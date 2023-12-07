NTD: в Германии продолжается снежный коллапс

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France info: каждый пятый ребёнок в богатых странах живёт в бедности France info
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Евросоюз призвали выплатить бывшим колониям репарации за рабство Guardian
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Скотт Риттер: США бросают Украину, как дурную привычку Judging Freedom
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Bloomberg: «потолок» цен на нефть ударил не по российским, а по западным доходам Bloomberg
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Reuters: благотворительная помощь украинским войскам застряла на границе из-за протеста польских дальнобойщиков Reuters
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American Conservative: палата представителей США устала от лоббистских усилий Зеленского American Conservative
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«Мы с Украиной не в союзе» — Писториус развеял «завышенные ожидания» от европейской помощи ZDF
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Проекты об ответственности за треш-стримы внесли в Госдуму
Законопроекты, предлагающие ввести административную и уголовную ответственность за треш-стримы, внесли в Государственную думу.
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Уткин — об эпизоде с Беришей: Абаскаль ответил по-мужски
Известный спортивный комментатор Василий Уткин считает, что главный тренер московского «Спартака» поступил правильно в эпизоде с полузащитником грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей.
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В проект оборонного бюджета США на 2024 год включили $300 млн помощи Украине
Выделение Украине средств в размере $300 млн в качестве военной помощи включили в проект оборонного бюджета США на 2024 год. Соответствующую статью в него внесли американские законодатели.
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Гепатолог Ломова рассказала о вредных для печени продуктах
Врач-гастроэнтеролог центра гепатологии «СМ-Клиника» Валерия Ломова рассказала о продуктах, которые могут нанести вред печени.
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Врач Старокожева заявила о пользе кардиотренировок
Врач-кардиолог больницы ЦКБ «РЖД-Медицина» на Будайской улице Анастасия Старокожева рекомендовала заниматься физическими нагрузками средней интенсивности, чтобы поддерживать здоровье сердца.
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Специалист Демидова: за платежи по СБП нет комиссии
Эксперт Управления платёжных систем и расчётов ГУ Банка России по ЦФО Наталья Демидова напомнила, что ни банки, ни магазины не берут комиссии за платежи по СБП.
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В Свердловской области газифицируют более 80 тысяч домов в 2024 году
В Свердловской области на заседании регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения заявили о планах по проведению газа к более чем 80 тыс. домов в 2024 году.
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Мэр Горловки: 13-летний мальчик погиб в результате удара украинских войск
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что 13-летний мальчик погиб в результате удара украинских войск по посёлку шахты «Кочегарка» в ДНР.
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Мостовой признался, что согласился бы возглавить «Спартак»
Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой не исключил, что после получения тренерской лицензии возглавит когда-нибудь красно-белых.
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ТАСС: в Москве арестованы три человека за незаконный доступ к данным МВД
В Москве предъявлены обвинения трём подозреваемым, они арестованы в рамках дела о неправомерном доступе к информационной базе МВД, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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Военная хроника сообщает о серии мощных взрывов в Павлограде
Военная хроника сообщает о серии мощных взрывов в Павлограде (Днепропетровская область). Мониторинговые каналы пишут, что несколько попаданий дронов-камикадзе «Герань-2», предположительно, пришлось на территорию Павлоградского химического завода.
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ПАОК с Оздоевым обыграл «Волос» и пробился в четвертьфинал Кубка Греции
ПАОК на своём поле нанёс поражение над «Волосу» в матче 1/8 финала Кубка Греции по футболу.
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Орпо: Финляндия до 13 декабря примет решение по открытию КПП на границе России
Власти Финляндии не позднее среды примут решение об открытии пропускного пункта на границе с Россией, сообщил премьер-министр Петтери Орпо.
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Овчинников: РФС нужно продолжать проводить матчи сборной России в условиях санкций
Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Сергей Овчинников уверен, что Российский футбольный союз (РФС) должен продолжить организовывать матчи национальной сборной, пока она находится под санкциями.
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Песков: переговоры Путина и Раиси в Кремле продолжаются
Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрагим Раиси продолжают переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Кэмерон опасается, что после завершения СВО Путин «вернётся за добавкой»
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sky News предостерёг страны Запада, что если они не помогут украинской армии остановить ВС России, то Владимир Путин «вернётся за добавкой».
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Блинкен объяснил свою реакцию на слова Байдена о «диктаторе Си Цзиньпине»
Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил усталостью свою реакцию на слова президента Джо Байдена, когда тот назвал диктатором китайского лидера Си Цзиньпина.
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Шмаров считает правильным поведение Абаскаля в эпизоде с Беришей
Чемпион СССР и России в составе московского «Спартака» Валерий Шмаров уверен, что полузащитник грозненского «Ахмата» Бернард Бериша повёл себя неправильно в эпизоде с главным тренером Гильермо Абаскалем.
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Боец ВС России: ВСУ чаще применяют FPV-дроны на Краснолиманском направлении
Вооружённые силы Украины стали значительно чаще применять FPV-дроны на Краснолиманском направлении. Об этой особенности украинской стратегии рассказали российские военнослужащие группировки войск «Центр».
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«Спартак» дважды отыгрался и одержал волевую победу над «Сочи» в КХЛ
Московский «Спартак» на своём льду одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сочи».
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Novinite: в Болгарии обсуждают передачу Украине старых и неисправных ЗРК
Комитет по обороне парламента Болгарии одобрил передачу Украине старых и неисправных зенитно-ракетных комплексов, сообщает новостной портал Novinite.
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В ХАМАС заявили об уничтожении более 400 единиц техники ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала операции в секторе Газа лишилась более 400 единиц военной техники. Об этом заявил член политического бюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан.
