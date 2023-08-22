Nikkan Gendai: бывший японский премьер оказался прав — поражение России на Украине немыслимо
Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори в январе заявил: «Я не могу представить, чтобы Россия проиграла Украине». Он также добавил: «Что касается японо-российских отношений, то вспомните, с каким трудом мы выстраивали их. Правильно ли на этом фоне то, что мы так много вкладываем в Украину?». Как пишет Nikkan Gendai, его слова тогда вызвали шквал критики со стороны СМИ и некоторых общественных деятелей.
В то время телеканал TBS сообщал, что «нынешние министры кабинета критиковали заявления Мори, называя их возмутительными». А почётный профессор Сасэ из Национальной академии обороны сказал: «Некоторые в СМИ даже иронично прочитали фамилию и имя Ёсиро Мори, подставив другое чтение иероглифов, в результате чего получилось слово «фантазёр». Так в той международной ситуации оценили замечания Мори о России и Украине как нереалистичные фантазии».
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