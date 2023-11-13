Вина за развязывание украинского конфликта отчасти лежит на ЕС, пишет на страницах Le Temps журналист и специалист по России Эрик Эсли. Как напоминает автор, именно ЕС в последние десятилетия проводил политику блокового противостояния с Россией. Кроме того, именно соглашение об ассоциации, предложенное Киеву Еврокомиссией, стало причиной кризисов на Украине в 2013-2014 годах.

Европейский союз несёт свою долю ответственности за развязывание украинского конфликта, утверждает на страницах Le Temps журналист и специалист по России Эрик Эсли.

Как отмечает автор, в Европе хорошим тоном является представлять военные действия исключительно как результат злой воли Владимира Путина. Европейский союз в этом сказочном повествовании сводят к роли невинного соседа, застигнутого врасплох. Однако на протяжении всех 1990-х, а затем и 2000-х годов европейцы оставались глухи к идее новой архитектуры безопасности на континенте взамен структур времён холодной войны. Они не смогли и не захотели создать с Россией новый континентальный блок, а вместо этого постепенно вслед за США возвращались к политике противостояния. Евросоюз не смог сформулировать иного ответа, кроме расширения своего «лагеря» и западной модели, подчёркивает Эсли.

В 2008 году, после провала ускоренного расширения НАТО на Украину и Грузию на саммите в Бухаресте, именно ЕС взял на себя инициативу по запуску программы Восточного партнёрства, адресованной шести государствам бывшего СССР, включая Украину. Соглашение об ассоциации, предложенное Украине, включало в себя гораздо больше, чем просто открытие или облегчение отношений добрососедства, оно требовало от Украины отказа от многочисленных договоров о свободной торговле с Россией. Оно также требовало приведения политики Киева в области обороны и безопасности в соответствие с политикой Евросоюза.

Все предложения о проведении трёхсторонних обсуждений, исходящие от Москвы или даже от Киева и направленные на поиск путей, позволяющих Украине сохранить свою роль связующего звена между Европой и Россией, наталкивались на категорический отказ Еврокомиссии.

Как подчёркивает эксперт, этот подход стал возвращением к политике блоков, которая, как считалось, была похоронена. Подписание этого соглашения, а затем его приостановление правительством Украины приведёт к революции на Майдане, а затем к кризисам в Крыму и Донбассе. Помимо этого, как напоминает Эсли, европейцы совершенно не стремились гарантировать выполнение Минских соглашений после их заключения.

Сегодня Евросоюз и НАТО представляют собой две стороны одной и той же западной модели, в которой ЕС отвечает за экономику, а военный блок — за политику, считает эксперт. «ЕС и НАТО — это две дочери Запада, и мы уже не знаем, какая из них младшая», — констатирует журналист.