Время Зеленского в центре мирового внимания закончилось, а его собственное будущее находится не на Украине, пишет читатель шведской газеты Nya Dagbladet Йозеф Чиба. По его мнению, Зеленский прекрасно знает, что Владимир Путин никогда не будет с ним разговаривать, и единственный способ положить конец бессмысленной бойне — это сесть за стол переговоров. Доказательством того, что будет именно так, автор письма в редакцию издания называет «5977 ядерных боеголовок», часть из которых после натовской истерии, несомненно, также нацелена на Швецию.

Крах Украины неизбежен, и Урсула фон дер Ляйен со своими приспешниками в Брюсселе могут сколько угодно пытаться представить обратное. По мнению некоторых военных аналитиков, ВСУ не смогут долго продержаться без новых финансовых поступлений и оружия, а деньги на Украину приходят всё реже и не в тех объёмах, что прежде, пишет читатель газеты Nya Dagbladet Йозеф Чиба.

Соединённые Штаты не хотят или не могут больше финансировать Украину, но, к счастью, у Вашингтона есть преданный союзник в Брюсселе в лице Урсулы фон дер Ляйен, которая с радостью выполняет все пожелания своих хозяев и обладает силой и способностью убеждать лидеров других стран покорно следовать её советам относительно выделения средств Киеву.

По мнению Йозефа Чибы, для США это гениальное решение, поскольку из каждого евро, который ЕС отправляет Киеву, около 90% всё равно попадает обратно в руки американских компаний в виде закупок оружия и ранее вложенных инвестиций в Украину. Есть только одна проблема, и это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заблокировал планы Урсулы и вызвал панику в штаб-квартире ЕС. Еврокомиссия срочно созывает внеочередное заседание уже в феврале, чтобы успеть всё решить до выборов в Европарламент, запланированных на 8 июня 2024 года.

У Киева ещё есть финальный шанс выставить новую, и в этом случае точно последнюю, армию численностью от 200 до 300 тыс. человек посредством принудительного набора рекрутов и поддержки со стороны Евросоюза, а говоря простым языком — за счёт европейских налогоплательщиков. Таким образом Украина сможет продолжить мучить собственное население, возможно, ещё максимум два года, ценой, которая означает верную смерть от 300 до 1 тыс. украинских солдат ежедневно.

Что касается России, то, несмотря на санкции, у неё всё хорошо. Страна сумела быстро адаптироваться к ситуации, поставила свою промышленность на военные рельсы, массово производит новое оружие, танки, ракеты, в то время как поставки военной помощи для ВСУ сокращаются с каждым днём.

Военные действия на Украине могут закончиться только одним способом, и уже сегодня со всей уверенностью можно сказать, что ни Зеленский, ни высокопоставленные «шишки» из Брюсселя не будут диктовать условия в день, когда будет решаться судьба страны. Тем не менее евробюрократы не осознают, что каждый миллиард евро налогоплательщиков, который они отправляют Киеву, означает верную смерть примерно десятку тысяч украинских солдат и мирных жителей. Однако чиновники не готовы взять на себя ответственность за бессмысленные убийства, к которым они косвенно причастны, отмечает автор письма в газету Nya Dagbladet.

Будущее Зеленского также неопределённо, но его точно не будет на Украине, и он сам это несомненно знает. Иначе он не стал бы приобретать британское гражданство и дорогую недвижимость на Сицилии и в Египте. Зеленский прекрасно знает, что Владимир Путин никогда не будет с ним разговаривать, а единственный способ положить конец бессмысленным убийствам — это сесть за стол переговоров. Такой чести точно удостоится другой человек, а не Зеленский, чья роль в этой игре уже окончена.

Зеленский «очутился на коленках» у Джо Байдена, в результате чего большая часть украинских активов оказалась в руках американцев, а украинский народ на десятилетия вперёд окажется в долговой ловушке. Недовольство политикой Зеленского начало проявляться всё яснее, несмотря на запрет любой оппозиции на Украине. Поддерживаемое Швецией государственное украинское телевидение полностью зависит от Зеленского, и ни одна оппозиционная газета не имеет права издаваться. Тем не менее, по мнению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина является «демократическим образцовым» государством, которое должно быть включено в семью ЕС в рекордные сроки.

Конфликт между США и Россией на Украине наверняка будет окончательно решён за столом переговоров, а не на поле боя. Доказательством того, что будет именно так, Йозеф Чиба называет «5977 ядерных боеголовок», часть из которых после натовской истерии, несомненно, также нацелена на Швецию.

В завершение письма в редакцию Чиба пишет о необходимости быстро положить конец ненужной и кровавой бойне на Украине, которая может полностью разрушить Европу и в конечном итоге развалить Евросоюз в его нынешнем виде.