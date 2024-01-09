Le Figaro: в молодом премьер-министре увидели конкурента Макрону

Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны 34-летнего Габриэля Атталя — выбор, который Le Figaro называет хорошим, но рискованным для президента решением. Такой шаг представляет политический риск для Макрона: с назначением нового главы правительства для него началась гонка за президентские выборы 2027 года. Пользуясь большим авторитетом и любовью французов, Атталь может стать одним из главных соперников для нынешнего президента.
Качества нового главы правительства являются как подспорьем, так и опасностью для Макрона, который своим выбором сам создал себе основного противника в президентской гонке, утверждает Le Figaro. Назначив 34-летнего Габриэля Атталя на пост премьер-министра, президент сделал ставку на молодость, предоставив Франции «глоток свежего воздуха» в лице самого молодого в истории главы правительства.
Как отмечает издание, этот выбор, безусловно, будет хорошо принят французами: если верить опросам, преемник Элизабет Борн пользуется популярностью среди французов всех возрастов и идеологий. Однако этого может быть недостаточно: столь быстрое продвижение Атталя с поста министра образования до главы правительства создаёт впечатление, что образование было лишь одной из ступенек на его лестнице амбиций. Поэтому в роли премьера ему «придётся предоставить серьёзные гарантии», чтобы убедить французов в своих намерениях, пишет Le Figaro.
Кроме того, такой шаг представляет политический риск для самого Макрона, подчёркивает издание: с назначением нового главы правительства для Макрона «неизбежно началась гонка за президентские выборы 2027 года». Новый премьер не будет «простым сотрудником» президента, который всегда выбирал для этой должности не самых популярных и политически амбициозных людей. Пользуясь авторитетом и любовью большинства французов, Атталь с большой вероятностью может стать одним из главных соперников Макрона на предстоящих выборах.
Вооружённые силы Украины 9 января подвергли обстрелу Ясиноватую в Донецкой Народной Республике. В результате этого ранение получила мирная жительница. Об этом сообщил глава городской администрации Дмитрий Шевченко.
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявила, что Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» откроет Год семьи в стране, форум же пройдёт в рамках международной выставки «Россия» на ВДНХ.
Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум подросткам, которых подозревают в умышленном поджоге входной двери квартиры ведущего Радио Sputnik Трофима Татаренкова.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что спортивный арбитражный суд (CAS) придумает причину для продления приостановки членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК).
Доктор географических наук, профессор Александр Кислов заявил, что явление Эль-Ниньо, при котором колеблется температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, не скажется на климате в России.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.
Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном выразил ему соболезнования в связи с терактом в Кермане, жертвами которого, по последним данным, стал 91 человек.
Отец бразильского футболиста саудовского «Аль-Хиляля» Неймара Неймар да Силва Сантос предоставил адвоката для защиты бывшему защитнику испанской «Барселоны» Дани Алвесу, который находится в заключении по делу об изнасиловании.
Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не следует затягивать с решением о поставках Украине крылатых ракет Taurus. С таким призывом к нему обратился председатель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Германии Фридрих Мерц.
Грузинская полиция возбудила дело после того, как неизвестные облили краской икону Матроны Московской, вывешенную в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба. Как пишет ТАСС, на иконе также изображён Иосиф Сталин.
Сотрудники правоохранительных органов Тюмени задержали всех фигурантов конфликта, в котором пострадал участник специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.