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Die Welt: у бундесвера новые проблемы — 10 лет ждал новых тральщиков, но так и не дождался

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После начала боевых действий на Украине канцлер Германии Олаф Шольц объявил о планах по перевооружению бундесвера, но немецкий военно-административный аппарат работает крайне медленно, а иногда вообще не работает, пишет Die Welt. И ярким примером тому служит история с покупкой для ВМС ФРГ новых тральщиков, которых по прошествии 10 лет вооружённых силы так и не дождались.
Die Welt: у бундесвера новые проблемы — 10 лет ждал новых тральщиков, но так и не дождался
AP
«Имперские амбиции» главы Кремля Владимира Путина — это самая большая угроза для стран — членов НАТО, которая требует немедленных мер, пишет Die Welt. По имеющимся расчётам, после боевых действий на Украине России понадобится от шести до десяти лет, чтобы восстановить свои вооружённые силы. К этому времени Германия и альянс в целом должны укрепить свою оборону для устрашения противника или, в случае необходимости, войны.
 
Но есть большие сомнения, что немецкий военно-административный аппарат способен справиться с этой задачей, продолжает издание. Ведь нередко он работает невероятно медленно, если вообще работает. И недавняя история с закупкой тральщиков для ВМС Германии служит явным тому доказательством.
 
Обеспечение безопасности торговых путей, по которым в ФРГ поступает сырьё, — это одна из центральных задач бундесвера. Вражеские силы, а также террористы могут заминировать эти маршруты и таким образом с лёгкостью разорвать глобальные цепочки поставок. И для их защиты в 2014 году Берлин решил приобрести 11 новых тральщиков. Они должны были быть гораздо более технически совершенными и соответствовать стандартам НАТО для проведения скоординированных манёвров.
 
Проект изначально оценили в €2,8 млрд, но это оказалось грубой ошибкой, рассказывает Die Welt. Через три года, то есть в 2017 году, выяснилось, что суда обойдутся в €4,4 млрд. Ещё через год цена выросла до €6 млрд. Но максимальный бюджет министерства обороны, выделенный на эти нужды, составлял всего €3,5 млрд. И началась бесконечная «игра в пинг-понг» между ВМС, ведомством военного планирования, ведомством материально-технического снабжения и министерством, что, естественно, привело к ещё большим задержкам.
 
В конце концов, в 2020 году было принято решение сократить число закупаемых судов, а нехватку остальных компенсировать за счёт модернизации уже находящихся на службе кораблей. Но позже в декабре 2021-го выяснилось, что имеющиеся суда слишком маленькие и старые, чтобы установить на них всё необходимое оборудование. По прогнозам экспертов, они бы соответствовали требованиям НАТО только на 50%.
 
Эберхард Цорн, занимавший тогда пост генерального инспектора бундесвера, назвал этот проект «минимальным решением бедного человека». Аудиторы также пришли к выводу, что это будет всего лишь «дорогое компромиссное решение, которого хватит на несколько лет». В результате административному аппарату хватило чуть менее 10 лет для того, чтобы загнать в тупик целый проект.
 
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