Россия сокрушит Украину в ближайшие месяцы, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, ВСУ находятся в настолько плачевном состоянии, что отправляют на передовую беременных, и это «Божий знак» того, что Киев проигрывает.

Если бы я не назвал вам автора цитаты, то вы бы не догадались, о ком идёт речь. «Войны развиваются поэтапно. Мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена. Мы должны быть готовы к плохим новостям». Это сказал генеральный секретарь (НАТО. — ИноТВ) Йенс Столтенберг.

Что заставило его публично сказать в субботу, то есть два дня назад, что нам следует готовиться к «плохим новостям», Ларри?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Слава Богу, от Столтенберга не требуют проходить проверку на наркотики, иначе вскрылось бы, что раньше он обкуривался марихуаной. По крайней мере, он наконец-то осознал, как обстоит ситуация в действительности. Российские военные контролируют поле боя. Что бы украинцы ни делали, у них нет войск. У них нет оружия. У них нет инициативы, чтобы победить Россию.

Итак, реальность такова: Россия сокрушит Украину в течение следующих двух месяцев. И США или НАТО ничего не могут сделать, чтобы это остановить.

Можно предаваться фантазиям о том, что Украина всё ещё способна вести борьбу. Судья, ради всего святого, они шлют беременных на передовую. Если вам приходится прибегать к отправке беременных на оборонительные позиции, то это знак Божий, что вы проигрываете.

Дата публикации 04 декабря 2023 года.