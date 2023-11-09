WION: России выгодны сложности, с которыми сталкивается Зеленский в поисках поддержки Запада

На фоне плохих результатов долгожданного украинского контрнаступления Владимир Зеленский пытается активнее взаимодействовать с западными лидерами, требуя ещё больше оружия, больше помощи и больше международного внимания. Он опасается, что конфликт между Израилем и ХАМАС отвлёк внимание всего мира от Украины — и это помогает России добиваться своих целей. В то время как аналитики предполагают, что Киеву придётся уступить давлению Запада и пойти на некоторые компромиссы, чтобы заключить мирную сделку, передаёт WION.

Украина находится в смятении, а её президент Владимир Зеленский только что пережил, вероятно, самую тяжёлую неделю за период своего пребывания на этом посту. Вы спросите почему? Говоря коротко, Зеленскому приходится вести тяжёлую битву за то, чтобы сохранить поддержку Запада в ходе военного конфликта, опустошающего Украину.



Что же является причиной этого? В общем, здесь действует сложное сочетание разных факторов — начиная от того, что один из его высокопоставленных генералов признал тупиковую ситуацию на фронте, до войны в Газе, которая держит ближайших союзников Украины в напряжении. Добавьте к этому ещё сообщения западных СМИ, которые цитируют близких помощников Зеленского, называющих его слова бредом.



Поводы для головной боли у украинского президента лишь множатся. А военные цели Украины начинают казаться всё более недостижимыми. Давайте выясним почему?



На прошлой неделе мы уже сообщали вам, что ситуация на Украине приняла довольно мрачный оборот. На восточных линиях фронта разгораются ожесточённые бои, поскольку российские силы продолжают своё наступление. И кроме того, верховный главнокомандующий Украины генерал Залужный открыто признал, что война зашла в тупик. И это, конечно, было показательное заявление, учитывая его авторитет.



Что ещё хуже для Зеленского, такие слова подрывают боевой дух украинцев во время войны. Вспомните, что долгожданное контрнаступление Украины не оправдало ожиданий. Их первоначальной целью было вернуть Крым*, который был аннексирован Россией в 2014 году. Однако спустя четыре месяца после начала этой широко разрекламированной военной кампании, в ходе которой используется самая современная западная военная техника, эта цель так и не была достигнута.



Вместо этого Украина по-прежнему требует ещё больше оружия, больше помощи, больше международного внимания, даже несмотря на то, что украинские мужчины и женщины продолжают ощущать на себе всю тяжесть российского наступления. При этом время идёт, а в соответствии с Конституцией в следующем году Украина должна провести президентские выборы.



К слову, следующие президентские выборы запланированы на 2024 год — однако действующий президент Зеленский считает «безответственными» дискуссии о выборах, пока его страна сражается с Россией. Всё верно! В своём видеообращении в понедельник Зеленский подчеркнул, что Украина должна продолжать концентрироваться на насущных военных проблемах и поставить единство выше политических разногласий. Послушайте!



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени.



Итак, вспомним, что в настоящее время Украина находится на военном положении и ведёт бои в попытке изгнать российские силы со своей территории**. Но по мере того как война затягивается, Зеленский начинает размышлять о том, стоит ли использовать специальное положение для проведения выборов. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Зеленский взвешивает плюсы и минусы проведения выборов.



В то время как значительная часть страны всё ещё напрямую затронута продолжающимися военными действиями, Украина стремится сохранить поддержку со стороны своих союзников. Некоторые сенаторы-республиканцы в США заявляют, что выборы на Украине должны пройти в запланированные сроки, чтобы продемонстрировать приверженность демократии.



Но давайте просто вернёмся к тупиковой ситуации на фронте. Несмотря на то что Зеленский пытается преуменьшить реальную ситуацию на полях сражений, появляются сообщения о том, что американские и европейские официальные лица начали потихоньку подталкивать Зеленского к мирным переговорам на фоне двух продолжающихся глобальных конфликтов: между Израилем и ХАМАС, а также между Россией и Украиной.



Запад инициировал секретные переговоры с украинским правительством относительно того, что могли бы повлечь за собой потенциальные мирные переговоры с Россией. И тут возникает большой вопрос о том, как на самом деле будут выглядеть эти мирные переговоры? Это действительно хороший вопрос, потому что после почти двух лет военных действий, когда Россия контролирует значительную часть украинской территории, взгляды Запада на то, что Украина должна сделать для достижения этой цели, требуют тщательного изучения.



А сообщения о том, что в ходе этих дискуссий затрагивается широкий спектр вопросов, указывают на то, что Украине, возможно, придётся пойти на некоторые компромиссы, чтобы заключить сделку. И по иронии судьбы, это бремя, похоже, непреднамеренно перекладывается на плечи нации, которая борется за свою землю.



Сообщается, что в прошлом месяце, когда представители более чем 50 стран, поддерживающих Украину, включая членов НАТО, сформировали Контактную группу по защите Украины, также были затронуты некоторые деликатные темы. И кстати, они разделяют схожие опасения: во-первых, война зашла в тупик; во-вторых, у Украины заканчиваются силы; в-третьих, Россия, судя по всему, обладает неисчерпаемым запасом сил и вооружений.



Итак, как уже упоминалось ранее, Зеленский отказался признать тупиковую ситуацию на фронте. И кроме того, он также отрицает заявления о том, что западные союзники оказывают давление на Киев, чтобы вынудить его вступить в переговоры. Тем не менее сейчас, когда этот военный конфликт продолжается уже 20-й месяц, чувства усталости от войны и переутомления становятся всё более ощутимыми.



Плохие результаты украинского контрнаступления подтолкнули Зеленского активнее взаимодействовать с западными лидерами, пытаясь побороть эту усталость. Он сам это знает и заявил, что конфликт между Израилем и ХАМАС отвлёк внимание всего мира от Украины. И это, по его словам, может содействовать конечным целям России в этой войне. Пугающая правда заключается в том, что он, возможно, не ошибается.



Дата выхода в эфир 07 ноября 2023 года.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



** Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года. Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).