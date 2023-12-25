CNN: нынешний конгресс США оказался одним из самых непродуктивных в истории страны

Деятельность 118-го конгресса оказалась самой непродуктивной за последние 30 лет — если последние конгрессы принимали приблизительно по 300 законопроектов, нынешний конгресс принял только 27 законопроектов, которые подписал президент Джо Байден, сообщает CNN. При этом эксперты предупреждают, что в январе, когда конгресс возобновит свою работу, ситуация только ещё больше осложнится.

Возможная приостановка работы правительства в начале января, две зарубежные войны и миграционный кризис на южной границе. И что же делает 118-й конгресс?

Естественно, они уехали на каникулы и не вернутся до второй недели января. Когда они вернутся, ситуация станет ещё сложнее, а у этого разделённого конгресса не самый лучший опыт решения серьёзных проблем.

МАРТИН ХАЙНРИК, сенатор США: Это довольно шокирует. Отчасти потому, что представляет собой резкий переход от одного из самых продуктивных конгрессов за последнее столетие к тому, что, несомненно, является наименее продуктивным конгрессом на моей памяти. И это отражает то, что происходит, когда к руководству приходят люди, которые совершенно не умеют вести переговоры и не знают, как руководить.

Это действительно исторически непродуктивный конгресс с такими беспрецедентными событиями, как паралич палаты представителей после отстранения спикера его однопартийцами впервые в истории. Цифры также свидетельствуют о неблагоприятной картине. В этом году было принято менее 30 законопроектов. 118-й конгресс далёк от темпов двух последних конгрессов, которые за два года приняли более 300 законов. Последний раз мы наблюдали раскол между демократическим сенатом и республиканской палатой представителей при демократическом Белом доме во время 113-го конгресса десять лет назад при президенте Обаме. Конечно, тот конгресс был более продуктивным, чем этот.

Джон, ты каждый день бываешь со мной в залах конгресса, и мы общаемся со многими конгрессменами. Ситуация становится значительно сложнее. Просто для того, чтобы зрители знали, что стоит на повестке — крайние сроки финансирования, которые наступают 19 января и 2 февраля, также есть и другие важные вопросы, такие как программа Федерального управления гражданской авиации, законы о надзоре и такие важные пункты, как экстренная помощь Израилю и Украине, которые зависят от заключения сделки по иммиграционной и пограничной политике. В связи с этим у меня возникает вопрос, ввергнут ли они страну в очередной кризис в январе?

ДЖОН БРЕСНАХАН, сооснователь портала Punchbowl News: Я думаю, что да. Я хожу в Капитолий уже 30 лет. Я никогда не видел, чтобы всё было так плохо. Я имею в виду, я не могу вспомнить ничего подобного, чтобы всякий раз, когда они получают хоть какой-то импульс — особенно в палате представителей, — наиболее радикальные консерваторы просто пытаются перетянуть на себя руководство.

Они избавились от Маккарти, едва дав ему работу. Они уже агитируют против Майка Джонсона, который, по их мнению, должен был стать спикером их мечты. То есть я просто не вижу, чтобы они куда-то продвигались. Они не заключили сделку. Прошло три месяца с начала 2024 финансового года. Правительство всегда старается обеспечить финансирование заранее. Но они всё ещё не договорились о том, сколько собираются потратить за этот год.

Да. Это важнейший вопрос.

ДЖОН БРЕСНАХАН: Совершенно верно. Кроме того, как вы уже упоминали, перед ними стоит вопрос о крайнем сроке финансирования — 19 января может произойти приостановка работы правительства, и ещё одна 2 февраля, — нужно принять решение по Украине, принять закон о надзоре и продлить полномочия Федерального управления гражданской авиации. Но всё, что они сделали, — просто отложили всё на следующий год. Хуже конгресса я ещё не видел.

Верно. И они могут сделать это снова. В январе даже простое продление финансирования правительства будет очень сложной задачей. Мы побеседовали с республиканцами и демократами, спросили их, была ли работа этого конгресса продуктивной. Ответ всегда один и тот же.

МАНУ РАДЖУ, корреспондент CNN: Был ли это продуктивный конгресс?

ТИМ БЕРЧЕТТ, член палаты представителей: Нет. Я здесь уже пять лет. И самый большой сюрприз — все спрашивают, что меня здесь больше всего удивляет, — то, что я совсем не удивлён.

ПИТЕР УЭЛЧ, сенатор США: Конгресс функционирует не так, как должен. Не следует затягивать с решением всех этих вопросов.

ДЖО МАНЧИН, сенатор США: Жаль, что, когда попадаешь в политический цикл, во всём обвиняют политику. Политика присутствует в жизни каждого. Заставьте её работать, найдите людей, которые хотят, чтобы она работала. Установите ограничения по срокам, чтобы мы не оставались здесь на всю жизнь. Я считаю, следует поступить именно так.

МАНУ РАДЖУ: Поэтому работа конгресса не была продуктивной?

ДЖО МАНЧИН: Она не была продуктивной.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 24 декабря 2023 года.