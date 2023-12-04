New York Post Оригинал

New York Post: сильнейший снегопад парализовал Европу и направляется в США

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Отменяются рейсы, перекрываются дороги, останавливается движение. Как сообщает New York Post, снежные бури создали транспортный коллапс везде, от Вены до Лондона, и даже добрались до Гавайских островов. В Вашингтоне также ожидается выпадение нескольких футов снега.
New York Post: сильнейший снегопад парализовал Европу и направляется в США
AP

В субботу по всей Европе было приостановлено движение, так как сильный снегопад завалил города, пишет New York Post. Сотни рейсов отменены в Мюнхене, часовые задержки наблюдаются в Лондоне, Вене и Цюрихе. Аэропорт Глазго приостановил все рейсы в субботу утром из-за «более сильного, чем прогнозировалось, снегопада».

В Великобритании даже пришлось отменить ряд футбольных матчей.

За последнюю неделю 10 человек погибли в результате снежных бурь, обрушившихся на Украину, также 4 человека стали жертвами стихии в Молдове.

Снег добрался даже до вершины Гавайских гор, это может означать, что в Орегоне и Вашингтоне может вскоре также выпасть несколько футов снега.

«Проще говоря, теперь вы получаете тонны проливного дождя, падающего поверх футов снега, который только что выпал, что увеличивает угрозу наводнения. Так что в воскресенье, понедельник и вторник по всему Тихоокеанскому Северо-Западу будет наблюдаться именно такая опасность», — заявила метеоролог Fox Weather Саманта Томас.

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