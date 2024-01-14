Le Figaro: «российская модель привлекательнее» — французский социолог предрёк Западу скорый крах

Западу грозит скорый крах, заявил в интервью Le Figaro известный французский социолог Эммануэль Тодд, в 1970-х годах предсказавший распад СССР. Его выводы основаны на трёх факторах: промышленный спад и упадок образования в США, исчезновение протестантизма как системы ценностей западного общества и рост привлекательности России в глазах остального мира.

Конфликт на Украине ещё не закончен, но Запад уже избавился от иллюзии возможной украинской победы, замечает в интервью Le Figaro известный французский социолог Эммануэль Тодд. Следующим этапом будет общий крах западной модели, прогнозирует Тодд в своей новой книге.

Его выводы основаны на трёх факторах: во-первых, промышленный дефицит в США и фиктивный характер американского ВВП. Причинами промышленного спада в стране специалист считает недостаточный уровень инженерной подготовки и и снижение уровня образования в целом.

Вторым фактором, который определит поражение Запада, автор книги называет исчезновение протестантизма как системы ценностей западного общества. По его убеждению, именно протестантизм обеспечил невиданный в истории высокий уровень образования и всеобщую грамотность, сильную индивидуальную и коллективную мораль, которые привели к значительному экономическому и промышленному прогрессу в странах Запада. В то же время худшие проявления расизма также были следствием распространения протестантской идеологии. Недавний крах протестантизма привёл к интеллектуальному упадку, исчезновению трудовой этики и появлению массовой алчности под официальным названием «неолиберализм».

Третьим фактором поражения Запада Тодд считает рост привлекательности России в глазах остального мира. По его словам, Москва «повсюду находит себе незаметных экономических союзников». Новая консервативная российская «мягкая сила» «заработала на полную катушку», когда стало ясно, что российская экономика выдерживает потрясение, отмечает эксперт. Как поясняет социолог, для внешнего мира современная западная культура во многом выглядит «безумной». Кроме того, поскольку Запад «живёт за счёт низкооплачиваемого труда мужчин, женщин и детей из бывшего третьего мира», его мораль не заслуживает доверия.

По убеждению Тодда, в украинском конфликте американцы будут искать способ сохранить статус-кво, который позволил бы им скрыть своё поражение, однако Россию это не устроит. На его взгляд, Владимир Путин будет добиваться своих военных целей, сохраняя людей. «Он хочет сохранить достижения стабилизации российского общества. Он не хочет ремилитаризации России и заинтересован в продолжении её экономического развития», — считает социолог.

Именно поэтому Россия намерена сокрушить Украину и НАТО сейчас, не давая им никакой передышки. «Давайте не будем питать никаких иллюзий. Российские усилия будут наращиваться», — прогнозирует Тодд. Отказ Запада видеть российскую стратегию во всей её полноте привёл к всеобщему ослеплению, считает автор книги. На его взгляд, худшее для украинцев и жителей Запада в военном плане ещё впереди.

По его словам, то, что говорят на Западе о России, зачастую неверно: её представляют как страну, находящуюся в упадке, не замечая, что она находится на этапе быстрого восстановления и переустройства. При этом не исключено, что именно враждебность Запада структурирует и вооружает российскую систему, подпитывая патриотизм и сплочение нации. А санкции позволили России начать широкомасштабную политику импортозамещения, которая даст их экономике значительное преимущество перед экономикой ЕС, констатирует Тодд.