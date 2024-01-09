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Le Figaro: в молодом премьер-министре увидели конкурента Макрону

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны 34-летнего Габриэля Атталя — выбор, который Le Figaro называет хорошим, но рискованным для президента решением. Такой шаг представляет политический риск для Макрона: с назначением нового главы правительства для него началась гонка за президентские выборы 2027 года. Пользуясь большим авторитетом и любовью французов, Атталь может стать одним из главных соперников для нынешнего президента.
Le Figaro: в молодом премьер-министре увидели конкурента Макрону
AP

Качества нового главы правительства являются как подспорьем, так и опасностью для Макрона, который своим выбором сам создал себе основного противника в президентской гонке, утверждает Le Figaro. Назначив 34-летнего Габриэля Атталя на пост премьер-министра, президент сделал ставку на молодость, предоставив Франции «глоток свежего воздуха» в лице самого молодого в истории главы правительства. 

Как отмечает издание, этот выбор, безусловно, будет хорошо принят французами: если верить опросам, преемник Элизабет Борн пользуется популярностью среди французов всех возрастов и идеологий. Однако этого может быть недостаточно: столь быстрое продвижение Атталя с поста министра образования до главы правительства создаёт впечатление, что образование было лишь одной из ступенек на его лестнице амбиций. Поэтому в роли премьера ему «придётся предоставить серьёзные гарантии», чтобы убедить французов в своих намерениях, пишет Le Figaro. 

Кроме того, такой шаг представляет политический риск для самого Макрона, подчёркивает издание: с назначением нового главы правительства для Макрона «неизбежно началась гонка за президентские выборы 2027 года». Новый премьер не будет «простым сотрудником» президента, который всегда выбирал для этой должности не самых популярных и политически амбициозных людей. Пользуясь авторитетом и любовью большинства французов, Атталь с большой вероятностью может стать одним из главных соперников Макрона на предстоящих выборах.

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источник
Le Figaro Франция Европа
теги
выборы Европа правительство президент премьер-министр Франция Эммануэль Макрон
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