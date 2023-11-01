Politico: миграционный кризис и провалы во внешней и внутренней политике омрачают 30-летие Евросоюза

1 ноября 1993 года вступил в силу Маастрихтский договор, который положил начало существованию Европейского союза. За эти 30 лет ЕС удалось создать экономический и валютный союз, принять в свой состав новых членов, пережить ряд кризисов. Однако сегодня, как и в 1993 году, настроения в Брюсселе мрачные, пишет Politico.

Сегодня Европейскому союзу исполняется 30 лет, напоминает Politico. 1 ноября 1993 года вступил в силу Маастрихтский договор, который ознаменовал собой новый этап в процессе европейской интеграции и должен был положить конец разделению европейского континента.

«Сегодня настроения в Брюсселе мрачные, как и в 1993 году, — пишет автор статьи. — Тогда, как и сейчас, блок столкнулся с вялым экономическим ростом, политической повесткой дня, частично сформированной правыми популистами, и кровавыми войнами на своих границах».

Когда был основан ЕС, у него было три основных проекта — и над ними висела опасность нереализации. Экономический и валютный союз казался сложной задачей в эпоху глобализации. Общая внешняя политика и политика безопасности ничего не могли сделать с войной и этническим насилием в бывшей Югославии. А тесному сотрудничеству в области юстиции и внутренних дел угрожало резкое увеличение числа беженцев, прибывающих в Западную Европу.

Но с течением времени все эти три проекта в конечном итоге были реализованы — хотя и с разной степенью успеха, отмечает автор статьи. 20 стран-членов уже перешли на евро, и общая валюта стала мощным катализатором торговой интеграции. Евро не только пережил кризисы, но и стал самой важной валютой в мире после доллара.

Общая внешняя политика и политика безопасности по-прежнему продвигаются слишком медленно, отмечает автор статьи, приводя в качестве доказательства реакцию ЕС на войну между Израилем и ХАМАС. А сотрудничество в области юстиции и внутренних дел столкнулось с серьёзной проблемой в 2015 году, когда более миллиона человек попросили убежища в ЕС.

Но самым удачным проектом автор статьи считает расширение ЕС. «Обещание места за столом переговоров послужило мощным катализатором реформ в Центральной и Восточной Европе, которая стала образцом экономического развития, — отмечает издание. — Фактически расширение было настолько успешным, что блоку стало трудно добиться перемен в соседних странах без обещания членства». И хотя выход Великобритании сильно ударил по ЕС, 10 стран сейчас надеются на вступление в блок.

И всё же, по оценке автора статьи, слишком часто ЕС не выполнял обязательства Маастрихтского договора в области защиты прав человека. Речь идёт о разных мерах: от требований для Греции и других стран пойти на драконовские сокращения бюджета во время кризиса евро до суровых условий, в которых живут беженцы во временных лагерях.

При этом автор статьи хвалит и скорость, с которой во время пандемии удалось собрать помощь, и предоставление убежища 4 млн украинцев. Всё это показало, что Европа может быть более солидарной.

Однако по случаю дня рождения автор статьи предлагает ЕС задуматься над проблемами, которые стоят перед союзом. Во-первых, ЕС должен решить, насколько он готов к дальнейшему расширению. «Ожидается, что Европейский совет начнёт переговоры о членстве с Украиной в этом году, но есть все шансы, что эта страна затем присоединится к Албании, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Турции на пути в никуда».

Кроме того, Евросоюзу важно защищать свои ценности, предупреждает автор статьи, обращая внимание на то, что в европейских странах популисты занимают высокие позиции.

К тому же, «несмотря на растущее недоверие к поляризованной политике Америки, ЕС по-прежнему зависит от трансатлантического альянса в плане собственной безопасности. Четыре года Дональда Трампа на посту президента США нанесли ущерб ЕС. Второй срок может оказаться катастрофическим».

Поэтому автор статьи в Politico предлагает Евросоюзу, задувая свечи, загадать себе быть стойким на долгие годы вперёд.