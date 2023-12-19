CBS News: новое извержение вулкана угрожает оставить Рейкьявик без воды и света

Вулкан Фаградальсфьядль в Исландии начал извергаться, спустя несколько недель после серии мощных землетрясений в районе полуострова Рейкьянес. Геофизик Винсент Друэн из Метеорологической службы Исландии рассказал в эфире CBS News, что наблюдается на месте. Он опасается, что извержение может оставить полуостров без электричества.

Спустя несколько недель ожидания вулкан в Исландии наконец начал извергаться. Это извержение началось вскоре после того, как в районе, расположенном на расстоянии более 30 миль от столицы страны — Рейкьявика, произошли землетрясения в прошлом месяце и оттуда были эвакуированы около 4000 человек.



Сейчас к нам подключится Винсент Друэн, геофизик из Метеорологической службы Исландии, чтобы проще вам объяснить. Большое спасибо, что присоединились к нам! Итак, помогите нам понять, что же происходит в данный момент?



ВИНСЕНТ ДРУЭН, геофизик Метеорологической службы Исландии: Я имею в виду, на данный момент мы внимательно следим за ситуацией, потому что видим, что происходит довольно сильное извержение. Оно намного больше, чем предыдущее, которое было на полуострове Рейкьянес раньше, в 2021 году — я имею в виду первое извержение, которое у нас было. Но эта трещина сейчас, как вы можете наблюдать на видео, намного длиннее той, которую мы раньше видели. И поэтому то количество лавы, которая будет создана, то есть будет извергаться наружу в эти первые часы, действительно, будет иметь значение, чтобы увидеть, насколько мощый поток лавы мы получим — и сможет ли он потенциально достичь города. То есть жителей города эвакуировали, однако до сих пор есть риск, что лава может до него дойти.



Этого довольно долго ждали. И учитывая, что многие этого ждали, есть ли какие-то неожиданности в отношении того, как проходит процесс извержения до сих пор? И насколько легко определить границы того, чего мы можем ожидать? Или всё это может быть очень внезапно?



ВИНСЕНТ ДРУЭН: Я имею в виду, что мы были свидетелями очень масштабной магматической интрузии месяц назад. А теперь всё затихает. Так что можно ожидать, что на этом, вероятно, всё может и закончиться. Однако мы предполагали, что в ближайшее время что-то начнётся. И вот сегодня ночью вновь началась сейсмическая активность — и магма нашла самый простой способ перемещаться. До этого она перемещалась горизонтально, внутри земной коры. Но на этот раз ей было легче двигаться вертикально, поэтому она начала извергаться. Что касается масштаба, я имею в виду, мы знали, что это может быть крупное извержение, но по нашим стандартам это всё довольно масштабно. И теперь большой вопрос заключается в том, как всё пойдёт дальше? Например, как и два последних извержения, которые начались очень сильно, а затем постепенно сокращались и в итоге завершились за считаные дни или недели. В то время как первое началось сравнительно в небольшом масштабе — но затем его интенсивность удвоилась, и так продолжалось полгода. Так что если и на этот раз так произойдёт, что извержение будет длительным и устойчивым, тогда это может стать довольно проблематичным.



А что конкретно значит «довольно проблематично»? Означает ли это, что город непременно окажется под серьёзной угрозой?

ВИНСЕНТ ДРУЭН: Да, я имею в виду, что если это будет продолжаться ещё несколько недель — тогда город Гриндавик может быть частично разрушен и затоплен лавой. И ещё большее беспокойство вызывает то, что в этом районе у нас располагается электростанция, которая обеспечивает водой и электричеством большую часть полуострова. И хотя мы предвидели подобную опасность, поэтому вокруг этой электростанции были построены дамбы и плотины, однако они не настолько велики — поэтому если извержение будет продолжаться и останется таким же сильным, то они очень долго не выстоят. В таком случае, например, если заграждения будут прорваны, то электростанция может быть разрушена. И тогда на значительной части полуострова нам будет не хватать воды и электричества. Это было бы довольно проблематично.



Действительно! Винсент Друэн, спасибо огромное, что вы были с нами!



Дата выхода в эфир 19 декабря 2023 года.