ERR: закрытие воздушного пространства с Россией негативно отразилось на Эстонии

Председатель правления таллинского аэропорта Рийво Тувике заявил, что взаимное закрытие воздушного пространства ЕС и России невыгодно изменило положение Эстонии с точки зрения торговых потоков между Азией и западными странами. В интервью ERR он добавил, что если раньше его страна с логистической точки зрения находилась в идеальном месте, то сегодня — в очень плохом.

Взаимное закрытие воздушного пространства ЕС и России невыгодно изменило положение Эстонии с точки зрения торговых потоков между Азией и западными странами. Как передаёт ERR, об этом заявил председатель правления таллинского аэропорта Рийво Тувике.

«Рискну сказать, что интерес явно снизился. Конечно, я согласен, что для русских воздушное пространство закрыто. Но раньше мы находились в идеальном стратегическом положении с точки зрения торговых потоков между Азией, Европой и Северной Америкой. Пару лет назад в Азию и Северную Америку отправлялось по два самолёта в день. Они делали техническую остановку в Таллине. Теперь этот бизнес ушёл. В этом смысле изменение тотальное: раньше мы находились в идеальном месте, теперь — в очень плохом», — сказал Тувике в интервью ERR.

«Развитие грузопотоков занимало важное место в нашей стратегии. Сейчас мы в это особо не вкладываемся, потому что воздушное пространство просто закрыто», — добавил он.

Он пояснил, что хотя китайские грузовые самолёты могут летать через Россию и приземляться в Таллине, в этом нет логистического смысла.

«Ведь грузопотоки — это единая цепочка поставок, самолёт — лишь одно из звеньев в цепочке из Азии в Европу. Нужны также все логистические центры, например, автомобильный транспорт, возможно, морской. Это действительно единая цепочка, которую нужно запустить, а это требует больших инвестиций», — сказал Тувике.

Он пояснил, что в нынешних условиях разумнее везти китайские товары в Центральную Европу, поскольку логистика до конечного потребителя оттуда намного удобнее, а дополнительное расстояние, которое приходится преодолевать самолёту, на самом деле незначительное.

«Ведь эти китайские товары везут не для эстонцев. Просто географически проще привезти товар в Польшу, где уже есть 200 миллионов человек в ближнем радиусе. В свою очередь, доставка товара в Таллин означает дополнительные автомобильные или морские перевозки, поэтому цепочка поставок становится длиннее. Мы рассматривали возможность превращения Эстонии в торговый центр для Финляндии и Швеции. Но тут проблема в том, что крупнейшие потребители азиатских и китайских товаров скорее находятся в Восточной Европе, а не в богатых скандинавских странах», — сказал председатель правления таллинского аэропорта.