ERR: пропускной пункт на границе Эстонии и России хотят закрыть для экономии
Министерство внутренних дел Эстонии обратилось к другим министерствам с просьбой высказать мнение по поводу оптимизации организации работы автомобильного пункта пропуска «Койдула». Как передаёт ERR, министерство финансов поддерживает идею закрытия пункта, поскольку это также поможет сэкономить около €11 млн, которые в противном случае пошли бы на его обслуживание и ремонт.
«Учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью и агрессию Российской Федерации против Украины, а также стремление министерств критически пересмотреть расходы государственных ведомств и найти возможности для экономии, Министерство финансов считает инициативу Министерства внутренних дел разумной и поддерживает закрытие пограничного пункта уже со следующего года», — считает министр финансов Март Вырклаэв.
Ссылки по теме
-
ERR: эстонскому премьеру не удалось замять скандал вокруг российского бизнеса мужа
-
Глава МИД Эстонии: украинское контрнаступление не завершит боевые действия на Украине
-
ERR: президент Эстонии потребовал от премьера объяснить скандал по поводу торговли с Россией
-
ERR: пострадают меньшинства — эксперты ООН обеспокоены переводом образования в Эстонии на государственный язык