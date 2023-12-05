Украинским властям не удастся переломить ситуацию на фронте в свою пользу, даже если Владимиру Зеленскому удастся разработать выдающийся военный план. Страна просто-напросто не сможет его воплотить, поскольку не имеет необходимых ресурсов и, в конце концов, уйдёт на дно подобно «Титанику», заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Вернёмся к Зеленскому, Ларри. Предположим, что он останется у власти ещё на 6, 12, 18 месяцев или около того, и Украина сможет удержаться. На ваш взгляд, у Зеленского есть военный план на 2024 год или сейчас Украина просто пытается продержаться, пока НАТО не заключит мирное соглашение между ней и Россией?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Вы смотрели фильм «Бункер»?

Нет.

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Это немецкий фильм о последних днях Гитлера в бункере. Он охватывает период примерно с 1 апреля до конца апреля и начала мая. Так вот Гитлер сидит в бункере. Он вынашивает различные планы: «Мы собираемся переместить эту армию сюда, а эту туда». И он перемещает армии, которых уже не существовало.

Иными словами, Зеленский может разработать величайший военный план со времён операции «Оверлорд». У него может быть отличный план на бумаге, но у него нет физически подготовленных сил для его воплощения. У него нет необходимых материальных средств, чтобы попытаться осуществить его.

И даже если бы у него они (ресурсы. — ИноТВ) были, то у русских их всё равно больше. Русские превосходят количеством и качеством во всех аспектах. Они производят в ускоренном темпе. Они выпускают сейчас больше вооружений, артиллерийских снарядов, боеприпасов, чем Соединённые Штаты и Европа, вместе взятые. И почему они это делают? Потому что мы их вынудили.

То есть Зеленский просто меняет расположение шезлонгов на палубе «Титаника» непосредственно перед тем, как тот столкнётся с айсбергом. Неважно, куда он их поставит, потому что корабль всё равно утонет.

Дата публикации 04 декабря 2023 года.