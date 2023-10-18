Первый шаг сделан — CNA о голосовании в Госдуме по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщает CNA. Как отмечает телеканал, это первый шаг к отказу от запрета на тестирование атомного оружия. При этом Москва настаивает, что не собирается проводить испытания, а лишь следует примеру США.

Российские законодатели сделали первый шаг к отказу от запрета на ядерные испытания. Нижняя палата парламента единогласно проголосовала за отзыв ратификации договора 1996 года о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Москва заявляет, что снимает запрет из-за того, что США не ратифицировали соглашение.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН, спикер Государственной думы РФ: Они не ратифицировали этот документ. А вчера проснулись и вспомнили о депутатах Государственной думы. Им надо уходить в отставку с такой ответственностью. Цинизм! Двойные стандарты! Полыхает везде от такого отношения. Возомнили себя гегемонами, сторонниками однополярного мира.

Законопроект о дератификации ДВЗЯИ должен пройти ещё два чтения в нижней палате парламента, а затем получить одобрение в верней палате, прежде чем президент Путин сможет подписать закон. Вашингтон обратился к Москве с просьбой не отзывать ратификацию. Господин Путин неоднократно угрожал использовать ядерное оружие на Украине. По его словам, он не уверен, что России необходимо проводить ядерные испытания, но Москва не будет тестировать атомное оружие, если Вашингтон не станет этого делать.

Дата выхода в эфир 17 октября 2023 года.