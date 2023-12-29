CNN: ситуация отчаянная — эксперт ВОЗ о гуманитарной катастрофе в Газе

«Больницы «поставлены на колени» и едва функционируют», — так охарактеризовал положение дел в секторе Газа координатор групп экстренной медицинской помощи ВОЗ Шон Кейси. При этом он отметил, что на севере ситуация в медицинских учреждениях «очень отчаянная».

Сейчас со мной на связи из сектора Газа Шон Кейси, координатор групп экстренной медицинской помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Шон, большое спасибо, что уделили нам сегодня время.



Как мне известно, вы сейчас находитесь в Рафахе. Мы только что видели эти во всех отношениях очень тяжёлые кадры из сектора Газа. Я хотела бы начать с северной части сектора Газа. Вы бывали там в больницах. Не могли бы вы поделиться тем, что видели? До нас постоянно доходят сообщения о том, насколько тяжёлая там ситуация. Возможно, вы могли бы прояснить картину, в чём там сейчас нуждаются?



ШОН КЕЙСИ, координатор групп экстренной медицинской помощи ВОЗ: Элени, благодарю вас. Сложно выразить словами, насколько тяжёлая там ситуация, особенно на севере, где наблюдается огромная нехватка продовольственной безопасности. Больницы «поставлены на колени» и едва функционируют. Каждый день поступает огромное количество пациентов. При этом сотрудников очень мало. Медперсонал арестовывают, некоторые из них были вынуждены уехать, а некоторые не могут безопасно работать в больницах.



Во время моего последнего посещения «Аль-Шифы», крупнейшей больницы в секторе Газа, там было 5 или 6 врачей и 5 или 6 медсестёр. Они осуществляли уход за сотнями пациентов, у многих из которых были очень серьёзные ранения.



И всюду, куда бы мы ни шли, все просили еды, просили воды. Так что ситуация на севере очень отчаянная. А здесь, на юге, в той части сектора Газа, где я нахожусь, мы с каждым днём наблюдаем всё больше внутренне перемещённых лиц. Люди едут на юг в фургонах, на телегах, запряжённых ослами. В Рафахе они повсюду организуют лагеря. По сути, они бегут в поисках безопасности.



Знаете, мы пообщались с огромным количеством врачей, и все они описывают такие картины, которые сложно вообразить и осмыслить. В частности, они рассказывают о проведении очень серьёзных хирургических операций без анестезии. Это обычное явление? Я спрашиваю об этом, поскольку во время перемирия мы видели, как туда поступала дополнительная помощь. И её всегда направляют в больницы. Это своего рода последний этап. Однако там всегда есть проблемы. И мы до сих пор наблюдаем развитие подобных очень непростых ситуаций.



ШОН КЕЙСИ: Тут есть определённые сложности. Во-первых, по сектору Газа распространяется недостаточное количество помощи. Часть помощи мы получаем из-за границы, но её очень сложно доставить в северные и центральные районы. Да, существует нехватка определённых предметов. Есть также и серьёзная нехватка медработников, поскольку многие из них были вынуждены уехать.



В секторе Газа на самом деле огромное число медперсонала, однако сейчас им приходится тратить своё время на выживание и заботу о своих семьях. А иногда они не могут добраться до работы, поскольку в районе больниц идут активные боевые действия.



Есть также проблема с соотношением числа пациентов и операционных. Дело не только в нехватке лекарств и анестезии, но и в нехватке операционных, где можно проводить хирургические операции, а также в нехватке специалистов, которые могли бы их провести.



Больницы, где есть операционные, работают круглосуточно семь дней в неделю и всё равно не справляются с потоком. Но в крупнейших больницах, таких как «Аль-Шифа» на севере, вообще не могут проводить операции. Операционные не работают. У больницы не хватает электричества. При этом в ней живут вынужденные переселенцы. Больница стала безопасной гаванью для перемещённых лиц.



Материал предоставлен CNN.



Дата публикации 28 декабря 2023 года.