На сегодняшний день у России самые хорошо обученные и самые закалённые вооружённые силы в мире, заявил бывший морской пехотинец США Скотт Риттер в интервью Danny Haiphong. По его словам, Украине не поможет никакое западное оружие — войны выигрывают не «красивые сверкающие танки», а подготовленные, здоровые и мотивированные бойцы.

Все вокруг говорят о значимости вооружения. Я всегда говорю, что вооружение — это хорошо, но куда важнее качество армии. Потому что именно с её помощью вы выигрываете войны. С красивым сверкающим танком вы не победите. Вы победите с людьми, которые знают, что делают, которые физически здоровы, которые обладают хорошими умственными способностями, которые хотят воевать, которые мотивированы быть на фронте, которые верят в миссию и которые хорошо обучены.

Украинцы проходят базовую подготовку продолжительностью 13 или 14 дней — и всё. Если повезёт, они могут пройти её на курсах НАТО за те же 14 дней. Потом они возвращаются, и им дают пару недель на изучение новой техники. А затем их бросают на поле боя.

Русских тем временем мобилизовывали так: те, у кого был недавний военный опыт, проходили что-то вроде курсов переподготовки, чтобы доказать, что они обладают базовыми навыками, а затем их отправляли в качестве индивидуальной замены. Остальные парни были объединены в подразделения и проходили многомесячную подготовку. Некоторым из них всё ещё предстоит отправиться в бой, и они постоянно тренируются. Русские снимают целые подразделения с линии фронта и отправляют их в учебную зону, чтобы обновить тактику.

Беспилотники. Война с беспилотниками в начале конфликта и сегодня — это две совершенно разные вещи. То, что происходит сейчас с беспилотниками, — это революция в военном деле. И если вы не тренируетесь, не готовитесь к этому, не адаптируете это к своей тактике и операциям — вы просто умрёте.

Русские же постоянно совершенствуются. У России самые хорошо обученные, самые закалённые в боях вооружённые силы в мире на сегодняшний день. С ними и рядом никто не стоял. А Тони Блинкен считает, что русские проигрывают.

Русские разбили украинских военных. Украинцы потерпели стратегическое поражение. Сейчас Россия начинает настойчиво наступать. Сами украинцы признали, что не могут продолжать контрнаступление, — теперь они вернулись к тому, что они называют стратегической обороной.

Дата выхода в эфир 11 января 2024 года.