ERR: закрытие воздушного пространства с Россией негативно отразилось на Эстонии
Взаимное закрытие воздушного пространства ЕС и России невыгодно изменило положение Эстонии с точки зрения торговых потоков между Азией и западными странами. Как передаёт ERR, об этом заявил председатель правления таллинского аэропорта Рийво Тувике.
«Рискну сказать, что интерес явно снизился. Конечно, я согласен, что для русских воздушное пространство закрыто. Но раньше мы находились в идеальном стратегическом положении с точки зрения торговых потоков между Азией, Европой и Северной Америкой. Пару лет назад в Азию и Северную Америку отправлялось по два самолёта в день. Они делали техническую остановку в Таллине. Теперь этот бизнес ушёл. В этом смысле изменение тотальное: раньше мы находились в идеальном месте, теперь — в очень плохом», — сказал Тувике в интервью ERR.
Ссылки по теме
-
Reuters: российские авиакомпании не остались без запчастей, несмотря на санкции
-
Fox News: драки и пьянство на борту — число авиадебошей в мире возросло на 47%
-
Foreign Policy: западным санкциям не удалось закрыть небо для российских самолётов
-
Focus: туристам некуда деваться — на фоне бушующих пожаров гостиницы на Родосе подняли цены втрое