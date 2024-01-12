Скотт Риттер: никакое оружие Запада не принесёт Украине победы над российской армией
Все вокруг говорят о значимости вооружения. Я всегда говорю, что вооружение — это хорошо, но куда важнее качество армии. Потому что именно с её помощью вы выигрываете войны. С красивым сверкающим танком вы не победите. Вы победите с людьми, которые знают, что делают, которые физически здоровы, которые обладают хорошими умственными способностями, которые хотят воевать, которые мотивированы быть на фронте, которые верят в миссию и которые хорошо обучены.
Украинцы проходят базовую подготовку продолжительностью 13 или 14 дней — и всё. Если повезёт, они могут пройти её на курсах НАТО за те же 14 дней. Потом они возвращаются, и им дают пару недель на изучение новой техники. А затем их бросают на поле боя.
Русских тем временем мобилизовывали так: те, у кого был недавний военный опыт, проходили что-то вроде курсов переподготовки, чтобы доказать, что они обладают базовыми навыками, а затем их отправляли в качестве индивидуальной замены. Остальные парни были объединены в подразделения и проходили многомесячную подготовку. Некоторым из них всё ещё предстоит отправиться в бой, и они постоянно тренируются. Русские снимают целые подразделения с линии фронта и отправляют их в учебную зону, чтобы обновить тактику.
Беспилотники. Война с беспилотниками в начале конфликта и сегодня — это две совершенно разные вещи. То, что происходит сейчас с беспилотниками, — это революция в военном деле. И если вы не тренируетесь, не готовитесь к этому, не адаптируете это к своей тактике и операциям — вы просто умрёте.
Русские же постоянно совершенствуются. У России самые хорошо обученные, самые закалённые в боях вооружённые силы в мире на сегодняшний день. С ними и рядом никто не стоял. А Тони Блинкен считает, что русские проигрывают.
Русские разбили украинских военных. Украинцы потерпели стратегическое поражение. Сейчас Россия начинает настойчиво наступать. Сами украинцы признали, что не могут продолжать контрнаступление, — теперь они вернулись к тому, что они называют стратегической обороной.
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