Daily Mail: британских солдат переселяют из кишащих крысами казарм в транспортные контейнеры

Десятки британских военнослужащих в графстве Шропшир были вынуждены переселиться из кишащих крысами казарм в крошечные одноместные металлические контейнеры, обустроенные как номера дешёвого отеля. Как пишет Daily Mail, в этих контейнерах размером пять на два метра есть кровать, тумбочка, шкаф и туалет, но разгневанные солдаты уже сравнили их с тюремными камерами.

Десятки британских военнослужащих, живущих в казармах недалеко от Терн-Хилла в графстве Шропшир, были вынуждены переселиться в крошечные одноместные металлические контейнеры, обустроенные как номера дешёвого отеля. Как пишет Daily Mail, в этих контейнерах размером пять на два метра есть кровать, тумбочка, шкаф и туалет, но разгневанные солдаты уже сравнили их с тюремными камерами.

В интервью изданию один солдат сказал, что военнослужащие чувствуют, что ими «пренебрегают», добавив: «Мы даже беженцев не селим в таких местах, так какого чёрта мы поступаем так с нашими военными, которые рискуют жизнью?»

Вопрос о плачевном состоянии казарм подняла член парламента Хелен Морган, с которой ранее связался один раздосадованный военнослужащий из штаба. Он сообщил, что это место кишит крысами и солдаты вынуждены ютиться в переполненных помещениях казарм.

Морган, которая представляет Северный Шропшир, сказала, что на этой пришедшей в упадок военной базе, где размещается Королевский ирландский полк и которую планируется закрыть в 2029 году, было установлено около 40 грузовых контейнеров.

Выступая в парламенте, Морган, член Либерально-демократической партии, рассказала следующее: «Один из моих избирателей, который живёт в казармах Клайв в Терн-Хилле, графство Шропшир, сообщил, что он живет в помещении, кишащем крысами, и что порой он вынужден делить комнату с шестью другими солдатами. В связи с этим на базу были доставлены транспортные контейнеры — к концу августа их было около 40, — которые были оборудованы как номера в бюджетных отелях, чтобы солдаты могли в них жить. Может ли министр дать какие-то гарантии, что этим военнослужащим в ближайшем будущем будет предоставлено подходящее жильё?»

Источник с этой военной базы сказал в беседе с Daily Mail, что солдаты были возмущены качеством новых жилых помещений и что их моральных дух резко упал.

«Мы очень и очень востребованное подразделение. Мы выполняем сложные операции по всему миру. Возвращаться сюда и жить в этом убожестве — это просто удар по зубам. Комнатки крохотные, здесь даже телевизор не поставить, — сказал один солдат, который дважды служил в Афганистане. — Некоторые ребята служат в армии уже 12 лет, они побывали в нескольких горячих точках, а теперь им приходится проводить всё своё время в ISO-контейнерах, куда едва помещается кровать. Это отвратительно».

По его словам, у высокопоставленных офицеров полка связаны руки, потому что они не могут получить финансирование на улучшение оснащения базы.

«Королевский ирландский полк в этом не виноват. Вся вина лежит на министерстве обороны, — добавил он. — Ребята видели жилой комплекс парашютного полка в Колчестере — у них есть многоуровневая парковка для автомобилей и новые комнаты. А теперь посмотрите, где живём мы. Мы чувствуем себя так, будто мы их уродливый свободный брат. Наше жильё находится в запущенном состоянии. Мы чувствуем, что нами пренебрегают».

Министр обороны Джеймс Картлидж извинился за ситуацию и пообещал, что поднимет этот вопрос в разговоре с Организацией оборонной инфраструктуры (DIO), которая обслуживает эту военную базу. Выступая в парламенте, он добавил: «Конечно же, мне жаль об этом слышать. Я очень попросил бы Морган написать мне и сообщить подробности. Я буду разбираться с этим вопросом вместе с DIO. Но я думаю, что, о чём бы мы ни говорили, о каких бы конкретных бараках и базах ни шла речь, чтобы работа велась, нам нужны деньги. Мы их уже получили, и мы вложили дополнительные 400 миллионов фунтов стерлингов. Как указано в «Зимнем плане», качество жилья тысяч военнослужащих улучшится».

Новости об ужасных условиях в казармах Шропшира появились после того, как издание Mail on Sunday рассказало, что сотни семей военнослужащих живут в служебных домах низкого качества. Почти 600 домов не соответствуют официальным критериям «достойного» жилья — минимальному предусмотренному законом стандарту, который показывает, что они находятся в удовлетворительном состоянии.