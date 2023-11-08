Politico: пустить российские активы на восстановление Украины ЕС будет непросто

Несмотря на все заявления Брюсселя, где всё чаще говорят о намерении воспользоваться замороженными российскими активами для восстановления Украины и уже обещали до конца года представить конкретные планы по такой инициативе, претворить подобное в жизнь ЕС будет трудно, констатирует Politico. По информации издания, экспроприации российских средств мешают правительства ряда стран Евросоюза, где эти средства по большей части размещены: там не хотят в одиночку нести финансовые и юридические риски, связанные с настолько беспрецедентными мерами.

Инициатива Европейского союза по применению замороженных российских активов для восстановления Украины столкнулась с серьёзными препятствиями, пишет Politico.

Как напоминает обозреватель издания, в прошлом месяце лидеры ЕС поддержали «беспрецедентные» шаги, направленные на то, чтобы использовать прибыль, полученную с государственных активов, для реализации строительных проектов на украинской территории — и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в минувшие выходные пообещала к концу нынешнего года озвучить конкретные планы по такой инициативе. Между тем, по информации Politico, правительства отдельных европейских государств в частном порядке выражают беспокойство по поводу того, какие финансовые риски будет создавать такой шаг Брюсселя, и эти страхи теперь угрожают помешать фон дер Ляйен.

Большая часть замороженных ЕС после начала боевых действий на Украине российских активов находится в Бельгии, власти которой не хотят давать согласие на экспроприацию средств, если одновременно с ЕС на такие же шаги не пойдут все члены «Большой семёрки», пишет Politico. «Мы ожидаем, что страны G7 и Европейская комиссия предложат по замороженным активам структурное решение, которое не обернётся дестабилизацией международной финансовой системы, — заявил в понедельник, выступая с обращением к дипломатам, глава бельгийского правительства Александр Де Кроо. — Нужно, чтобы были законные основания, и нам ясно, что Бельгия в одиночку эти основания обеспечить не может».

Из всех российских государственных активов, находящихся в ЕС, €180 млрд находятся в распоряжении расчётно-клиринговой организации Euroclear, говорится в материале Politico. По мере наступления сроков выплат по российским ценным бумагам они пускаются в оборот финансовыми посредниками, что обеспечивает прибыль — в частности, за первые девять месяцев нынешнего года Euroclear заработала на замороженных активах €3 млрд. При этом компания по собственной инициативе хранит доходы, полученные от инвестиционной деятельности с российскими активами, на отдельных счетах — однако представители компании утверждают, что она понесла административные и юридические расходы в размере €34 млн, а также потеряла €18 млн в виде упущенной выгоды. Вместе с тем инициативу ЕС по использованию этих доходов в Euroclear не комментируют.

В Евросоюзе уже давно возятся с идеей обложить эти доходы специальным налогом, который пойдёт в пользу Украины, однако как Европейский центробанк, так и правительства некоторых стран ЕС, включая упомянутую уже Бельгию, а также Германию и Францию, относятся к таким предложениям настороженно, опасаясь, что они обернутся хаосом на финансовых рынках и ослабят позиции евро, разъясняет обозреватель Politico.

По данным издания, Бельгия, а также Люксембург, где располагается ещё одна распоряжающаяся российскими активами расчётно-клиринговая компания Clearstream, хотят получить от ЕС гарантии того, что этим странам не придётся в одиночку брать на себя юридические и финансовые риски, связанные с настолько беспрецедентными мерами. «Нужны юридические основания и способ сделать всё это, не дестабилизировав международные финансовые потоки. Макроэкономические последствия будут весьма серьёзными, — пояснял журналистам тот же Александр Де Кроо в прошлом месяце. — Помочь мы готовы, но нужно будет учесть наши интересы. Деньги находятся в Бельгии, так что, если что-то и будет сделано, делать это придётся в сотрудничестве с нами».

Хотя глава Минфина США Джанет Йеллен в последнее время всё чаще высказывается в пользу инициативы ЕС по применению замороженных активов, а «Большая семёрка» также выразила в адрес соответствующих планов политическую поддержку, если подобные шаги придётся делать сразу на уровне «Большой семёрки», это потребует ещё больше времени — а потому на официальном уровне в G7 пока лишь заявляют, что «изучат» механизмы, при помощи которых деньги можно было бы направить Киеву, пишет Politico. Между тем власти Украины уже теряют терпение: как заявил в беседе с изданием министр финансов страны Сергей Арченко, получение российских активов на восстановление «совершенно справедливо является приоритетом» для украинской стороны, упоминает обозреватель издания.