Der Spiegel: больше всего немцы боятся резкого роста цен и налогов
Как показал недавний опрос, среди страхов, преследующих жителей Германии, самым настойчивым оказался страх перед резким ростом стоимости жизни, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Почти две трети опрошенных (65%) заявили, что боятся роста цен, — таков результат долгосрочного исследования «Страхи немцев», опубликованного в четверг.
На втором и третьем местах также оказались опасения, связанные с подорожанием жизни: шесть из десяти немцев (60%) боятся, что для них станет недоступной оплата жилья. Почти столько же (57%) опасаются, что государство будет постоянно повышать налоги или сокращать пособия.
Опрос «Страхи немцев» регулярно проводится компанией «R+V-Страхование» уже более 30 лет и считается своего рода «сейсмографом чувствительности» к политике, экономике, семье и здоровью, поясняет издание. В этом году в период с июня по август исследователи общественного мнения опросили около 2400 человек в возрасте от 14 лет и старше. Участникам было предложено оценить заданные темы по шкале от одного (совсем не боятся) до семи (очень сильно боятся). На основании этого в итоге был составлен рейтинг.
По замечанию Der Spiegel, страх перед ростом стоимости жизни регулярно занимает первое место в списке самых серьёзных опасений немцев, и прошлый год не стал исключением. В Германии была зафиксирована самая высокая инфляция за всё время существования Федеративной Республики. Как следствие, жизнь стремительно дорожает.
В этом году рост цен также даёт о себе знать, причём не в последнюю очередь на кассе супермаркета. «Люди чувствуют угрозу своему существованию, видят, что их уровень жизни находится под угрозой. Это усиливает страх падения», — поясняет политолог Изабель Боруцки, сопровождавшая исследование в качестве консультанта.
По данным исследования, по сравнению с 2022 годом особенно резко возросли два страха: опасение, что немцы и немецкие власти могут быть перегружены беженцами (рост составил 11 процентных пунктов), и опасение, что сосуществование в Германии может пострадать от дальнейшего притока мигрантов (рост составил 10%). Эти страхи занимают четвёртое и двенадцатое места в рейтинге.
«Всё неизвестное вызывает у нас страх, — отмечает психолог Андре Ильцин. — Поэтому некоторые люди боятся того, что ещё даже не произошло». Столкновение с неизвестным, по его мнению, поможет уменьшить страхи.
Обеспокоенность в связи с миграционным вопросом впервые сильнее проявилась в Западной Германии, чем в Восточной. В то время как около 56% опрошенных западных немцев заявили, что их беспокоит переполненность беженцами, на востоке этот показатель составил 54%. При этом на западе страны опасения возросли на 13% по сравнению с предыдущим годом, а на востоке остались неизменными, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.