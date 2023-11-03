Judging Freedom: весь мир объединится против Израиля

Израиль изолирует себя от остального мира и от моральных принципов, заявил американский профессор Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Он действует с позиции карающей силы, а не мирных решений, которые как раз и укрепили бы безопасность. И это неудивительно, учитывая, что во главе стоит самый противоречивый политик в истории страны. Таким кровавым ответом он пытается спасти своё политическое будущее, которого уже никогда не будет.

Каждый день, когда мы наблюдаем это кровопролитие, эту бойню в Газе, и мы видим новые случаи массового разрушения прямо сейчас, их показывают по видео по всему миру. Израиль изолирует сам себя от глобального сознания, от мирового сообщества, от нормальной политики, и я бы сказал, от моральных принципов.

Да, Израилю требуется безопасность. Но он не обретёт эту безопасность, убивая тысячи или десятки тысяч невинных людей, особенно детей, женщин, которые погибают прямо сейчас.

Израиль просто не думает. Хотя, я должен сказать, они думают, но только в ключе мощи и принуждения, а не с позиции мирных решений, которые укрепили бы их безопасность, их место в мире. Это позволило бы достигнуть подлинного мира.

Но они думают только о карающем кулаке, а это не сработает. Они потеряют не только большое количество молодых израильтян, которые погибнут в Газе. И это число уже начало расти. И тысячи или десятки тысяч смертей невинных гражданских лиц.

Но они (Израиль — ИноТВ) увидят, что весь мир объединится против Израиля. И это в корне подорвёт их безопасность. Они этого не понимают. Они просто не слушают, конечно, ведь во главе у них стоит самая противоречивая политическая фигура, которая когда-либо была в Израиле.

В результате его деятельности сотни тысяч людей уже выходили на улицу с протестами против его правительства задолго до начала событий в октябре и ноябре. Он ослабил бдительность и сделал Израиль уязвимым перед этим ужасным нападением террористов.

И сейчас, скорее всего, он в поиске возможности каким-то образом спасти своё политическое будущее. А его уже не будет. Здесь даже вопросов быть не может. Чтобы как-то спасти свою политическую жизнь, Нетаньяху предпринимает вот такой ошибочный и катастрофический ответ.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2023 года.