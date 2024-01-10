WT: от политического насилия в США страдают обе партии

Президент США Джо Байден обвиняет своего предшественника Дональда Трампа в росте политического насилия. Однако как пишет The Washington Times, на самом деле от него страдают политики обеих партий. И учитывая грядущие президентские выборы, ситуация вряд ли станет лучше.

Президент США Джо Байден обвинил бывшего президента Дональда Трампа и его сторонников в растущей волне политического насилия в США. Однако, как пишет The Washington Times, на самом деле представители обеих партий сталкиваются всё чаще с угрозами и нападениями.

«Дело не только в Трампе. Слева есть настолько же несдержанные силы, как Трамп», — сказал политолог Бенджамин Гинзберг. Он привёл в качестве примера случай, когда конгрессвумен Максин Уотерс посоветовала демократам «встать перед лицом» республиканцев. «Это прелюдия к стрельбе по ним», — сказал Гинзберг.

На данный момент по крайней мере три конгрессмена-республиканца заявили, что хулиганы давали ложные сообщения о стрельбе в их домах, что привело к вызовам полиции к ним. В свою очередь, чиновники-демократы в штатах Мэн и Колорадо получили смертельные угрозы после того, как запретили Трампу участвовать в праймериз в своих штатах. Житель Аризоны разместил на доске объявлений в поддержку Трампа сообщения о том, что он «хочет казнить каждого агента и сотрудника ФБР, включая обслуживающий персонал». Житель Монтаны признался, что угрожал «лично убить Джо Байдена».

«Угрозы адресованы обеим сторонам, — сказала политолог Кэтлин Кенилли. — Если вы государственный чиновник, вы станете мишенью».

При этом, как показал опрос общественного мнения, каждый четвёртый американец считает, что политическое насилие может быть оправданно ради «спасения» страны. 23% американцев согласны с тем, что, «поскольку дела зашли так далеко, истинным американским патриотам, возможно, придётся прибегнуть к насилию, чтобы спасти нашу страну».

«Многие демократы впадут в истерику из-за возможной победы Трампа, а некоторые готовы прибегнуть к насилию. Что касается Республиканской партии, мы уже видели, что они способны реагировать агрессивно, — сказал Гинзберг. — Я думаю, что в 2024 году нас ждёт серьёзное кровопролитие».

Автор статьи сообщает, что в прошлом году по меньшей мере 250 человек получили обвинение в совершении уголовных преступлений, связанных с политикой. Около 40 человек погибли в результате подобных инцидентов.

При этом какого-то решения вопроса не видно, отмечает издание. Приближающиеся президентские выборы, суд против Трампа, а также взаимные обвинения Байдена и Трампа «превратили Америку в политическую пороховую бочку». Правоохранительным органам не хватает ресурсов, а угроз чиновникам так много, что они не справляются. Ситуация такова, что угрозы не исчезнут, предрекает автор статьи в The Washington Times.