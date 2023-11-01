Bloomberg: ООН не выполняет свои функции, превращаясь в Вавилон, где все друг друга перебивают

Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН превращаются в Вавилон, в котором все не доверяют друг другу и найти общий язык становится невозможным, сообщает Bloomberg. По мнению представителя Израиля Гилада Эрдана, ООН «больше не имеет ни капли легитимности или актуальности». Мир вступил в новую эпоху разобщённых наций, где царит анархия в чистом виде.

Практически каждая из 193 стран — членов ООН всё больше убеждается в том, как быстро организация утрачивает свою значимость. Она призвана быть главным международным органом многостороннего сотрудничества и коллективного миротворчества, и устав Организации Объединённых Наций запрещает применение силы или угрозу её применения. Однако нынешними темпами ООН вскоре может постичь судьба её предшественницы, Лиги Наций, которая показала себя бесполезной в 1930-х годах и была окончательно распущена сразу после Второй мировой войны, напоминает Bloomberg.

На днях министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой Генассамблеей резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. По её словам, Чехии не место в организации, которая «поддерживает террористов» и «не уважает» фундаментальное право на самооборону. Никто не ожидает, что чехи покинут ООН, но возмущение чиновника говорит само за себя.

Возмущение Черноховой касается резолюции ООН о прекращении огня в зоне конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, которая была одобрена большинством голосов. Документ поддержала 121 страна, включая Россию. Против выступили 14, в том числе Израиль и США, ещё 44 страны воздержались, в том числе Украина.

Однако Генеральная Ассамблея ранее отклонила предложенную Канадой поправку об осуждении террористических атак ХАМАС на Израиль и требовании немедленного освобождения всех заложников. Таким образом, в принятой резолюции не упоминается ХАМАС, заложники или право Израиля на «самооборону».

В Совете Безопасности ООН обстановка не менее накалённая. Орган, состоящий из пяти постоянных и десяти сменяемых членов, которые могут направлять войска для установления или поддержания мира в горячих точках, превратился в дипломатическую версию «грязной» борьбы между западными демократиями, имеющими право вето — США, Великобританией и Францией — и «автократической осью», состоящей из России и Китая, пишет Bloomberg.

На прошлой неделе США предложили резолюцию, которая осудила терроризм ХАМАС и подтвердила право всех государств на самооборону. В документе содержалось требование освободить заложников, а также призыв к созданию «гуманитарных коридоров» для защиты гражданского населения. Россия и Китай не поддержали проект резолюции. К ним присоединился один из меняющихся членов Совбеза — Объединённые Арабские Эмираты.

Затем настала очередь России получить отказ. Резолюция Москвы призвала к немедленному прекращению огня и осудила любое насилие против гражданского населения. Российская версия также не признавала право Израиля на самооборону и содержала призыв к отмене приказов об эвакуации жителей Газы. Однако США и Великобритания сказали «нет».

Другие страны, особенно страны так называемого глобального Юга, пытаются держаться в стороне от этой геополитической драки и в раздражении всплёскивают руками. Габон, являющийся сменяющимся членом СБ, проголосовал как за американский, так и за российский вариант, просто чтобы сделать хоть что-нибудь. Представитель Габона Лили Стелла Нгиема-Ндонг выразила сожаление, что «антагонизм» внутри Собеза ООН делает невозможным какой-либо прогресс.

Некоторая степень разногласий на международной площадке не должна вызывать удивления, какими бы разделёнными и поляризованными ни были разные страны в своей внутренней политике. И всё же идеалистический интернационализм основан на стремлении подняться над различиями. У него давняя и почтенная традиция, наиболее известное воплощение которой принадлежит президенту США Вудро Вильсону, который неохотно вступил в Первую мировую войну, но затем решил «сделать мир безопасным для демократии». Результатом, по его замыслу, стала Лига Наций — клуб стран, которые теоретически обещали обеспечивать коллективную безопасность друг друга, разрешая споры в арбитраже и защищая жертв агрессии.

Однако с самого начала деятельность Лиги Наций была затруднена, когда сенат США, пренебрегая мнением Вильсона, не смог ратифицировать соглашение. США не только остались вне лиги, но и остались в изоляции. Без американского лидерства лиге не хватало «реалистического» элемента власти, которого требовало «идеалистическое» видение Вильсона, отмечает Bloomberg.

Это стало ясно в 1930-х годах, когда Лига Наций должна была предотвратить или исправить череду кризисов, но не смогла. Начиная с 1931 года японцы захватили Маньчжурию. В 1935 году итальянский дуче Бенито Муссолини захватил Абиссинию, ныне называемую Эфиопией. Поскольку лига демонстрировала своё бессилие в каждом последующем кризисе, Италия, Япония и нацистская Германия полностью проигнорировали её и подожгли мир. Таким образом, учреждённая в Сан-Франциско сразу после Второй мировой войны ООН должна была стать новым и усовершенствованным институтом. И на этот раз США, «явный гегемон» послевоенного порядка, должны были остаться на лидирующей позиции.

Холодная война усложнила эту задачу, но идея коллективной безопасности имела шанс на существование. В 1950 году северокорейцы захватили южный полуостров. В Совете Безопасности Китай по-прежнему был представлен китайскими националистами (которые к тому времени находились на Тайване), из-за чего СССР бойкотировал заседания совета, а это означало, что они не могли воспользоваться своим правом вето. В отсутствие Советского Союза этот орган уполномочил силы ООН, возглавляемые США и включающие в себя ещё 14 стран, освободить Южную Корею.

Во времена кризиса, такого как сейчас, Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности превращаются в Вавилон, в котором все не доверяют друг другу и найти общий язык становится невозможным. Когда Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил террор ХАМАС, но добавил, что нападения «произошли не в вакууме», представитель Израиля Гилад Эрдан обвинил его в «кровавом навете» и потребовал его отставки.

И вот всё разваливается, центр не может удержаться. Этим центром должна была стать Лига Наций во времена Вильсона и Организация Объединённых Наций в наши дни. Вместо этого, как заявил Эрдан, ООН «больше не имеет ни капли легитимности или актуальности». Мы вступили в новую эпоху разобщённых наций — эпоху, когда в мире царит анархия в чистом виде, завершает Bloomberg.