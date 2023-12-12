NYT: Запад и Украина задумались над новой стратегией после провального контрнаступления ВСУ

Запад и Киев разрабатывают новую стратегию действий на фоне провального контрнаступления ВСУ, сообщает издание The New York Times. Для Украины настал критический момент не только на поле боя, но и на Капитолийском холме, поскольку именно в конгрессе США будет решаться вопрос о дальнейшем финансировании военных усилий украинских войск и существования гражданского населения воюющей страны.

По словам американских и украинских чиновников, военное руководство США и Украины приступило к разработке новой стратегии, которую они смогли бы начать реализовывать в начале следующего года на поле боя, сообщает издание The New York Times. Толчком к поиску нового подхода послужило провальное контрнаступление ВСУ наравне с порой напряжёнными переговорами между некоторыми высшими американскими чиновниками и их украинскими коллегами.

Неудачи Украины появились в то время, как республиканцы ослабили финансовую поддержку Киева. Даже в Белом доме выразили обеспокоенность тем, что, если в следующем году вооружённый конфликт зайдёт в тупик, то президент России Владимир Путин получит преимущество.

ВС России поменяли свою стратегию на Украине, и теперь у Москвы больше войск, боеприпасов и ракет. Кроме того, российские войска увеличили своё преимущество в огневой мощи за счёт парка боевых дронов, многие из которых поставляются Ираном.

Соединённые Штаты активизируют очные военные консультации, которые они предоставляют Украине, направив в Киев генерала, который проведёт значительное время на местах. Американское и украинское военное командование надеются проработать детали новой стратегии в следующем месяце в ходе серии военных игр, которые планируется провести в германском Висбадене, указывает издание.

Американцы настаивают на консервативной стратегии, направленной на удержание подконтрольной Украине территории с окапыванием и наращиванием сил в течение года. Украинцы же хотят перейти в атаку на земле либо при помощи ударов большой дальности, в надежде привлечь внимание всего мира.

Ставки огромны, и американские чиновники убеждены, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть вооружённый конфликт. Администрация Байдена утверждает, что Владимир Путин делает ставку на уменьшение американской поддержки, поскольку российский лидер считает, что, если у ВСУ закончатся поставленные блоком НАТО боеприпасы, Россия одержит победу в считанные дни.

По словам американских чиновников, многие украинские политики не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование Киева со стороны США. По их заверениям, у украинских генералов и высокопоставленных должностных лиц нереалистичные ожидания относительно поставок Пентагона. К примеру, они просят миллионы несуществующих на складах Запада артиллерийских снарядов, однако ВСУ придётся воевать с более ограниченным бюджетом, пишет The New York Times.

Некоторые американские военные хотят, чтобы Украина придерживалась стратегии удерживания территорий и наращивания способности производить оружие в течение 2024 года. По мнению Пентагона, такая стратегия улучшит самодостаточность Украины и обеспечит Киеву безопасность, чтобы он был в состоянии отразить любое новое российское наступление. Цель будет заключаться в том, чтобы создать достаточную угрозу для россиян, чтобы вынудить Кремль согласиться на «содержательные» переговоры в конце следующего года или в 2025 году.

Без изменения стратегии 2024 год может быть сродни 1916 году, самому смертоносному году Первой мировой войны, когда тысячи молодых людей погибли, а фронтовые линии почти не изменились.

Украинские больницы уже заполнены раненными солдатами, а Киев не обнародует свои огромные потери. Контрнаступление 2023 года было разработано по образу безуспешных действий американской армии во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

Соединённые Штаты и их союзники потратили миллионы на отправку танков и другой бронетехники Киеву и на обучение вновь сформированных подразделений передовой военной тактике. Но, несмотря на наступление Украины летом и осенью, российские войска удержали подконтрольные России земли.

Американские и украинские военные стратеги изначально просчитались, не осознав, насколько тщательно российские войска укрепляют свою оборону. Украинские военные, прошедшие подготовку в Германии, практиковали прорыв обороны гораздо менее сильной, чем та, с которой им в конечном итоге пришлось столкнуться.

Ни американские, ни украинские официальные лица не раскрыли подробностей переговоров и нового плана. Но каким бы ни было окончательное соглашение, изменение динамики имеет решающее значение. По мнению аналитиков, чем дольше конфликт будет восприниматься как тупиковый, тем труднее будет обеспечить дополнительное американское финансирование.

Американские чиновники пытаются подготовить украинцев к следующему году, говоря им, что любая помощь, которую одобрит конгресс, вряд ли будет соответствовать тому объёму финансирования, которое Вашингтон предоставлял в первые два года вооружённого конфликта, завершает The New York Times.