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Блогер дебютировал за «Герту» и забил мяч в Кубке Германии по футболу
Надер Эль-Джиндауи, известный немецкий блогер, помог «Герте» переиграть «Гамбург» в матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу.
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Полянский: оружие с Украины оказывается в Европе, Африке и на Ближнем Востоке
Оружие, которое Запад завозит на Украину, в конечном итоге оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
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Хет-трик Гайча принёс «Ризеспору» победу над «Буджаспором» в Кубке Турции
«Ризеспор» на своём поле нанёс разгромное поражение «Буджаспору» в матче третьего раунда Кубка Турции по футболу.
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СБ России: демилитаризация и денацификация Украины остаются целями СВО
Демилитаризация и денацификация Украины остаются целями специальной военной операции. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
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Глава МИД Армении готов встретиться с коллегой из Азербайджана в США
Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил готовность встретиться с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне. Информацию об этом предоставила пресс-служба МИД Армении.
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Внук Яшина считает, что некорректно сравнивать Акинфеева с его дедушкой
Василий Фролов, внук Льва Яшина, отреагировал на слова президента ЦСКА Евгения Гинера о том, что Игорь Акинфеев превзошёл всех российских и советских голкиперов.
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Кэмерон: отказ США помогать Украине станет «рождественским подарком» для России
Конгресс США преподнесёт России «рождественский подарок», если не сможет согласовать военную помощь Украине. Такую точку зрения высказал глава Министерства иностранных дела Великобритании Дэвид Кэмерон.
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Кардиолог Фомичёва: недостаток сна может привести к развитию болезней сердца
Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичёва заявила, что из-за недостатка сна могут развиться заболевания сердечно-сосудистой системы.
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Ортопед Черемисова назвала причины изменения походки
Врач, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Дарья Черемисова рассказала о факторах, которые влияют на изменение походки.
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Выставка о севрском фарфоре и его имитациях открылась в Эрмитаже
В Санкт-Петербурге в Эрмитаже открылась выставка «Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана».
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Шольц обновил антирекорд и стал самым непопулярным канцлером ФРГ с 1997 года
Канцлер Германии Олаф Шольц обновил рекорд по антирейтингу и стал самым непопулярным главой правительства с 1997 года. Опрос провела ARD Germany.
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«Матч ТВ»: Ковальчук может получить в «Спартаке» бонус в 15 млн рублей
Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук в случае выполнения определённых условий может получить солидную премию по итогам чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.
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Американский дипломат: конфликт на Украине перестал быть региональным
Кризис, который можно наблюдать на Украине, перестал быть региональным конфликтом. Такое мнение высказал выдвинутый президентом США Джо Байденом на должность первого заместителя госсекретаря Курт Кэмпбелл.
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Посольство: власти Британии обвиняют Россию ради получения голосов
Британская Консервативная партия пытается заручиться поддержкой избирателей, обвиняя Россию во вмешательстве во внутренние дела, заявило российское посольство в Лондоне.
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Посольство России поддержало закон о запрете сжигания Корана в Дании
Принятый в Дании закон о запрете сжигания Корана поможет бороться с разжиганием межрелигиозной вражды. Об этом сообщили в посольстве России в Копенгагене.
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19-летняя Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок года
Американская спортивная медиакомпания Sportico опубликовала список самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года.
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AT: глава Пентагона безосновательно обвинил Россию в планах напасть на Европу
Глава Пентагона Ллойд Остин безосновательно обвинил Россию якобы в намерении напасть на страны Европы после завершения конфликта с Украиной. Об этом пишет Asia Times.
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Кэмпбелл: США должны подать своему «заклятому врагу» Ирану военный сигнал
США расценивают Иран как «стратегического заклятого врага», нынешняя американская администрация оценивает возможность подачи Тегерану «военного сигнала» о намерении противодействовать его шагам. Об этом заявил американский дипломат Курт Кэмпбелл.
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Футболист ФШМ дисквалифицирован на 4 матча за удар кулаком в лицо игрока «Локо»
Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о результатах заседания по инцидентам на матче 19-го тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) между «Локомотивом» и ФШМ.
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Фицо: cанкции против России не работают, но эта тема в ЕС — табу
Санкции против России не работают, но эта тема в Евросоюзе — табу, утверждает словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
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Responsible Statecraft: Зеленский обеспокоен угасанием внимания США к Украине
Владимир Зеленский должен быть обеспокоен из-за того, что тема Украины перестаёт быть на первом плане в США. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.
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В конгрессе представили резолюцию, санкционирующую работу над импичментом Байдена
Члены палаты представителей от Республиканской партии представили текст резолюции, разрешающей продолжение расследования для вынесения импичмента президенту Джо Байдену.
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Ереван и Баку продолжат переговоры для установления доверия
Власти Армении и Азербайджана продолжат переговоры для установления доверия между Ереваном и Баку, заявили аппараты премьер-министра и президента республик.
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СКА одержал сотую победу в КХЛ под руководством Ротенберга
Петербургский СКА в гостях нанёс поражение челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Глава ВТБ Костин спрогнозировал курс доллара в районе 90 рублей до конца года
Курс доллара до конца текущего года будет «плавать» в районе 90 рублей. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.
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Армения и Азербайджан обменялись задержанными военнослужащими
Армения и Азербайджан в качестве жеста доброй воли освободили военнопленных каждой из республик: Баку отпускает 32 армянских военнослужащих, Ереван — двух военных азербайджанских ВС.
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Россия, КНР и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН по ситуации в Газе
Ситуация в секторе Газа станет темой срочного заседания Совета Безопасности ООН, которое запросили Россия, КНР и ОАЭ. Информацию об этом предоставил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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Надаль: есть большая вероятность, что 2024 год будет последним в моей карьере
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что с большой долей вероятности сезон‑2024 станет для него последним в карьере.