ERR: пропускной пункт на границе Эстонии и России хотят закрыть для экономии

Учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью, а также стремление пересмотреть расходы государственных ведомств, министерство финансов Эстонии поддерживает идею о закрытии пропускного пункта «Койдула» на границе с Россией. Как передаёт ERR, в ведомстве считают, что закрытие пункта пропуска поможет сэкономить на обслуживании и ремонте, а эти расходы исчисляются миллионами евро.

Министерство внутренних дел Эстонии обратилось к другим министерствам с просьбой высказать мнение по поводу оптимизации организации работы автомобильного пункта пропуска «Койдула». Как передаёт ERR, министерство финансов поддерживает идею закрытия пункта, поскольку это также поможет сэкономить около €11 млн, которые в противном случае пошли бы на его обслуживание и ремонт.

«Учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью и агрессию Российской Федерации против Украины, а также стремление министерств критически пересмотреть расходы государственных ведомств и найти возможности для экономии, Министерство финансов считает инициативу Министерства внутренних дел разумной и поддерживает закрытие пограничного пункта уже со следующего года», — считает министр финансов Март Вырклаэв.

По оценке эстонского Минфина, в пользу закрытия пункта пропуска говорит статистика пересечения границы. Например, число грузовых автомобилей, пересекающих границу в «Койдула», в период с 2022 по 2023 год сократилось на 31%.

В Минфине также считают, что закрытие пункта пропуска также поможет сэкономить на обслуживании и ремонте, а эти расходы исчисляются миллионами евро. Например, на ближайшие годы запланирован ряд инвестиций, таких как реконструкция главного здания пункта пропуска «Койдула», модернизация техносистем, улучшение условий труда и повышение энергоэффективности. Стоимость этих работ оценивается в €6 890 000. Также запланирована замена рентгеновского сканера шоссейного транспорта не позднее 2030 года, которая обойдется примерно в €3 млн. Кроме того, в ближайшие годы потребовался бы ряд других ресурсоемких работ.

Вырклаэв также подчеркнул необходимость рассмотреть альтернативы закрытию пункта пропуска, поскольку такой шаг негативно скажется на местном населении.

«Безусловно, изменения в работе пункта пропуска «Койдула» или его закрытие повлияют на местную общину и волость Сетомаа, а также на занятость населения и возможности перемещения и работы в приграничных районах. Поэтому мы поддерживаем план Министерства внутренних дел по проведению исследования с целью определения альтернатив», — отметил Вырклаэв.