Daily Telegraph: мир снова вступил в эпоху геополитики на основе баланса сил

Запад теряет силы, стараясь справиться с несколькими глобальными задачами одновременно. Как пишет The Daily Telegraph, мир сегодня снова вступил в эпоху геополитики на основе баланса сил, но она отличается от той парадигмы, которая сложилась перед Первой мировой войной, ведь в 2023 году игроков на международной арене гораздо больше, чем в 1910-м.

Однажды Линдон Джонсон пошутил, что один его соперник настолько глуп, что он «не в состоянии жевать жвачку и ходить одновременно». По иронии судьбы Джонсон вскоре обнаружил, что глубокая вовлечённость Америки в войну во Вьетнаме обернулась для неё чрезмерным бременем и лишила способности одновременно решать и внутренние задачи, и вопросы внешнеполитического характера. Как пишет The Daily Telegraph, сегодня, когда война в секторе Газа угрожает распространиться на весь Ближний Восток, когда на Украине сложилась патовая ситуация, а правительства различных стран изо всех сил пытаются обуздать инфляцию, западный альянс под руководством Соединённых Штатов теряет силы, стараясь каким-то образом справиться с необходимостью решать сразу множество геополитических задач.

Как продолжает автор статьи, на место уверенности и солидарности в эпоху биполярного мира и холодной войны пришёл более многополярный, сложный и фрагментированный мир. Подъём Востока — во главе с Китаем и Индией — привёл к сокращению относительной мощи Запада. Поляризация во внутренней политике — от Вашингтона до Братиславы — возродила более прагматичный подход к собственным национальным интересам. Переговоры наталкиваются на относительно очевидные препятствия — Евросоюз и Австралия до сих пор не могут прийти к соглашению по договору о свободной торговле. Интернационализм во внешней политике отходит на второй план, уступая место очевидному реализму во многих столицах.

«Мы вновь вступили в эпоху геополитики на основе «баланса сил». Но она отличается от той парадигмы, которая сложилась перед Первой мировой войной и о которой писал Генри Киссинджер. В 2023 году игроков на международной арене гораздо больше, чем в 1910 году», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что в условиях цифрового мира правительства должны реагировать гораздо быстрее, а транснациональные угрозы — от пандемий до изменения климата — перетягивают на себя львиную долю внимания. И хотя интернационалисты могут не признавать возможные последствия, однако они вряд ли остановят волну гораздо более реалистичной внешней политики, накатывающую со всех сторон.

Соединённые Штаты — независимо от того, победит в 2024 году Трамп или Байден, — скорее всего, займут менее интервенционистскую позицию и начнут громче возмущаться по поводу стремления европейцев бесплатно пользоваться американским «зонтом безопасности». Евросоюз будет жаждать большей стратегической автономии, но правительства отдельных стран будут отказывать Брюсселю в средствах на её обеспечение. А поставки оружия на Украину вряд ли будут соответствовать её потребностям, в результате чего тупиковая ситуация там лишь усугубится.

«Такой меняющийся калейдоскоп создаёт возможности для стран средних размеров. Будь то миротворческие усилия и инвестиции в Восточной Африке, торговля и морское сотрудничество в Юго-Восточной Азии или налаживание цепочек поставок важнейших минералов в Южной Америке, Великобритания может продвигать свои интересы, если мы адаптируемся и объединимся в гибкие группы со странами-единомышленниками.

Акцент на прагматизме заслонит собой твиты, пропитанные показной добродетельностью. Граждане и инвесторы научатся ясно видеть, что скрыто за пресс-релизами, пронизанными клише. Если верх одержат рациональные умы, мир, возможно, обнаружит, что такой реалистичный подход приведёт нас к эпохе большей стабильности», — подводит итог автор статьи.