NewsNation: Китай потеснил Японию с пьедестала ведущего производителя авто
Китай сместил Японию с позиции крупнейшего в мире экспортера автомобилей. Келси Кернстайн рассказывает об изменениях в автомобильной промышленности и о том, чем они вызваны.
КЕЛСИ КЕРНСТАЙН, обозреватель NewsNation: Эдриан и Марки, доброе утро. Эксперты говорят, что в автомобильной промышленности этот сдвиг начался, когда западные автопроизводители отказались от поставок автомобилей в Россию после начала войны на Украине.
Китай, конечно же, увидел в этом возможность и стал основным поставщиком автомобилей в Россию. После этого продажи китайских автомобилей резко возросли. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2023 году страна продала как минимум в пять раз больше автомобилей, чем годом ранее. Если пойти еще дальше, то в прошлом году страна продала почти на миллион больше автомобилей китайского производства, чем Япония.
И давайте помнить, что Япония входит в тройку крупнейших экспортёров автомобилей с 1960-х годов. Развитие Китая вызвало значительные изменения в автомобильной промышленности. Он вытеснил Соединённые Штаты из списка ведущих экспортёров автомобилей.
ДЖОН МАКЭЛРОЙ, аналитик автомобильной промышленности: Китайский рынок намного, намного больше. Я имею в виду, что в Китае ежегодно продаётся по меньшей мере на 10 миллионов автомобилей больше, чем в США. Так что с точки зрения объёма продаж, да, они лидируют, но не с точки зрения технологий, когда речь идет о бензиновых двигателях.
КЕЛСИ КЕРНСТАЙН: США ввели высокие тарифы на китайский импорт, а Европейский союз начал расследование в отношении дешёвых электромобилей из Китая. Но эти меры не помешали Китаю стать крупнейшим экспортёром автомобилей в 2020 году.
Сейчас Китай переключает своё внимание на электромобили, поскольку наблюдает рост продаж за рубежом. И это рынок, на котором у страны есть преимущество, поскольку они работают над завоеванием доминирующего положения на мировом рынке электромобилей уже 15 лет. Совсем недавно, в прошлом квартале, китайская компания BYD обошла Tesla и стала лидером по продажам электромобилей в мире.
Автомобильные эксперты говорят, что эти решения, которые мы принимаем в геополитическом плане, имеют далеко идущие финансовые последствия, которые теперь отражаются на автомобильной промышленности и американских потребителях, Эдриан.
Дата выхода в эфир 11 января 2024 года.
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