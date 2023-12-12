NYT: Запад и Украина задумались над новой стратегией после провального контрнаступления ВСУ

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Redacted: Зеленский требует от США гарантий безопасности — ВСУ отворачиваются от него Redacted
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Фигуристка Константинова призналась в любви к «Зениту»
Российская фигуристка Станислава Константинова призналась в любви к санкт-петербургскому «Зениту».
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В Москве обнаружили чёрный рынок по торговле детьми
В Москве раскрыли преступную схему по торговле детьми. Об этом RT сообщили в столичном управлении СК России.
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Гербольдт назвала Муравьёву и Петросян главными соперницами Валиевой
Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт высказала предположение, какие фигуристки будут главными соперницами Камилы Валиевой на чемпионате России в 2024 году.
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Цена нефти Brent на бирже опустилась ниже $73 за баррель
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $73 за баррель впервые с 28 июня.
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В Иркутске ищут мужчин, участвовавших в спасении детей из горящей квартиры
Двух мужчин, которые помогли спасти детей из горящей квартиры в Иркутске, ищут, чтобы поблагодарить.
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Агент Ренана назвал ложью информацию о возможном переходе защитника в «Вест Хэм»
Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана высказался о возможном переходе в «Вест Хэм».
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Franceinfo: писателя Бегбедера освободили из-под стражи по делу об изнасиловании
Писателя Фредерика Бегбедера отпустили из-под стражи в рамках расследования дела об изнасиловании.
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Ранос: Тикнизян готов к Европе, у него хорошие качества в защите и в нападении
Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбаха Грант-Леон Ранос высказался о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в европейский чемпионат.
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Юрист «Спартака» Завьялова заявила, что клуб предложил Газизову пойти на мировую
Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что футбольный клуб предложил бывшему генеральному директору Шамилю Газизову пойти на мировую в судебном разбирательстве.
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В Красноярске возбудили дело после высадки детей из автобуса в мороз
В Красноярске возбудили уголовное дело после высадки двух детей из автобуса в мороз, сообщили в ГСУ СК России по региону.
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Кечинов: Файзуллаева номинировали на лучшего молодого игрока мира авансом
Бывший футболист сборной России Валерий Кечинов высказал мнение касательно номинирования полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева на звание лучшего молодого игрока мира.
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Боец с позывным Бабка рассказал, как выжил в зоне СВО, будучи раненным
Боец с позывным Бабка, который, будучи раненным, десять дней пролежал в поле в зоне спецоперации, рассказал RT, как ему удалось выжить.
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МЧС: пункт пропуска «Рафах» пересекли ещё 22 россиянина
Пункт пропуска «Рафах» пересекли ещё 22 гражданина России и члены их семей, сообщили в МЧС России.
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Спикер палаты представителей США: помощь Украине должна идти отдельно от Израиля
Спикер палаты представителей США Майкл Джонсон заявил, что его мнение о помощи Украине не изменилось, голосование по поддержке Киева должно идти отдельно от Израиля.
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Спикер Джонсон: конгресс не получил ответы на вопросы о стратегии победы Украины
Конгрессмены США так и не получили конкретных ответов о стратегии, которая позволит Украине победить, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским.
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Пожар на складе в городском округе Пушкинский локализовали
Пожар на складе в городском округе Пушкинский в Подмосковье локализован.
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Болельщиков «Севильи» допустили на матч Лиги чемпионов с «Лансом»
Болельщики «Севильи» получили разрешение посетить выездной матч группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лансом».
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UOL: защитник «Зенита» Ренан перейдёт в «Вест Хэм» за €25 млн
Защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит карьеру в «Вест Хэме».
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ЦАХАЛ: движение «Хезболла» запустило ракеты рядом с комплексом ООН и школой
Движение «Хезболла» вновь запустило ракеты рядом с комплексом Организации Объединённых Наций и школой.
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Губернатор Оренбургской области Паслер наградил 38 жителей в День Конституции
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в День Конституции Российской Федерации, 12 декабря, в ходе торжественной церемонии вручил 38 государственных наград и наград Министерства обороны России жителям региона.
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В Удмуртии построили 22 дома для работников АПК по госпрограмме
Глава Удмуртии Александр Бречалов в своих соцсетях сообщил, что в регионе ввели 22 дома для сельхозработников по программе «Комплексное развитие сельских территорий».
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Аксёнов: 386 тысяч жителей Крыма подали заявления на компенсацию после шторма
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своих соцсетях сообщил, что 386 тыс. жителей, пострадавших от шторма 26—27 ноября, подали заявления на компенсацию. Из них 120 тыс. обращений уже рассмотрено.
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Масалитин: возможно, трансфер Файзуллаева из ЦСКА будет уже зимой
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение, что полузащитник Аббосбек Файзуллаев может покинуть армейский клуб в зимнее трансферное окно.
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Конгрессмен США Шмитт: Зеленский не сказал сенаторам ничего нового
Владимир Зеленский не сообщил сенаторам США ничего нового, он рассказывал «всё те же старые вещи», отметил американский конгрессмен Эрик Шмитт.
