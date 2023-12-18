Fox News: США пора перестать лезть в чужие конфликты, которые не отвечают интересам Америки

Администрации Байдена стоит прекратить вбрасывать деньги в чужие «крысиные норы», заявил член палаты представителей США Тим Бёрчетт в интервью Fox News. Пока американцы за счёт своих налогов финансируют украинский конфликт, Пентагону не терпится втянуть США в очередную войну. Белому дому пора признать, что вмешательство в чужие войны никак не соотносится с интересами США.

С 17 октября на Ближнем Востоке было совершено около 100 нападений на американские войска. Это происходит в то время, когда республиканцы в конгрессе настаивают на том, чтобы пограничная реформа стала частью нового пакета помощи Израилю и Украине. Сейчас со мной на связи конгрессмен-республиканец от штата Теннесси и член комитета по иностранным делам палаты представителей Тим Бёрчетт. Конгрессмен Бёрчетт, добро пожаловать.

ТИМ БЁРЧЕТТ, член палаты представителей США: Спасибо, что пригласили.

Итак, около 100 нападений на американские войска в Ираке и Сирии. Что же ещё следует предпринять нашему главнокомандующему, сэр?

ТИМ БЁРЧЕТТ: Прежде всего, мы должны перестать выделять деньги на якобы гуманитарную помощь. Мы знаем, что деньги — вещь непостоянная, и они просто текут в военную казну. Наши собственные налоги используются против нас самих. Пентагону не терпится втянуть нас в очередную войну. Я думаю, что во многих случаях просто необходимо задать себе вопрос: зачем мы там? Есть ли конституционная причина, по которой американские бойцы, мужчины и женщины, подвергаются опасности? И почему нас больше никто не боится?

Очевидно, что, если Трамп не в Белом доме, никто не будет бояться нашего руководства. Это словно корабль без руля. Мы по всему миру, мы везде влезаем в конфликты. Мы тратим американские налоги, которых у нас и так нет. И всё идёт по накатанной.

Что касается финансирования Украины, новый опрос Fox News показал скачок: 31 процент теперь считает, что США должны больше помогать украинцам. Это больше по сравнению с 21 процентом в прошлом месяце. Значит ли это, что визит Зеленского в Вашингтон оказался успешным? И как это отразится на конгрессе?

ТИМ БЁРЧЕТТ: Постоянство ведущих СМИ, это просто невероятно… У них есть свой человек в Белом доме, поэтому они, очевидно, будут поддерживать его, несмотря ни на что. Они хотят выставить его сильным за счёт американских налогов.

Но всё это слишком напоминает Вьетнам. Мы отправляем им наши деньги — половину они крадут. Мы посылаем вооружение — а они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле.

Нам стоит взглянуть на другие страны. Мы посылаем Украине доллары и оружие, а в Европе говорят: «Ну, мы принимаем их беженцев — всё поровну». Это так не работает. Мы точно так же принимаем украинских беженцев.

Америка невероятно вовлечена в украинский конфликт. И нам это не выгодно. Это не наша война, но она станет нашей, потому что Путин втянет нас в неё. Он знает, что делает. Европа, в частности такие страны, как Германия, должна больше помогать Украине, а они этого не делают. В ООН мы словно беззубый дракон. Снова и снова всё больше денег уходит в эту крысиную нору.

Дата выхода в эфир 18 декабря 2023 года.