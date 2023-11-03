Daily Telegraph: мир снова вступил в эпоху геополитики на основе баланса сил
Однажды Линдон Джонсон пошутил, что один его соперник настолько глуп, что он «не в состоянии жевать жвачку и ходить одновременно». По иронии судьбы Джонсон вскоре обнаружил, что глубокая вовлечённость Америки в войну во Вьетнаме обернулась для неё чрезмерным бременем и лишила способности одновременно решать и внутренние задачи, и вопросы внешнеполитического характера. Как пишет The Daily Telegraph, сегодня, когда война в секторе Газа угрожает распространиться на весь Ближний Восток, когда на Украине сложилась патовая ситуация, а правительства различных стран изо всех сил пытаются обуздать инфляцию, западный альянс под руководством Соединённых Штатов теряет силы, стараясь каким-то образом справиться с необходимостью решать сразу множество геополитических задач.
Как продолжает автор статьи, на место уверенности и солидарности в эпоху биполярного мира и холодной войны пришёл более многополярный, сложный и фрагментированный мир. Подъём Востока — во главе с Китаем и Индией — привёл к сокращению относительной мощи Запада. Поляризация во внутренней политике — от Вашингтона до Братиславы — возродила более прагматичный подход к собственным национальным интересам. Переговоры наталкиваются на относительно очевидные препятствия — Евросоюз и Австралия до сих пор не могут прийти к соглашению по договору о свободной торговле. Интернационализм во внешней политике отходит на второй план, уступая место очевидному реализму во многих столицах.
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