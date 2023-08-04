Депутат Горсовета Нью-Йорка: ситуация с мигрантами в городе докатилась до «абсурда» — а Байден всё «спит за рулём»

Из-за отсутствия у администрации Байдена конкретного плана по борьбе с нелегальной миграцией Нью-Йорк был вынужден принять 100 тысяч мигрантов, которых никто не проверял, заявил в эфире Fox News член муниципального совета города Роберт Холден. По мнению Холдена, такое положение дел — чистый абсурд, а байденовские чиновники, которые утверждают, что ситуация на границе под контролем, просто лгут.

А у меня в гостях — член Городского совета Нью-Йорка и представитель Демократической партии Роберт Холден. Господин депутат, я уже давно говорю, что демократы, которым небезразлична судьба обычных людей из рабочего класса, и республиканцы, которым она тоже небезразлична, вполне могли бы по вопросу границы работать вместе. Так что бы вы хотели сегодня заявить в адрес Белого дома?



РОБЕРТ ХОЛДЕН, член Горсовета Нью-Йорка: «Придумайте уже какой-то план». Никакого плана мы от них так и не услышали. Это же абсурд какой-то: просто берут и пускают в Нью-Йорк сто тысяч мигрантов, иностранных граждан, которые никаких проверок не проходили, а потом говорят: «Вот, принимайте». Нью-Йорку приходится в день тратить на всё это восемь миллионов долларов — и, повторюсь, никакого плана от нынешней администрации мы так и не услышали. Джо Байден и правда уснул за рулём — как и вся его администрация.



А вот министр внутренней безопасности Майоркас, который, как вы и сами знаете, только что давал показания в конгрессе, говорит, что у правоохранительных органов хватает ресурсов, чтобы обеспечить контроль над ситуацией на границе, и что граница у нас отнюдь не открытая, — ну а те, кто утверждает, будто она открытая, говорят неправду. Что вы ему на такое ответите?



РОБЕРТ ХОЛДЕН: Он лжёт. У нас в Нью-Йорке сейчас находятся сто тысяч человек, которые просто взяли и пешком перешли границу, не пройдя никаких проверок. И это называется «граница»? Это называется «на замке»? Никто на эти вопросы ответить не может. Это абсурд! Ну мы же своими глазами видим, что творится у отеля «Рузвельт» — вот, полюбуйтесь. Вам ещё кажутся осмысленными слова о том, что граница на замке?



Господин депутат, губернатор Техаса Грег Эбботт — а в Техасе ситуация тоже ужасная — попытался установить в водах Рио-Гранде буи, чтобы помешать людям нелегальным путём попадать в страну, однако Белый дом... Вот как там отреагировали.



КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: То, что делает губернатор — опасно, ужасно и на самом деле даже вредит процессу, вредит тем мерам, которые мы пытаемся принять. Министерство юстиции свою позицию выразило очень чётко, и мы тоже — за его незаконные действия его ждёт судебное разбирательство.



То есть штат — и штат пограничный — пытается хоть что-то предпринять, чтобы остановить поток мигрантов. Как считаете, Белый дом искренне обещает помочь вашему городу, учитывая, что с Техасом там решили судиться?



РОБЕРТ ХОЛДЕН: Лора, всё это продолжается уже долго — не только в этом году, но и в прошлом тоже. Я сам заходил в отделение Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и видел, как там мигранты спят прямо в коридорах — с таким количеством людей справиться просто не могут. Кстати, представители ICE нам признаются, что для обработки всех имеющихся заявлений на предоставление убежища понадобится десять лет. Десять лет! Я вас умоляю.



Нью-Йорк ждать десять лет не может — как и Чикаго с Лос-Анджелесом. Большое вам спасибо, что к нам зашли, Роберт! Надеюсь, мы вас ещё увидим.



Дата выхода в эфир 02 августа 2023 года.