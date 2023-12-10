Die Welt: у бундесвера новые проблемы — 10 лет ждал новых тральщиков, но так и не дождался

«Имперские амбиции» главы Кремля Владимира Путина — это самая большая угроза для стран — членов НАТО, которая требует немедленных мер, пишет Die Welt. По имеющимся расчётам, после боевых действий на Украине России понадобится от шести до десяти лет, чтобы восстановить свои вооружённые силы. К этому времени Германия и альянс в целом должны укрепить свою оборону для устрашения противника или, в случае необходимости, войны.

Но есть большие сомнения, что немецкий военно-административный аппарат способен справиться с этой задачей, продолжает издание. Ведь нередко он работает невероятно медленно, если вообще работает. И недавняя история с закупкой тральщиков для ВМС Германии служит явным тому доказательством.

Обеспечение безопасности торговых путей, по которым в ФРГ поступает сырьё, — это одна из центральных задач бундесвера. Вражеские силы, а также террористы могут заминировать эти маршруты и таким образом с лёгкостью разорвать глобальные цепочки поставок. И для их защиты в 2014 году Берлин решил приобрести 11 новых тральщиков. Они должны были быть гораздо более технически совершенными и соответствовать стандартам НАТО для проведения скоординированных манёвров.

Проект изначально оценили в €2,8 млрд, но это оказалось грубой ошибкой, рассказывает Die Welt. Через три года, то есть в 2017 году, выяснилось, что суда обойдутся в €4,4 млрд. Ещё через год цена выросла до €6 млрд. Но максимальный бюджет министерства обороны, выделенный на эти нужды, составлял всего €3,5 млрд. И началась бесконечная «игра в пинг-понг» между ВМС, ведомством военного планирования, ведомством материально-технического снабжения и министерством, что, естественно, привело к ещё большим задержкам.

В конце концов, в 2020 году было принято решение сократить число закупаемых судов, а нехватку остальных компенсировать за счёт модернизации уже находящихся на службе кораблей. Но позже в декабре 2021-го выяснилось, что имеющиеся суда слишком маленькие и старые, чтобы установить на них всё необходимое оборудование. По прогнозам экспертов, они бы соответствовали требованиям НАТО только на 50%.

Эберхард Цорн, занимавший тогда пост генерального инспектора бундесвера, назвал этот проект «минимальным решением бедного человека». Аудиторы также пришли к выводу, что это будет всего лишь «дорогое компромиссное решение, которого хватит на несколько лет». В результате административному аппарату хватило чуть менее 10 лет для того, чтобы загнать в тупик целый проект.