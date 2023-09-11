«Вообразить невообразимое»: Западу пора задуматься, что делать, если на Украине победит Россия, считает американский эксперт

Курс Вашингтона на ослабление России за счёт украинского конфликта, похоже, оказался неверным: западные аналитики и СМИ констатируют, что российские войска учатся на ошибках и уже превратились в гораздо более серьёзного и организованного оппонента, пишет на страницах 19FortyFive подполковник армии США в отставке и военный эксперт Дэниел Дэвис. По мнению Дэвиса, чем сильнее затягивается конфликт, тем больше будет крепнуть российская сторона — а это значит, что западным лидерам пора хотя бы задуматься над перспективой окончательной военной победы Москвы.

Большинство высокопоставленных чиновников США и других стран НАТО глубоко убеждены в том, что пока продолжаются боевые действия между Россией и Украиной, обеспечивается один из самых желанных для Запада исходов этого конфликта, а именно — ослабление России, пишет в своей статье для 19FortyFive военный эксперт и подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Между тем, большинство западных лидеров не хотят замечать всё более явный риск того, что по мере затягивания противостояния Россия будет становиться не слабее, а сильнее, констатирует отставной офицер.

В том, чтобы российские вооружённые силы крепли и становились эффективнее, на Западе не заинтересован никто, и особенно это не нужно соседям России в Европе, убеждён Дэвис. А поэтому Западу следует начать «размышлять о невообразимом» — то есть, о перспективе военной победы Москвы и о том, к каким последствиям такая победа приведёт, призывает эксперт. Как полагает автор, не исключено, что такие размышления приведут к тому, что западные страны откажутся от оказания Киеву неограниченной военной поддержки и начнут искать приемлемый дипломатический выход из конфликта — однако «сколь горькой ни была бы такая пилюля», её придётся проглотить во имя долгосрочных интересов США и НАТО. Если же Запад будет и дальше игнорировать реальную обстановку на поле боя, преследуя изначальную цель в виде безоговорочной военной победы Украины, он сам может в итоге создать условия, которые обеспечат России победу и усугубят угрозы для нацбезопасности западных стран, предупреждает эксперт.



Ослабление России «до такой степени, чтобы она больше не могла делать такие вещи, как на Украине», Америка декларировала в качестве одной из главных целей в рамках украинского конфликта ещё в апреле 2022-го — и вплоть до конца года данная цель, казалось бы, медленно, но верно достигалась: американские аналитические центры рапортовали, что российские войска несут большие потери, не могут обеспечить себе превосходство в воздухе и испытывают массу проблем с логистикой, а к тому же Москва в конце года потерпела два серьёзных поражения в Харькове и Херсоне, в итоге проведя мобилизацию, напоминает своим читателям Дэвис. Судя по западным данным, к концу лета 2023-го цель установленная Вашингтоном цель была окончательно достигнута — и если бы война завершилась прямо сейчас, России действительно пришлось бы оставаться в ослабленном состоянии много лет, а то и несколько десятилетий, пишет автор. Однако с чисто практической точки зрения, по мере продолжения войны динамика может перемениться, и российские войска будут не слабеть, а, напротив, крепнуть, предостерегает он.



Как отмечает Дэвис, отдельные западные аналитики ещё этой весной начали признавать, что российская армия усвоиал тяжёлые уроки начала конфликта и теперь становится «более сложным противником». Тем временем российский ВПК успел нарастить производительность — и теперь обеспечивает всё больше боеприпасов, беспилотников и усовершенствованной бронетехники. Ряд СМИ, включая The Washington Post и CNBC, в своих недавних материалах сообщали, что российские войска повысили эффективность и профессионализм и превратились в хорошо организованную силу, которая особенно мощно проявляет себя в обороне. «Россияне из острой нужды быстро адаптируются к условиям войны — и, судя по всему, достигают на этом поприще существенных успехов», — резюмирует автор.



