Тьерри Мариани: «бросит, как только окажутся не нужны» — Запад обойдётся с украинцами, как с курдами в Сирии
ТЬЕРРИ МАРИАНИ, депутат Европейского парламента от партии «Национальное объединение»: Знаете, я много раз был на Ближнем Востоке и часто говорю, что украинцы рискуют стать «европейскими курдами». Не забывайте, что в войне против «Исламского государства»* (в Сирии. — ИноТВ), в которой участвовали американцы и французы, наши спецслужбы, больше всего на передовой на стороне Запада сражались курды, которые вели уличные бои в Ракке, Моссуле и так далее. На передовой были курды. Среди них были самые большие потери. И кого бросили, как только всё это закончилось? Курдов. Вот так.
И вспомните… как же его зовут, этого, вечно в «белом пальто»… А! Наш товарищ Бернар Анри-Леви. Помните, как он снимал фильмы о курдах, об их участии в боях и так далее? Он тут же от них отвернулся. Теперь он снимает столь же плохие фильмы об Украине. Но попросту курдов отдали на убой туркам. Ведь как только от них получили что хотели, их бросили.
И боюсь, что украинцев, которые, кстати, являются симпатичными людьми, ждёт та же судьба, через какое-то время они окажутся полностью покинутыми. Они окажутся в разрушенной стране, экономика которой в руинах, и в положении потерпевших поражение, которое отныне неизбежно. Так вот, пришло время, чтобы эта война закончилась как можно скорее и чтобы как можно скорее прекратились боевые действия.
Дата выхода в эфир 18 ноября 2023 года.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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