Alternatives Economiques: «переориентировалась на Азию» — французские эксперты объяснили устойчивость российской экономики к санкциям

Российская экономика держится, несмотря на западные санкции, констатирует французское издание Alternatives Economiques. Как поясняют эксперты, это происходит благодаря переориентации на партнёрство с азиатскими странами, такими как Индия и Китай. Кроме того, российские власти извлекли уроки из первой волны санкций в 2014 году, отмечается в статье.

Несмотря на санкции, российская экономика не рухнула, констатирует французское издание Aternatives Economiques. Как отмечается в статье, в 2022 году российский экспорт в стоимостном выражении даже значительно превысил средний показатель экспорта в период с 2019-го по 2021 год.

В записке Центра перспективных исследований и международной информации экономисты Карл Греку, Валери Миньон и Лайонел Раго подробно описали азиатский поворот в российской экономике. Во-первых, положительное сальдо торгового баланса России составило $284 млрд. Это на 77% больше, чем в 2021 году.

Если после начала спецоперации на Украине российский экспорт в страны Запада упал на треть, то одновременно с этим экономисты отмечают рост экспорта в Индию, Китай и Турцию. Что касается нефтепродуктов, на долю которых в 2022 году приходилось 52% всего российского экспорта, то их потоки в Великобританию и Соединённые Штаты, а позднее и в Европейский союз быстро иссякли в 2022 году. В то же время Индия более чем в десять раз увеличила импорт российской нефти.

Переориентация экспорта чёрного золота позволила России компенсировать потери, понесённые в результате снижения объёмов торговли со странами — членами ЕС, считают исследователи.

Благодаря поддержке Китая Москва также смогла продолжить импортировать стратегически важные товары, попавшие под западные ограничения. В конце 2022 года на долю китайских производителей приходилось 52% российского импорта — с 2021 года их доля выросла почти вдвое.

Россия также решила диверсифицировать свои золотовалютные резервы, расширив долю средств, хранящуюся в юанях. В 2022 году на долю китайской валюты пришлось почти 17% российских резервов, хотя до 2017 года юани вообще не использовались для этих целей. Доля золота в российских резервах также резко выросла с 2015 года.

Эта политика вытекает из уроков, которые Россия извлекла из первой волны санкций, введённых против неё в 2014 году после присоединения Крыма, поясняет издание. С того времени российский Центральный банк активно диверсифицировал свои зарубежные активы и накапливал резервы. Таким образом, доля доллара в валютных резервах резко снизилась с 44% в 2014 году до 11% в 2021-м.

Экономисты объясняют, что дедолларизация шла с опорой на Индию и Китай, которые оплачивают свои закупки нефти в дирхамах, рублях или юанях. Сегодня эта тенденция прослеживается во всём российском экспорте. По мнению трёх исследователей, столь скромные последствия санкций необходимо будет учитывать в долгосрочной перспективе.