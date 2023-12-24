Der Spiegel: тысячи украинских солдат страдают от посттравматического расстройства

Из-за острой нехватки кадров украинским солдатам приходится долгое время находиться на фронте под постоянными обстрелами российской армии и у многих не выдерживает психика, рассказывает Der Spiegel. В результате их отправляют в специализированные медицинские центры, где лечат посттравматическое стрессовое расстройство, но принимаемых мер недостаточно, чтобы помочь всем желающим. К тому же уйти со службы, даже если у тебя ПТСР, крайне трудно, рассказывает немецкое издание.

Деревня в Донецкой области. Молодой украинский солдат Дмитро пытается отдохнуть от боевых действий во время прогулки вблизи фронта.

ДМИТРО, украинский солдат: После артобстрела появился страх бежать заново на позиции. Не мог перебороть себя. Обратился к Сергею. Мы с ним поработали некоторое время.

СЕРГЕЙ, украинский солдат: Вот и всё. Ребята сами справляются. На самом деле каждый сам для себя принимает решение: либо ему бороться, либо ему адаптироваться, либо сдаться.

ДМИТРО: Либо в СЗЧ (самовольное оставление части или места службы. — ИноТВ).

СЕРГЕЙ: Либо в СЗЧ. Да.

ДМИТРО: Как правило, чтобы не идти в СЗЧ, надо идти к психологу.

Здесь такие люди, как Дмитро, получают помощь. В медицинском центре украинской армии солдат лечат после небольших травм, контузий и от посттравматического стрессового расстройства.

ОЛЕГ ГУКОВЬСКИЙ, руководитель группы по работе с посттравматическим расстройством: 45 дней — это предельный период, в течение которого у солдата есть шанс остаться психически здоровым. После 45 дней сломаются все. А у нас такая ситуация, что этот срок может быть гораздо длиннее.

Один из членов группы — бывший работник завода с Центральной Украины по прозвищу Диджей.

ДИДЖЕЙ, боец 67-й механизированной бригады: Мне кошмары снятся. И это невыносимо. Когда я немного прихожу в себя, я вообще спать не могу.

50-летний мужчина служил в уже полностью разрушенном городе Лиман под постоянными обстрелами русских.

ДИДЖЕЙ: Я даже отдалённо себе не представлял, что такое может произойти. Но когда я впервые принял участие в боевых действиях, особенно на фронте, тогда я понял. Сначала я не осознавал, что такое обстрелы с помощью миномётов, танков и артиллерии. В какой-то момент я заметил, что моя психика с этим вечно справляться не может.

ОЛЕГ ГУКОВЬСКИЙ: Вы вот так растираете руки, как будто добываете огонь, а потом накладываете их себе на лицо как будто это грелка.

На курсах людей обучают справляться со стрессом, а также основам психологии. Но этого недостаточно, чтобы справиться с посттравматическим расстройством у тысяч солдат, которые до боевых действий были деятелями искусства, учителями или специалистами в сфере IT и которым неожиданно пришлось сражаться на фронте без какой-либо подготовки.

Армия Украины состоит из мобилизованных граждан. И она нуждается в максимальном количестве бойцов, чтобы защищать страну от России. Незадолго до Рождества руководство армии попросило президента Украины мобилизовать ещё от 450 до 500 тысяч мужчин. Министерство обороны к тому же объявило, что в следующем году поставит под ружьё и тех украинцев, которые живут за границей. Это может коснуться и мужчин призывного возраста в Германии. При этом уйти с военной службы солдату трудно, и даже в том случае, если он страдает от посттравматического расстройства.

ОЛЕГ ГУКОВЬСКИЙ: Обычно это долгий процесс. Никто не говорит: «Хорошо, сегодня тебе плохо, иди домой». Обычно это длительный процесс, так как нам в армии нужен каждый человек.

Несмотря на усталость, стресс и страх, солдаты также говорят о духе товарищества и обязательствах перед своими подразделениями. Мотивации им тоже не занимать. Поэтому многие возвращаются на фронт для борьбы с врагом и собственной травмой.

Дата выхода в эфир 24 декабря 2023 года.