Между тем, ВСУ отправили своих лучших солдат на штурм российских позиций — но с начала июня, по всей видимости, смогли преодолеть более 15 км лишь на паре участков фронта, понеся при этом настолько серьёзные потери в людях и технике, что у них теперь едва ли хватит сил на существенное продвижение, продолжает эксперт. При этом перед Киевом встаёт «математическая задача»: даже если конфликт зайдёт в тупик, Россия обладает гораздо большим мобилизационным ресурсом, чем Украина, пишет он.



Предсказать, каким станет итог конфликта, на данный момент практически невозможно, и шансы на победу есть как у украинской, так и у российской стороны — однако фундаментальные факторы, которые всегда определяли победителей и побеждённых (и, в частности, тот факт, что верх почти неизбежно одерживает тот, на чьей стороне преимущество в силах и средствах, а также в логистике и снабжении), указывают на то, что в долгосрочной перспективе победит именно Россия, рассуждает Дэвис. По этой причине со стороны западных лидеров будет безответственно по умолчанию считать, что победителем выйдет Украина, и никак не готовиться к противоположному сценарию, уверен офицер.



Как подчёркивает Дэвис, на Западе мало кто учитывает то, как стремление одержать победу влияет на российскую сторону — а ведь чем дольше продолжаются военные действия, тем активнее Кремль будет продвигать инновации, а российские учёные и военные эксперты — создавать новые технологии и доктрины. По мысли эксперта, Америка не может игнорировать тот факт, что высокие ставки в этом конфликте, которые мотивируют Россию двигаться вперёд, в самих США таковыми не воспринимаются, а потому американцы в плане желания и готовности быстро создавать, испытывать и внедрять военные разработки могут в итоге даже отстать от россиян. «Столкнувшись с угрозой самому своему существованию, имеющая ядерный арсенал и обладающая огромными природными ресурсами Россия вполне может достаточно собраться, чтобы улучшить свою армию до такого уровня, с которым Украина тягаться уже не сумеет, а значит, победа России в этой войне — сценарий далеко не из разряда неосуществимого», — пишет аналитик.



По мнению Дэвиса, Вашингтон должен как минимум приступить к разработке критериев для того, чтобы тщательно отслеживать способность каждой из сторон конфликта к эффективному сопротивлению — а затем ему было бы разумно отказаться от подхода, предполагающего оказание помощи Украине «столько, сколько потребуется», перейдя на формулу «пока остаются реальные шансы на успех». Если же Америка будет без оглядки на реалии преследовать ту же политику, то она может внезапно столкнуться с полным коллапсом украинских вооружённых сил — то есть, испытать то же самое, что уже было в августе 2021 года, когда полностью развалилась армия Афганистана, считает эксперт. Как напоминает аналитик, тогда США оказались полностью неготовы к подобному исходу — и теперь он может повториться.

В этой связи американским властям просто необходимо сформировать критерии, по которым они смогут заранее понять, что ситуация на Украине дошла до «точки невозврата», дабы, если это всё-таки произойдёт, сразу же приложить все усилия для того, чтобы найти способ урегулировать конфликт дипломатическим путём, продолжает Дэвис. Разумеется, Запад совершенно не заинтересован в том, чтобы уступать российским территориальным претензиям — однако если он будет и впредь вслепую добиваться полной победы Украины даже несмотря на то, что её вот-вот постигнет «коллапс в афганском стиле», перед ним в полный рост встанет перспектива полного триумфа Москвы, который станет «катастрофой для национальных интересов Европы, НАТО и Америки», предсказывает автор.



«Позволять ситуации усугубляться вплоть до той точки, когда мы получим повторение того фиаско, за развитием которого в Афганистане мы безучастно наблюдали долгие годы, нам нельзя, — подытоживает Дэвис. — Наша президентская администрация должна как минимум активно готовиться к тому, что желаемого нами исхода может не случиться, и ей следует предпринять шаги, которые нас от такой перспективы защитят. По сравнению с тем, какими последствиями обернётся поражение в этой войне, наш провал 2021 года может показаться цветочками».