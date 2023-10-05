Politico: власти Нью-Йорка молчат о резком росте заболеваемости туберкулёзом

Крупнейший город США изо всех сил пытается сдержать резкий рост числа случаев заболевания туберкулёзом, сообщает Politico. Этому мешает нехватка финансирования и медперсонала. Росту также способствует небывалый наплыв мигрантов. Сотрудники бюро по борьбе с туберкулёзом на условиях анонимности подтвердили, что число случаев в 2023 году превзошло все ожидания. Однако городские власти хранят по этому поводу молчание.

Нью-Йорк изо всех сил пытается сдержать резкий рост числа случаев заболевания туберкулёзом, сообщает Politico. Однако этому мешает сокращение бюджета и нехватка персонала в области здравоохранения.

Агентство, отвечающее за мониторинг случаев туберкулёза в Нью-Йорке, пытается оперативно реагировать на новые случаи, несмотря на нехватку персонала. Тем временем, растут опасения по поводу возобновления эпидемии спустя десятилетия после того, как страна взяла заболевание под контроль.

Только в этом году в Большом яблоке было зафиксировано около 500 случаев активного туберкулеза. Это примерно на 20% больше показателей прошлого года, пишет Politico. Учитывая темпы роста, нынешний год стал худшим за десятилетие.

По словам сотрудников Бюро по борьбе с туберкулёзом городского департамента здравоохранения наибольшую тревогу вызывает необходимость долгого ожидания лечения в городских специализированных клиниках. Причем, ситуация может естественным образом ухудшиться по мере похолодания и распространения респираторных заболеваний.

«Когда в Нью-Йорке наблюдаются особенно высокие всплески заболеваемости туберкулёзом и другими инфекционными заболеваниями, это, как правило, является своего рода сигналом для остальной части страны», — приводит Politico слова Элизабет Ловингер, директора по политике здравоохранения в Treatment Action Group, специализирующейся на борьбе туберкулёзом.

Однако эксперты по этому заболеванию совсем не удивлены таким положением вещей. По их мнению, это неизбежно, учитывая повсеместное сокращение инвестиций. Бюро по борьбе с туберкулёзом много лет существует в условиях сокращения бюджета, в результате чего, его возможности становятся всё более ограниченными.

Чиновники от здравоохранения неоднократно предупреждали об опасностях очередного всплеска, несмотря на распространённое заблуждение, что туберкулёз больше не представляет угрозы в Америке.

Как напоминает издание, пик заболеваемости в США был несколько десятилетий назад и совпал с эпидемией СПИДа. Но ситуация в Нью-Йорке такова, что возможно очередное широкое распространение этой болезни, которая вызывается бактериями, распространяется по воздуху и может быть смертельной, если ее не лечить.

Положение также усугубляется небывалым наплывом мигрантов. С весны 2022 года по официальным данным в крупнейший город США прибыло более 100 000 мигрантов. Они состоят в группе риска, поскольку болезнь может распространяться особенно быстро в местах массового скопления людей.

Сотрудники бюро по борьбе с этим заболеванием на условиях анонимности подтвердили Politico, что число случаев за 2023 год превзошли ожидания. Внутренние данные свидетельствуют, что город набирает очень быстрые темпы, превышающие прошлогодние показатели и в целом показатели по стране.

Тем временем, официально город хранит молчание по поводу роста заболеваемости.

Городской департамент здравоохранения отказался предоставить возможность для интервью комиссару Эшвину Васину или директору программы по борьбе с туберкулёзом Джозефу Буржински. Последний, если верить копии электронного письма, полученного изданием, велел своим сотрудникам не отвечать на вопросы Politico.

На этом фоне закрылась одна из четырёх городских клиник, предлагающих бесплатное тестирование и лечение от туберкулёза, в Нью-Йорке. Она была единственной на Манхэттене. Представители городского департамента здравоохранения объяснили, что её перепрофилировали для оказания помощи в борьбе с COVID-19, а затем решили закрыть на реконструкцию.

При этом, отмечает издание, среднее время ожидания приёма в одной из трёх оставшихся противотуберкулёзных клиник города составляет два-три дня для пациентов с активной инфекцией. Однако двое сотрудников сообщили, что реальность хуже официальных данных. Они привели в пример одного пациента с активной формой заболевания, который ждал медицинского обследования больше недели.

Другой сотрудник рассказал, что таких пациентов приходится регистрировать дважды, чтобы увеличить их шанс на более быстрый осмотр. Однако проблема не только в записи на приём. Налицо и нехватка технических специалистов, приходится долго ждать обычного рентгена грудной клетки.

«Это кажется парадоксальным, но многим программам борьбы с болезнями приходится труднее на этапе закрытия, чем во время всплеска, потому что уровень укомплектованности персоналом и политической приверженности снижается быстрее, чем количество случаев», — цитирует Politico доктора Джея Варма, эпидемиолога, который раньше занимал должность заместителя комиссара департамента здравоохранения по контролю за заболеваниями.

В начале 90-х, когда Нью-Йорк стал эпицентром общенациональной эпидемии туберкулёза, город потратил $1 млрд на программу борьбы с туберкулезом. По мере того, как число местных случаев снижалось, сокращалось и финансирование. К 2014 году оно составило $23 млн. Сегодня город выделяет на борьбу с туберкулёзом уже $14,3 млн.