Скотт Риттер: затягивание войны в Газе уничтожит не только Израиль, но и весь мир

Текущий ближневосточный кризис рискует выйти за пределы региона и перерасти в полноценную глобальную ядерную войну, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, чтобы избежать подобного катастрофического сценария, Вашингтон должен срочно убедить Тель-Авив прекратить огонь и заставить Биньямина Нетаньяху подать в отставку.

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Не думаю, что люди понимают. Израиль находится на пороге не просто стратегического поражения, но и полного уничтожения как страны. И вне зависимости от вашего отношения к Израилю вы не можете хотеть такого исхода.

Я считаю, что политический сионизм должен уйти в прошлое. Я считаю, что Израиль должен изменить своё поведение. На мой взгляд, дни израильской исключительности закончились. Евреи не сверхлюди. Они не высшая раса мира. Бог не сотворил их лучше нас с вами.

А если вы американец и покупаетесь на подобную чушь, то вам должно быть стыдно. Все люди создаются равными. Этот принцип лежит в основе нашей страны. Я говорю о женщинах и мужчинах, обо всём человечестве. Мы все равны. Мусульмане, христиане, иудеи. Нет никакой высшей расы. Нет никакого договора между Богом и иудеями, который позволяет им делать в Израиле всё, что им взбредёт в голову.

Нужно ли евреям государство или отечество на Ближнем Востоке? Некоторые считают, что нужно, и я с ними согласен. Я думаю, что с учётом близкой связи иудаизма со Священной землёй евреям там есть место. Может ли оно считаться государством, в котором еврейская религия и народ находятся под защитой? Конечно, может. Но не за счёт палестинцев.

Это не должно происходить. Но именно это сейчас происходит, что ниспровергает все наши желаемые представления об Израиле. И я обращаюсь ко всем евреям, которые занимают произраильскую позицию: поймите то, что вы сейчас делаете, гарантирует уничтожение еврейского государства.

И если ситуация усугубится — и я имею в виду, действительно усугубится, — Израиль раздавят. И это вот-вот случится, дамы и господа. Вот-вот случится! Израиль вот-вот раздавят. То, что вы видели в кибуцах (во время атаки ХАМАС 7 октября. — ИноТВ) не идёт ни в какое сравнение с тем, что произойдёт.

Вы не захотите подобное увидеть. Будь вы тем, кто поддерживает евреев, евреем да просто человеком, вам не захочется подобного увидеть. Ближний Восток охватывает безумие. Безумие!

А что Белый дом? Джо Байден должен сидеть на телефоне. Ему буквально осталось несколько часов до выступления (лидера «Хезболлы» Хасана. — ИноТВ) Насраллы. И если он выберет тот курс, который выберет — мы не знаем, каким он будет, — но если он поступит так, как может поступить (объявит войну Израилю. — ИноТВ), то это конец.

Всё можно остановить. Но для этого Байдену необходимо позвонить Нетаньяху и сказать две вещи. Во-первых, потребовать незамедлительного — незамедлительного! — прекращения огня. Он должно прекратиться сейчас же. Во-вторых, Нетаньяху должен подать в отставку и катиться к чёрту. С ним всё кончено.

Эти два пункта могут спасти мир. В противном случае нарциссический кутёж Нетаньяху может уничтожить не только Израиль, но и весь мир, ребята. Просто сложите два и два. У Израиля есть так называемый протокол «Самсон», и когда страну будут давить, полетят ядерные ракеты.

А когда летят ядерные ракеты, нельзя контролировать ситуацию. Не говорите мне, что вы знаете, чем всё это закончится. Не говорите мне, что, когда ядерная бомба упадёт на Тегеран или на Исламабад, кто-нибудь не скажет: «Выпускайте зверя на Израиль!»

Бам! Бам! Бам! Три ядерные бомбы — и от Израиля ничего не останется. Все погибнут. И когда это случится, Индия может неправильно оценить обстановку и нанести превентивный удар по Пакистану. А затем в конфликт могут оказаться втянуты китайцы, и мы, и русские.

А, чёрт с ним! Мы все умрем. Возможно, это ваш последний эфир, Дэнни. Мир буквально движется в этом направлении. Это не шуточное дело. Повышение градуса напряжённости, которое может случиться здесь, представляет реальную опасность. Я боюсь. А меня не так-то просто напугать.

Дата публикации 03 ноября 2023 года.