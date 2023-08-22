Nikkan Gendai: бывший японский премьер оказался прав — поражение России на Украине немыслимо

Бывший премьер Японии Ёсиро Мори подвергся жёсткой критике после заявления о том, что поражение России на Украине немыслимо. Однако, как пишет Nikkan Gendai, время показало, что он оказался прав: разрекламированное контрнаступление ВСУ провалилось, рейтинг Путина растёт, а российская экономика не рухнула под санкционным давлением.

Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори в январе заявил: «Я не могу представить, чтобы Россия проиграла Украине». Он также добавил: «Что касается японо-российских отношений, то вспомните, с каким трудом мы выстраивали их. Правильно ли на этом фоне то, что мы так много вкладываем в Украину?». Как пишет Nikkan Gendai, его слова тогда вызвали шквал критики со стороны СМИ и некоторых общественных деятелей.

В то время телеканал TBS сообщал, что «нынешние министры кабинета критиковали заявления Мори, называя их возмутительными». А почётный профессор Сасэ из Национальной академии обороны сказал: «Некоторые в СМИ даже иронично прочитали фамилию и имя Ёсиро Мори, подставив другое чтение иероглифов, в результате чего получилось слово «фантазёр». Так в той международной ситуации оценили замечания Мори о России и Украине как нереалистичные фантазии».

Депутат от Конституционно-демократической партии Ренхо написал в соцсети в адрес Мори: «Пожалуйста, замолчите!», а известная общественная фигура в Японии Деви Сукарно сказала: «Бывший премьер-министр Ёсиро Мори и сенатор Мунео Судзуки — всего лишь выжившие из ума старики».

Как отмечает автор статьи, тогда ожидалось, что путинский режим в России вот-вот падёт, однако эти прогнозы оказались ошибочными.

Хотя украинские власти долгое время рекламировали «весеннее контрнаступление», его результаты оказались крайне ограниченными из-за организации Россией мощной обороны, создания огромных минных полей и глубоко эшелонированных укреплений. У украинской стороны возник острый дефицит артиллерийских снарядов, а Россия захватила превосходство в воздухе. Иными словами, с военной точки зрения оказалось, что проигрыш России является немыслимым.

После начала СВО на Украине рейтинг одобрения Путина вырос и сейчас колеблется в высоком диапазоне — от 70% до 80%, забираясь иногда и выше последней отметки.

Помимо запрета на импорт российской нефти и природного газа, западные страны приняли такие жёсткие санкционные меры: запрет на использование долларов для торговых расчётов с Россией и осуществили вывод западных компаний с её рынка. Всё это было направлено на организацию краха российской экономики. Но в итоге российская экономика не только выдержала эти удары, но и по некоторым показателям показала рост.

«Почётный профессор Сасэ, сенатор Ренхо и миссис Деви Сукарно должны извиниться перед бывшим премьером Ёсиро Мори и признать его правоту. То же касается и японских СМИ, трубивших о «поражении» России», — заключает автор статьи.