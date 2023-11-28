NTD: на Гавайях возвели уникальный храм из белого гранита

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Немецкий политик: бундесвер способен продержаться в бою не больше двух дней N-TV
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Конкурентов нет — Merkur увидел большую угрозу для НАТО в новом белорусско-китайском комплексе «Полонез-М» Merkur
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Кулеба сравнил союзников Украины со стадом слонов, которое её защищает
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем сравнил страны Запада со стадом слонов, которые защищают Украину.
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CBS: ветер повалил главную ёлку Вашингтона перед зажжением на ней огней Байденом
Ветер повалил рождественскую елку Вашингтона. На ней должен был торжественно зажигать огни американский лидер Джо Байден.
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Делимханов: Адам Кадыров назначен куратором батальона имени Шейха Мансура
Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура, входящего в состав Министерства обороны.
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Алаудинов: ВС России хорошо продвинулись на западной окраине Клещеевки
Вооружённые силы России за последнюю неделю значительно продвинулись на западной окраине Клещеевки, заявил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.
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Forbes: ВСУ потеряли первый немецкий танк Leopard 1A5, только вступивший в бой
ВС России впервые подбили танк ВСУ Leopard 1A5 производства ФРГ.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю уйти с Голанских высот
Генассамблея ООН снова приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть сирийские Голанские высоты.
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Маск отклонил сделанное ХАМАС приглашение посетить сектор Газа
Предприниматель Илон Маск отказался от приглашения палестинского движения ХАМАС посетить сектор Газа вслед за Израилем.
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Алаудинов: большая часть боевиков ВСУ при малейшей возможности сдаётся в плен
Большая часть бойцов Вооружённых сил России при малейшей возможности сдаётся в плен ВС России, сообщил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.
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В ходе эвакуации из «Аль-Шифы» Израиль задержал автоколонну с врачами и ранеными
Официальный представитель Палестинского общества Красного Полумесяца Нибаль Фарсах сообщила RT, что в ходе эвакуации из больницы «Аль-Шифа» военные ЦАХАЛ задержали автоколонну с врачами и ранеными.
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Politico назвала Набиуллину главным разрушителем года за рост экономики России
Издание Politico назвала главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года за вклад в усиление экономики России.
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Чикунова — о нейтральном статусе: как будто за людей не считают
Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о нейтральном статусе.
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Кулеба опроверг давление Запада по вопросу переговоров с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил, что Запад не подталкивает Украину к началу переговоров с Россией.
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Кузнецов: хоть кто-то поддержал бы Калешина, но все боятся потерять своё рабочее место
Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал увольнение Евгения Калешина из «Акрона».
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G7 предложила ХАМАС освободить всех заложников без предварительных условий
Страны Группы семи (G7) предложили отпустить удерживаемых в зоне палестино-израильского конфликта заложников.
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Тренер гандбольного ЦСКА Ходьков: Галицкому памятник при жизни нужно ставить
Главный тренер мужского гандбольного клуба ЦСКА Олег Ходьков высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.
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«Зеркало недели»: в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы
В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы.
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Гол Мбаппе спас ПСЖ от поражения от «Ньюкасла» в Лиге чемпионов
«Ньюкасл» и ПСЖ сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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USAID потратит $10 млн на защиту прав человека в Армении
Агентство США по международному развитию (USAID) ищет исполнителей для реализации программы по продвижению прав человека в Армении. Американские специалисты намерены бороться за «основополагающие свободы» и укреплять нормативно-правовую базу страны. С текстом документа ознакомился RT.
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«Барселона» обыграла «Порту» и вышла в плей‑офф Лиги чемпионов
«Барселона» победила «Порту» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Гол Альвареса принёс «Манчестер Сити» победу над «Лейпцигом» в Лиге чемпионов
«Манчестер Сити» победил «Лейпциг» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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В ФРГ 12 военных бундесвера пострадали при столкновении двух БМП Marder
12 военных бундесвера получили ранения из-за столкновения двух боевых машин пехоты Marder в ходе учений на полигоне в Бад-Зальцунгене.
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Дортмундская «Боруссия» победила «Милан» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов
Дортмундская «Боруссия» победила «Милан» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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«Атлетико» победил «Фейеноорд» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«Атлетико» победил «Фейеноорд» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Колесников заявил, что Олимпиада уже не является «смыслом жизни»
Серебряный призёр Олимпийских игр, рекордсмен мира Климент Колесников заявил, что Игры уже не являются смыслом жизни.
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Глава МИД КНР будет председательствовать на заседании Совбеза ООН
Глава МИД Китая Ван И будет председательствовать на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке по ближневосточному конфликту.
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В турецком Бодруме нашли тела женщины и девочки, предположительно, россиянок
Тела женщины и девочки, предположительно, россиянок нашли в городе Бодрум в Турции.
