Judging Freedom: даже небеса уже шлют Украине сигнал о неминуемом поражении
Если бы я не назвал вам автора цитаты, то вы бы не догадались, о ком идёт речь. «Войны развиваются поэтапно. Мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена. Мы должны быть готовы к плохим новостям». Это сказал генеральный секретарь (НАТО. — ИноТВ) Йенс Столтенберг.
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