New Atlas: США ведут опосредованную войну на Украине, но Россия в ней побеждает

США ведут на Украине опосредованную войну и в ней проигрывают, отмечает в видео на своём канале The New Atlas Брайан Берлетик. Даже вместе с Европой они не могут обеспечить Украину достаточным количеством оружия, чтобы она хотя бы соответствовала по этому показателю России. Но при этом американские СМИ настаивают, что Украина должна попытаться отрезать Крым от России, а лучше — завоевать его.

США продолжают вести опосредованную войну против России на Украине, и мы всё больше слышим от коллективного Запада признание, что конфликт продвигается не очень удачно для Украины и её западных сторонников. Всё чаще слышны признания, что там не хватает оборудования, машин и особенно боеприпасов, которые можно было бы отправить Украине, чтобы по этому параметру она хотя бы соответствовала — не то что превзошла Россию в том, что она может представить на поле боя. Это война на истощение, и Россия в ней побеждает.

И несмотря на то что всё чаще слышны такие признания, мы всё ещё встречаем вот такие статьи. Её заметил Алекс Кристофору в своём недавнем видео, я оставлю ссылку на него в описании. Это статья Foreign Policy «Самая короткая дорога к победе на Украине лежит через Крым*». «Запад должен сохранять самообладание, осознать ставки и поддержать Киев на его прямом пути к победе».

Но если вспомнить, в 2023 году весной, летом, осенью и зимой проходило наступление, пять месяцев тяжёлых боёв Украины. И вся цель состояла в том, чтобы обрезать мост по суше, изолировать и даже захватить Крым. И мы ничего даже отдалённо близкого к этому не видим. Это было стратегическое поражение для Украины. Они потеряли множество бригад и в плане людей, и в плане оборудования. И сейчас их позиции слабее, чем в начале. И я предупреждал об этом за месяцы до того, как Украина начала своё наступление.

И вот, как начинается эта статья Foreign Policy. «Над западными сторонниками Украины нависла пелена пессимизма». Итак, они признают, что пессимизм растёт, что всё чаще об этом говорят. Но они считают, что это пессимизм, что он на самом деле не обоснован. «Поскольку контрнаступление Киева не оправдало ожиданий большинства наблюдателей, фаталистическое отношение, граничащее с пораженчеством, распространилось от Вашингтона до Берлина. NBC News и немецкий таблоид Bild сообщили в прошлом месяце, что официальные лица США и Европы обсуждают прекращение войны. Как заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони двум россиянам, выдававшим себя за африканских чиновников, во время звонка-розыгрыша: «Мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход».

Foreign Policy говорит о том, что некоторые люди на коллективном Западе видят реальное положение дел, что они не могут победить в этой опосредованной войне, что у них нет средств и что им нужно найти выход из этого конфликта. Но Foreign Policy хочет, чтобы он продолжался. У них есть решение. Они продолжают. «Правда в том, что простого выхода не существует. Москва неоднократно давала понять, что примет только капитуляцию Киева, а неутешительное наземное наступление последнего только придаст смелости Кремлю. Единственный способ отвлечь президента России Владимира Путина от его цели — это дать Украине возможность победить его на поле боя. Это не невыполнимая задача, но она требует от США сохранять самообладание, осознавать ставки и определять лучший путь вперёд».

Но на самом деле это невозможно. Это буквально невозможно, буквально нет никакого варианта, чтобы США и Европа, вместе взятые, в ближайшей или среднесрочной перспективе могли бы обойти Россию в производстве вооружений и боеприпасов. Они никаким образом не смогут этого сделать. На самом деле даже учитывая расширение производства, о котором они объявили, которым они занимаются, которого они успешно достигают, даже этого недостаточно, чтобы превзойти Россию по производству. Украина всё равно будет недостаточно вооружена.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2023 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).