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Хоккеист Здунов заявил, что не сталкивался с негативом по отношению к русским в Швеции
Бывший нападающий «Металлурга» и «Нефтехимика» Павел Здунов заявил, что не сталкивался с негативом по отношению к русским во время игры в Швеции.
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В Екатеринбурге многоэтажку затянуло дымом, жителей эвакуируют
Жителей многоэтажки в Екатеринбурге эвакуируют из-за сильного задымления.
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Здунов — о завершении карьеры: приезжать в клуб и играть в полноги позволить себе не могу
Бывший нападающий «Металлурга» и «Нефтехимика» Павел Здунов заявил, что главной причиной завершения им карьеры стало состояние здоровья.
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Министр Бланар: Словакия выступает за начало переговоров по Украине
Словакия считает лучшим решением начать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал глава МИД страны Юрай Бланар.
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«СТРАНА.ua»: суд во Львове заочно приговорил к тюрьме журналистку Юлию Витязеву
Суд во Львове заочно приговорил к 11 годам заключения с конфискацией имущества российского блогера Юлию Витязеву, сообщает «СТРАНА.ua».
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В России призвали не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила исключить ограничение по учёту страхового стажа у женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей. Копия обращения на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.
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Аспинэлл: у меня было секретное оружие перед поединком с Павловичем
Британский боец смешанных единоборств (ММА) Том Аспинэлл заявил, что готовил секретное оружие перед поединком с российским бойцом Сергеем Павловичем.
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Глава Берёзовского района Югры Артеев сложил полномочия после ДТП
Устроивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения глава Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Павел Артеев заявил, что решил сложить с себя полномочия.
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ФРС предупредила об угрозе усиления инфляции в США из-за роста цен на топливо
Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Мишель Боумен заявила, что возможный рост цен на энергоносители может повлиять на инфляцию.
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ВХ: в Одесской и Николаевской областях заметили пролёт крылатых ракет
Вслед за пролётом «Гераней» в направлении Одесской и Николаевской областей летят крылатые ракеты, сообщает Военная хроника. Украинские мониторинговые каналы пишут, что опознать тип ракет в данный момент невозможно.
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Польша направит группу военных советников в Финляндию
Польша направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.
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Ротенберг заявил, что СКА пока ещё не показал лучшую игру в этом сезоне
Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что команда ещё не показала лучшую игру в сезоне-2023/24.
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Премьер Канады заявил о росте числа случаев антисемитизма и исламофобии в стране
В Канаде зафиксирован рост числа случаев проявления антисемитизма и исламофобии на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал премьер-министр страны Джастин Трюдо.
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ВХ: сообщают об ударах по ВСУ севернее Староконстантинова
На Украине сообщают об ударах севернее Староконстантинова. Предположительно, часть беспилотников «Герань» работает по объектам ВСУ в Шепетовке (Хмельницкая область), пишет Военная хроника.
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Военная хроника сообщила об ударе по украинскому аэродрому Староконстантинов
Удар нанесён по украинскому аэродрому Староконстантинов (Хмельницкая область), пишет Военная хроника.
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Боярскому провели ангиографию для отслеживания состояния после инфаркта
Актёру Михаилу Боярскому провели ангиографию для отслеживания состояния после инфаркта.
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Депутат «Грузинской мечты»: введение санкций против России навредит Грузии
Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», депутат парламента Мамука Мдинарадзе заявил, что введение антироссийских санкций навредит самой Грузии.
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Перенёсший кому вратарь Рико приехал поддержать ПСЖ в матче с «Ньюкаслом» в ЛЧ
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико посетил домашнюю арену клуба после выхода из больницы.
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ЕСПЧ обязал Россию выплатить группе Pussy Riot компенсацию
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе панк-группы Pussy Riot на запрет регистрации НКО решил взыскать с России более €24 тыс. компенсации. Данное решение было принято несмотря на то, что Москва ещё с прошлого года вышла из-под юрисдикции Страсбурга.
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«Общественное»: взрывы происходят в Хмельницкой области Украины
Взрывы происходят в Хмельницкой области на Украине, сообщает украинское издание «Общественное».
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Генпрокурор России встретился со своими коллегами из Алжира
Генпрокурор России Игорь Краснов провёл встречу с первым председателем и генеральным прокурором Верховного суда Алжира Тахаром Мамуни и Маджидом Абдеррахимом.
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Производители свёклы заявили о рисках импорта сахара с Украины
Конфедерация производителей сахарной свёклы во Франции (CGB) обеспокоена ростом импорта украинского сахара в Евросоюз. Объединение отметило важность его реэкспорта.
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Фассон: думаю, что про кризис «Локомотива» говорить рано
Защитник Лукас Фассон считает, что про кризис «Локомотива» говорить рано.
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ХАМАС освободило очередную группу заложников
Палестинское движение ХАМАС освободило очередную группу заложников, схваченных в плен в Израиле, сообщил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.