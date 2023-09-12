Das Erste: немецкая строительная отрасль находится на грани краха

Строительная отрасль в Германии «на большой скорости мчится в стену», а правительство не успевает нажать на тормоза, предостерегает глава Центрального объединения ремесленных предприятий Йорг Диттрих. Как отмечает немецкий телеканал Das Erste, финансирование новых проектов сильно сократилось, а власти лишь говорят о послаблениях в урегулировании, но не могут даже обеспечить строителей кредитами с гарантированной процентной ставкой.

Глава Центрального объединения ремесленных предприятий Германии Йорг Диттрих предупреждает о крахе строительной отрасли, сообщает телеканал Das Erste. «Мы на большой скорости мчимся в стену в строительстве, а федеральное правительство просто не успевает нажать на тормоза», — заявил Диттрих в интервью немецким СМИ.

По его словам, «строительная отрасль, в которой занято 2,33 миллиона человек, является ключевым сектором для квалифицированных рабочих. И этот сектор находится под угрозой полного краха». Проекты, принятые и профинансированные несколько лет назад, всё ещё находятся в работе. Но финансирование строительства будущих проектов сильно сократилось. «Если политики не примут контрмер, это выльется в сокращение мощностей», — предостерегает Диттрих.

Федеральное правительство постоянно говорит о послаблениях в правилах и «развязывании рук», но в итоге ничего не делает. «Регулирование остаётся таким же сложным, принятые программы субсидирования — капля в море», — рассказал Диттрих. По его мнению, если бы государство серьёзно относилось к поддержке строительной отрасли, оно бы, например, поддерживало строителей домов через кредиты с гарантированной процентной ставкой.

Канцлер Олаф Шольц и министр строительства Клара Гайвиц приглашены на саммит по жилищному строительству, который состоится в сентябре. Диттрих требует, чтобы в этой встрече участвовало больше министров. В связи с «драматической ситуацией» глава Центрального объединения немецких ремесленников ожидает также присутствия министра экономики Роберта Хабека и министра финансов Кристиана Линднера, «чтобы можно было немедленно принять правильные решения», сообщает немецкий телеканал Das Erste.