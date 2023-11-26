ABC: «чёрная пятница» в США закончилась массовыми ограблениями и пропалестинскими протестами

Полиция США отчаянно борется с последствиями «чёрной пятницы», сообщает ABC News. В традиционный день распродаж грабители обнесли множество крупных магазинов по всей стране — теперь правоохранительные органы разных штатов объединяют свои усилия по поимке преступников. Ситуация осложнена протестующими пропалестинскими группами, которые устраивают акции в торговых центрах, пытаясь привлечь внимание к войне на Ближнем Востоке.

Правоохранительные органы выпустили новое предупреждение по поводу шопинга в «чёрную пятницу». Как протестующие, так и преступники угрожают сорвать самый значимый день в году для множества розничных сетей. Наш корреспондент Жаклин Ли присоединяется к нам из Лос-Анджелеса. Доброе утро, Жаклин.

ЖАКЛИН ЛИ, корреспондент ABC News: Доброе утро, Майкл. Правоохранительные органы по всей стране изо всех сил пытаются бороться с дерзкими ограблениями крупных магазинов. И количество преступлений стремительно растёт.

Очевидно, что этот день — самый загруженный торговый день в году. Взгляните на это. Полиция Лос-Анджелеса разместила это видео с просьбой о помощи общественности после того, как участники флешмоба обнесли магазин Nike. На камерах видно, как они набивают мусорные мешки товарами и скрываются с вещами на сумму более 12 тысяч долларов.

В настоящий момент калифорнийский дорожный патруль объединяет усилия с другими подразделениями для проведения рейдов. В двух точках в районе Окленда они уже изъяли товаров на сумму более 350 тысяч долларов.

В 2022 году эта проблема обошлась розничным торговцам более чем в 112 миллиардов долларов убытков. Это на 19 процентов больше, чем годом ранее, по данным Национальной федерации розничной торговли.

И в дополнение к этому правоохранительные органы готовятся к акциям протеста пропалестинских групп в крупных розничных магазинах по всей стране. Таким образом они пытаются привлечь внимание к призывам к прекращению огня между Израилем и ХАМАС.

Жаклин, спасибо.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2023 года.