NTD вспомнил самые позитивные события 2023 года

Канал NTD вспомнил героев самых позитивных событий 2023 года. Среди них — кенийская женщина-кошка, которая поселила в своём доме 600 пушистых питомцев, «плавучий остров» из мусора, на котором работает ресторан и клиника для игрушечных мишек Тедди.

2023 год запомнился не только экономическими кризисами и войнами. Было место и для позитива.

Начнём с Японии. Там в начале года по традиции прошёл ритуал купания в ледяной воде. Японцы верят, что так можно очистить душу и оздоровить тело.

А в виноградниках ЮАР для борьбы с насекомыми и улитками решили нанять вот такую стаю забавных уток породы индийский бегун. Они поедают вредителей бесплатно и с удовольствием.

А это британский вундеркинд Тедди Хоббс. Когда ему было три года, он стал самым юным членом общества «Менса», в которое входят люди с высоким IQ. Уже в два года малыш сам научился читать. Также он считает до 100 на семи языках, включая китайский.

Это кенийская женщина-кошка. В своём доме на окраине Найроби она поселила 600 пушистых питомцев.

А это отставной морской пехотинец, который 27 лет ждёт возвращения возлюбленной. Каждый год в День святого Валентина Эстебан Перес надевает мундир и с цветами приходит на один и тот же перекрёсток в мексиканском городе Нуэво-Ларедо. Он ждёт Сесилию, с которой он познакомился в 1996 году. Но она пока не приходит.

Этот зелёный сад растёт на плоту из мусора. Его сделал угандиец Джеймс Катиба. Своё творение назвал «Плавучим островом». На нём даже работает ресторан.

В итальянских Помпеях же работает партия «лохматых газонокосилок». 150 овец защищают древние здания и руины от разрушения растительностью.

А в столице Бельгии появилась клиника для мишек Тедди. Тут проводят особые занятия для детей, чтобы избавить их от страха перед посещением больницы.

В Великобритании кошка спасла жизнь своей хозяйке, страдающей диабетом. Она привлекла внимание мужа женщины, когда той стало плохо.

А в мексиканском городе Отумба провели ежегодный праздник для ослов. Их чествуют последние 60 лет за помощь в перевозке товаров.

В одном токийском университете ввели уроки улыбания для студентов. Оказывается, за время пандемии и ношения масок люди разучились это делать. Пришлось обращаться за помощью к профессионалам.

В Испании 18-летняя сёрфингистка, которая лишилась рук и ног из-за болезни, продолжает покорять волны и вдохновлять людей не сдаваться ни при каких обстоятельствах.

А в Боснии 11-летняя Эсма прославилась тем, что шьёт для кукол Барби традиционные наряды.

В Великобритании 102-летний дедушка поднялся на крышу 85-метрового здания больницы и спустился вниз по верёвке ради благотворительности.

В Индии же знаменитостью стала 92-летняя Салиман. Всю свою жизнь она не умела ни читать, ни писать. Теперь решила восполнить пробелы и закончить школу.

А на одной из загруженных дорог в столице Филиппин появился танцующий Санта-Клаус-регулировщик. Правда, делает он это просто для развлечения. Транспортом здесь управляет светофор.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2023 года.