NYTimes: поездки Байдена в Израиль, а Путина в Китай выставили напоказ новые глобальные разногласия

Поездки Путина и Байдена в Китай и Израиль соответственно продемонстрировали усиливающиеся разногласия между Западом, с одной стороны, и Москвой и Пекином — с другой, пишет The New York Times. Эти разногласия касаются не только вопроса о том, кто виноват в росте насилия, но и разницы взглядов на правила, лежащие в основе глобальных отношений, а также на то, кто эти правила определяет, говорится в статье.

В то время как президент США Джо Байден прилетел в Израиль, пытаясь показать стойкую поддержку израильтян со стороны Вашингтона, президент России Владимир Путин посетил Пекин, стремясь продемонстрировать своё партнёрство «без границ» с китайским лидером Си Цзиньпином, пишет The New York Times.



Эти две контрастирующие между собой поездки ясно дают понять, насколько сильно изменился глобальный политический ландшафт в результате украинского конфликта и как этот изменившийся ландшафт в полной мере проявляется в нынешней войне в секторе Газа.



Конфликт между Израилем и ХАМАС и обострение кризиса в регионе после смертоносного удара по больнице в Газе подчеркнули растущие разногласия между Западом, с одной стороны, и Россией и Китаем — с другой. Эти разногласия касаются не только вопроса о том, кто виноват в росте насилия, но и разницы взглядов на правила, лежащие в основе глобальных отношений, а также на то, кто эти правила определяет.



Как пишет издание, Россия и Китай отказались осудить ХАМАС. Вместо этого они раскритиковали обращение Израиля с палестинцами, в частности, гибель мирных жителей в секторе Газа и особенно решение израильских властей отключить воду и электричество в этом анклаве. Москва и Пекин призвали к международному посредничеству и прекращению огня ещё до того, как Израиль посчитал, что его война полностью началась.



После ужасных событий вторника, когда, по имеющейся информации, сотни палестинцев, искавших убежища от израильских бомбардировок в больнице Газы, погибли в результате удара, Россия и Китай усилят свои призывы к принятию резолюции ООН и немедленному прекращению огня.



Несмотря на отрицание Израилем причастности к удару по этой больнице, ожесточённая реакция палестинцев и простых арабов сделала поездку Байдена значительно более неловкой.



Планы Байдена встретиться как с израильскими, так и с арабскими лидерами, в том числе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, были сорваны, и ему будет труднее действовать в качестве честного посредника.



Кроме того, на американского лидера будет оказываться ещё большее давление, чтобы он убедил Израиль разрешить поставку гуманитарной помощи, а также подачу воды и электричества в сектор Газа. Он также, как предполагают израильские официальные лица, попытается удержать «политически раненого» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от чрезмерной реакции, которая нанесёт ущерб региональным интересам Америки.