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Газизов согласен разрешить спор со «Спартаком» в досудебном порядке
Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что готов пойти на мировое соглашение с клубом.
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Прилетевший в США без документов россиянин защитил диссертацию и владел компанией
Россиянин Сергей Очигава, который прилетел в США без документов и авиабилета, защитил диссертацию и был учредителем организации в России.
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Корнеева признана чемпионкой мира среди юниоров по версии ITF по итогам года
Российская теннисистка Алина Корнеева признана чемпионкой мира среди юниоров по версии ITF.
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МЧС: на складе в городском округе Пушкинский в Подмосковье произошёл пожар
Площадь пожара на складе в городском округе Пушкинский в Подмосковье возросла до 2,8 тыс. кв. м, сообщает МЧС России.
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Евросоюз намерен ввести тюремные сроки за нарушение антироссийских санкций
Власти Евросоюза намерены сажать в тюрьму на пять лет и более за умышленное нарушение санкций, введённых против России. Кроме того, тех, кто нарушает санкционный режим, предлагается наказывать штрафами.
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Госдеп США: санкции нацелены на пресечение военного сотрудничества КНДР и России
Введение санкций в отношении российских судоходных компаний нацелено на пресечение военно-технического сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщили в Госдепе США.
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Фернандеш: хотел бы снова встретиться с Промесом на поле
Бывший футболист «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о своём желании поучаствовать в одном из матчей легенд, которые устраивает Российский футбольный союз (РФС).
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Кафельников: Андрееву абсолютно заслуженно признали лучшим новичком сезона
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказал мнение о вручении награды лучшему новичку года по версии WTA россиянке Мирре Андреевой.
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СК предъявил обвинение дагестанцу, устроившему ДТП с восемью погибшими
Следователи в Дагестане предъявили обвинение местному жителю, устроившему ДТП, в котором погибли восемь человек.
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Агент Ренана не подтвердил, что защитник доиграет сезон в «Зените»
Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана высказался о будущем своего клиента.
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МИД России: миссия ЕС в Армении усилит напряжённость в регионе
Расширение наблюдательной миссии Евросоюза в Армении только усилит напряжённость в Закавказье, уверен замглавы МИД России Михаил Галузин.
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Фигуристка Трусова сыграет в товарищеском матче по хоккею
Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в одиночном катании Александра Трусова примет участие в товарищеском матче по хоккею на открытии катка на «РЖД Арене» в Москве.
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В МО России сообщили о гибели миротворца в Карабахе из-за ЧП с БТР-82
Российский миротворец погиб в Нагорном Карабахе в результате съезда БТР-82 с горной дороги. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Президент «Анкарагюджю» подал в отставку после нападения на арбитра
Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа принял решение покинуть свой пост после скандала.
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Школам Ульяновска рекомендовали отменить уроки для младших классов из-за мороза
Управление образования города Ульяновска рекомендовало школам отменить занятия в среду, 13 декабря, для учащихся младших классов из-за морозов и гололёда.
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Юнармия приняла полуторамиллионного участника, им стал юноша из Луганска
Движение «Юнармия» приняло своего полуторамиллионного участника, им стал Ярослав Диулин из Луганска. Торжественная церемония посвящения прошла в музее «Молодая гвардия» в городе Краснодоне (ЛНР).
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Кремлёв: IBA стала настоящим домом для бокса, это то, чем я горжусь больше всего
Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв рассказал, чем гордится больше всего.
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Морпех ВСУ получил пожизненный срок за расстрел четырёх гражданских
Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ к пожизненному заключению за убийство четырёх мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
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Минфин США внёс российский Экспобанк в санкционный список
Российский Экспобанк включили в санкционный список Соединённых Штатов. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минфина. Кроме того, в список внесли расчётную небанковскую кредитную организацию «Металлург» и Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал».
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Под Калининградом ночью загорелся микроавтобус с иностранцами
Микроавтобус с иностранными гражданами загорелся ночью под Калининградом.
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ЕК утвердила механизм «иммобилизации доходов» от замороженных активов России
Еврокомиссия утвердила механизм «иммобилизации доходов» от замороженных активов России. Инициатива позволяет использовать в интересах Украины налоги с доходов, полученных благодаря замороженным на Западе российским активам.
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Выступающий за Германию фигурист Володин заявил, что ждёт возвращения россиян
Выступающий за Германию фигурист Никита Володин рассказал, что ждёт возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
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Чемпион Европы по футболу Кьеллини объявил о завершении карьеры
Чемпион Европы по футболу в составе сборной Италии Джорджо Кьеллини принял решение завершить спортивную карьеру.
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Абсолютное большинство посетителей выставки «Россия» испытывают гордость за страну
У 97% посетителей международной выставки-форума «Россия» мероприятие вызывает чувство гордости за Родину, при этом девять из десяти опрошенных получили там новые знания, сообщил директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.
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Власти Ирландии одобрили сокращение еженедельного пособия беженцев с Украины
Власти Ирландии одобрили сокращение выплачиваемого украинским беженцам еженедельного пособия с €220 до €38,8.
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Нетаньяху заявил, что Израиль получил полную поддержку США по операции в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство получило полную поддержку США по наземной операции в секторе Газа.