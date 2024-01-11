NewsNation: Китай потеснил Японию с пьедестала ведущего производителя авто

Сдвиг в сторону Китая случился после начала конфликта на Украине, когда западные автопроизводители прекратили поставки в Россию, передаёт канал NewsNation. Это резко увеличило продажи китайских автомобилей. Китай смог обогнать Японию, продав на 1 млн машин больше, и вытеснить США из списка главных экспортёров автомобилей в мире.

Китай сместил Японию с позиции крупнейшего в мире экспортера автомобилей. Келси Кернстайн рассказывает об изменениях в автомобильной промышленности и о том, чем они вызваны.

КЕЛСИ КЕРНСТАЙН, обозреватель NewsNation: Эдриан и Марки, доброе утро. Эксперты говорят, что в автомобильной промышленности этот сдвиг начался, когда западные автопроизводители отказались от поставок автомобилей в Россию после начала войны на Украине.

Китай, конечно же, увидел в этом возможность и стал основным поставщиком автомобилей в Россию. После этого продажи китайских автомобилей резко возросли. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2023 году страна продала как минимум в пять раз больше автомобилей, чем годом ранее. Если пойти еще дальше, то в прошлом году страна продала почти на миллион больше автомобилей китайского производства, чем Япония.

И давайте помнить, что Япония входит в тройку крупнейших экспортёров автомобилей с 1960-х годов. Развитие Китая вызвало значительные изменения в автомобильной промышленности. Он вытеснил Соединённые Штаты из списка ведущих экспортёров автомобилей.

ДЖОН МАКЭЛРОЙ, аналитик автомобильной промышленности: Китайский рынок намного, намного больше. Я имею в виду, что в Китае ежегодно продаётся по меньшей мере на 10 миллионов автомобилей больше, чем в США. Так что с точки зрения объёма продаж, да, они лидируют, но не с точки зрения технологий, когда речь идет о бензиновых двигателях.

КЕЛСИ КЕРНСТАЙН: США ввели высокие тарифы на китайский импорт, а Европейский союз начал расследование в отношении дешёвых электромобилей из Китая. Но эти меры не помешали Китаю стать крупнейшим экспортёром автомобилей в 2020 году.

Сейчас Китай переключает своё внимание на электромобили, поскольку наблюдает рост продаж за рубежом. И это рынок, на котором у страны есть преимущество, поскольку они работают над завоеванием доминирующего положения на мировом рынке электромобилей уже 15 лет. Совсем недавно, в прошлом квартале, китайская компания BYD обошла Tesla и стала лидером по продажам электромобилей в мире.

Автомобильные эксперты говорят, что эти решения, которые мы принимаем в геополитическом плане, имеют далеко идущие финансовые последствия, которые теперь отражаются на автомобильной промышленности и американских потребителях, Эдриан.

Дата выхода в эфир 11 января 2024 года.