы совершенно иным, если бы, скажем, проукраинского блогера задержали в Москве? Можно не сомневаться, потому что видим отношение к репортёру The Wall Street Journal по сравнению с отношением к Лире.

Смерть Лиры в украинской тюрьме — настоящий скандал. Более того, это скандал, подрывающий силу американского паспорта. В своё время я побывал в некоторых сомнительных странах. В таких местах, где вам надо подкупать копов, чтобы вас оставили в покое. Учитывая индивидуальные обстоятельства, я особо никогда не переживал, потому что я думал: ну я же американский гражданин. Что они на самом деле могут мне сделать?

Теперь я уже не так уверен. Если вы скажете что-то не то, правительство позволит другому правительству убить вас. Такова сегодняшняя реальность для американца, если вы неправильно думаете. Ну это же безумие!

Дата выхода в эфир 16 января 2024 года.