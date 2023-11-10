CNN: США рискуют навсегда потерять страны арабского мира

Власти США получили суровые предупреждения от американских дипломатов, работающих в странах арабского мира. В дипломатических телеграммах, с которыми удалось ознакомиться репортёрам CNN, говорится, что поддержка, которую администрация США оказывает разрушительной и смертоносной военной кампании Израиля в секторе Газа, приведёт к потере поддержки со стороны арабского общества.

Администрация Байдена получила суровые предупреждения от американских дипломатов, работающих в странах арабского мира. В одной дипломатической телеграмме, с которой репортёрам CNN удалось ознакомиться, говорилось, что решительная поддержка, которую администрация оказывает разрушительной и смертоносной военной кампании Израиля в секторе Газа, приведёт к тому, что «мы потеряем арабское общество на целое поколение».

В телеграмме подчёркивается глубокое беспокойство американских чиновников в связи с нарастающим гневом, обращённым против Соединённых Штатов, который вспыхнул вскоре после начала операций ЦАХАЛ против ХАМАС.

«Мы сильно проигрываем в информационном поле», — говорится в телеграмме, датированной 8 ноября и отправленной посольством США в Омане, составители которой сослались на беседы с «широким кругом доверенных и здравомыслящих источников».

Согласно телеграмме, активная поддержка, которую Соединённые Штаты оказывают Израилю, расценивается как подтверждение «материальной и моральной ответственности за то, что арабские страны считают военными преступлениями».

Телеграмма из посольства США в Омане была составлена вторым по значимости американским чиновником в Маскате и направлена среди прочего Совету национальной безопасности Белого дома, ЦРУ и ФБР. Хотя это всего лишь одна телеграмма из одного посольства в регионе, она служит отражением тревоги в связи нарастающей волной антиамериканских настроений, охватившей Ближний Восток.

Другая телеграмма, с которой ознакомились репортёры CNN, пришла из американского посольства в Каире. В ней был приведён отрывок из статьи, опубликованной в египетской государственной газете, где говорилось, что «по жестокости и пренебрежению к палестинцам президент Байден превзошёл всех прежних американских президентов».